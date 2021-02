Les meilleures marques françaises de soins de la peau, tous les initiés de la beauté s’extasient sur

Quand il s’agit d’inspiration mode et beauté, ce n’est pas un secret que les filles françaises sont des modèles incontournables.

En plus de clouer le chic sans effort, les Français savent également une chose ou deux sur les excellents soins de la peau pour un teint sain et naturel.

Mais pas besoin de vivre en France pour profiter de ces produits cultes cool-girl, car les meilleurs produits de soin français ont traversé la Manche et peuvent être commandés en ligne pour un éclat digne de Zoom.

Des friandises végétales sans cruauté chez Chantecaille et de la grandeur infusée de raisin de Caudalie, à la beauté botanique chez Nuxe (l’huile pour le corps est un incontournable) et aux incontournables abordables de Vichy, nous répondons à vos besoins cutanés.

Continuez à faire défiler pour notre tour d’horizon des meilleures marques de soins de la peau françaises qui se sont rendues chez Blighty pour cette peau sans effort et rosée dont les Parisiennes seraient fières.

Dites bonjour aux nouveaux produits de soin indispensables dont vous avez besoin dans votre salle de bain …

Meilleures marques françaises de soins de la peau

1. Nuxe







Lancée il y a plus de 20 ans par la parisienne Aliza Jabès, cette luxueuse marque française de soins de la peau met l’accent sur le pouvoir des plantes.

Il utilise des ingrédients d’origine naturelle pour offrir une expérience thérapeutique et gourmande. Ce qui a commencé comme un petit laboratoire de formulation est maintenant stocké dans près de 60 pays.

Produit héros? L’huile pour le corps Huile Prodigieuse est désormais un favori culte. Le baume à lèvres Rêve de Miel, la Crème Fraîche de Beauté et les collections de soins anti-âge comme la Crème Prodigieuse Boost et Nuxuriance Ultra sont tous des incontournables de la salle de bain.

2. Avène







Transportez-vous – et votre peau – dans le magnifique sud de la France avec Avène. Le charmant vieux village d’Avène est situé dans la vallée de l’Orb, au cœur du Parc Régional du Haut-Languedoc. Les eaux curatives de la région ont été découvertes en 1736, l’Eau thermale d’Avène, lorsque le cheval du marquis de Rocozel souffrait d’un prurit tenace et a été guéri après quelques baignades dans la rivière Orb.

Les Laboratoires Dermatologiques Avène ont passé des années à rechercher l’eau, qui est infusée dans tous ses soins nourrissants.

Produit héros? Les blogueurs beauté et rédacteurs ne jurent que par le Spray d’Eau Thermale d’Avène, qui calme et rafraîchit la peau, et est parfait pour un éclat hydraté, un maquillage fixant ou un petit rafraîchissement de la peau pour cet important appel Zoom.

3. Sisley

Envie d’un petit ooh-la-luxe dans votre vie? Investissez dans des soins de la peau Sisley et canalisez une fabuleuse finition française.

Créée I’m 1976 par Hubert d’Ornano, l’entreprise familiale haut de gamme propose des soins du visage et du corps alliant science et nature pour une somptueuse ligne anti-âge. Des crèmes de nuit et des masques pour le visage infusés au collagène, aux crèmes de jour nourrissantes, aux crèmes pour le cou et aux formules pour les yeux, il répond à vos besoins en matière de soins de la peau.

Produit héros? Les super-héros des soins de la peau incluent le composé écologique culte, la gamme Supremÿa qui combat le vieillissement et la luxueuse collection Black Rose.

4. Caudalie







S’il y a une chose que nous aimons plus que les soins français, c’est bien le vin français. Donc, une ligne de soins de la peau inspirée du vin est juste le billet.

Caudalie est une idée originale de Mathilde et Bertrand Thomas, et tout a commencé à Bordeaux, au cœur des vignes du Château Smith Haut Lafitte, domaine appartenant aux parents de Mathilde. En 1993, une rencontre avec le professeur Joseph Vercauteren, directeur du laboratoire de l’université de pharmacie de Bordeaux, a incité le développement de la marque après avoir expliqué que les pépins de raisin contiennent les antioxydants les plus puissants au monde.

Mathilde dit: « Nous recherchions un nom français lié à nos racines viticoles. Caudalie est un terme de vin qui fait référence à l’unité de mesure pour le temps où les saveurs d’un vin persistent en bouche après sa dégustation. »

Les produits sont emballés avec les bienfaits du raisin pour la peau et vont des masques pour le visage et des laits nettoyants aux sérums éclat et à la crème solaire.

Produit héros? L’Elixir de Beauté Caudalie a été lancé en 1997 et reste l’un des produits les plus vendus. C’est un spray pour le visage qui redonne de l’éclat qui donne à votre peau un réveil rafraîchissant à tout moment de la journée.

5. Bioderma









Peau sensible? Vous Bioderma, une marque française de soins de la peau développée depuis plus de 20 ans, qui met l’accent sur des solutions holistiques pour votre teint.

Bioderma adopte une approche scientifique permettant à la biologie d’éclairer la dermatologie, d’étudier la peau saine et ses cellules et ses déséquilibres. Il utilise des ingrédients actifs pour réactiver les ressources naturelles de votre peau. C’est une ligne de soin apaisante qui aidera votre peau à être moins réactive.

Produit héros? L’Eau Micelle Bioderma Sensibio H2O nettoyante en douceur est un produit culte.

6. Chantecaille

Cette belle marque à base de plantes utilise la superpuissance des cellules souches végétales pour fournir des ingrédients durables qui aiment la peau, sont végétaliens et sans cruauté.

Les produits de luxe se concentrent sur les fleurs et leurs capacités de guérison naturelles combinées avec les progrès scientifiques pour offrir des résultats efficaces. Vous pouvez choisir parmi des masques pour le visage, des sérums éclat, des crèmes pour le visage, des nettoyants et de la crème solaire. Il existe également une magnifique gamme de maquillage approuvée par MUA.

Produit héros? Le Masque Lifting Bio Chantecaille est une merveille anti-rides qui estompe les rides et les pattes d’oie. Le nettoyant moussant au riz et au géranium est également un best-seller.

7. Vichy







Si vous avez un œil sur le budget mais que vous souhaitez découvrir le chic des filles françaises, Vichy est une option adaptée aux sacs à main.

Ses soins ciblés voient sa vaste gamme de produits s’attaquer aux problèmes tels que les imperfections, la déshydratation, le vieillissement, la ménopause et les peaux grasses avec ses crèmes pour les yeux, crèmes de jour, sérums, boosters, masques et nettoyants.

Produit héros? La peau a besoin d’un peu d’éclat? Faites passer votre teint de terne à éblouissant avec le best-seller Vichy Minéral 89 Hyaluronic Acid Hydration Booster Serum. Une petite dose quotidienne de bienfaits.

