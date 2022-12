Les meilleures marques de vêtements durables dont vous n’avez probablement jamais entendu parler

Une chose à garder à l’esprit lorsque vous achetez des vêtements pour vos proches en cette saison des fêtes est la façon dont les produits que vous achetez ont été fabriqués. Quand tu es acheter de nouveaux vêtementsil n’est que trop facile de se concentrer sur le prix et d’oublier de s’assurer d’être respectueux de l’environnement.

Mode rapide, un modèle commercial de l’industrie du vêtement qui produit en masse des vêtements à bas prix, peut vous coûter moins cher mais coûtera plus cher à l’environnement à long terme. Des marques telles que Shein utilisent notoirement le travail des enfants dans les ateliers clandestins et remplissent les décharges de vêtements invendus chaque semaine. Mode rapide utilise également une quantité excessive d’eau, contamine les océans avec des microfibres de plastique et augmente rapidement les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi il est si important d’acheter de manière responsable en achetant de manière durable, non seulement en cette période des Fêtes, mais tout au long de l’année.

Trouver des marques respectueuses de l’environnement peut être difficile et coûteux. Mais c’est seulement si vous ne savez pas où chercher. Depuis que j’ai commencé à en apprendre davantage sur les effets néfastes de l’industrie de la mode rapide dans mes cours de sociologie l’année dernière, j’ai recherché et acheté des marques soucieuses de l’environnement. Vêtements durables affecte le moins possible l’environnement en utilisant des matériaux organiques, en évitant le travail des enfants ou les ateliers clandestins et en maintenant de faibles émissions polluantes. Les entreprises peuvent également demander à être certifié climatiquement neutre ce qui témoigne de leur engagement à maintenir de faibles émissions. Vous trouverez ci-dessous une poignée de marques qui se consacrent à la durabilité avec tous leurs produits.

Vêtements Happy Earth Happy Earth est une de mes marques préférées. Toute la marque est neutre en carbone et dédiée à la prévention du changement climatique et à la préservation du monde qui nous entoure ; une partie de chaque achat est reversée à des organisations à but non lucratif œuvrant pour la protection de la planète. Tous les vêtements sont faits de coton biologique, de liège récupéré et de fibres récupérées. Les vêtements de Happy Earth reflètent son objectif de préserver la planète. Des T-shirts qui disent “Give a Damn” aux pulls molletonnés qui disent “Soyez gentils avec la Terre”. Les vêtements Happy Earth sont un excellent cadeau, non seulement pour tous les amoureux de l’environnement, mais pour mère nature elle-même.

Coing La majorité des vêtements vendus par Quince sont fabriqués à partir de matériaux durables et produits par des fabricants dédiés à fournir un environnement de travail de haute qualité. L’emballage minimaliste de Quince et son modèle commercial “direct usine” contribuent à réduire les déchets et les émissions de carbone. Les vêtements homme et femme sont confectionnés dans des styles intemporels avec des matières de haute qualité, qui visent à limiter la consommation excessive de vêtements. Si vous avez besoin de pièces classiques avec une touche moderne, qui sont toutes fabriquées dans le souci de préserver la planète, alors Quince est la marque qu’il vous faut.

Croc sauvage Non seulement Wildfang inclut le sexe et la taille, mais il est également climatiquement neutre. La marque de vêtements à la mode, qui soutient les organisations à but non lucratif luttant pour l’égalité, présente un plan de 18 mois pour devenir plus durable sur son site Web. Ce plan comprend “le remplacement des emballages par des alternatives biodégradables/durables, l’élimination des emballages en excès et la réduction de la consommation d’énergie des équipements”. Vous pouvez maintenant magasiner pour tous vos besoins en vêtements de sortie tout en sachant que vous redonnez à plusieurs organismes de bienfaisance.