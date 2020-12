Une illustration tirée de «The Haunting of Girlstown». | Illustration de Will Staehle pour Epic et Vox

Le Highlight était jeune, même pas un an, lorsque la pandémie de coronavirus est descendue au printemps. Si nous n’avions pas progressé de façon instable, à la recherche d’un pied comme n’importe quel enfant ambitieux, notre équilibre a été entièrement ébranlé par les développements sismiques de 2020: les verrouillages et les masques, le virus étrangement mystérieux et gravement dangereux, un été de protestations et la réponse fédérale de représailles nous avons ressenti dans le cliquetis de nos fenêtres, une démocratie et une élection si fragiles que certains ont sonné l’alarme d’un coup d’État imminent.

Tous ces mois plus tard, en examinant l’ensemble des œuvres que des écrivains de Vox et de tout le pays ont produit pour The Highlight au milieu de la peur et de l’incertitude de l’année, une chose est tout à fait claire pour moi. La pandémie a engendré une crise existentielle américaine, une baisse de productivité, un cataclysme des petites entreprises. Il a fourni le feu pour un incendiaire – et parfois étonnamment efficace – compte tenu du racisme américain. Mais aussi difficile que soit 2020, chaque expérience collective a distillé davantage la mission de The Highlight, révélant de nouvelles histoires à raconter, de nouvelles questions à poser et de nouveaux récits à explorer.

Certaines des meilleures couvertures de pandémie publiées par The Highlight se sentent déjà enfermées dans de l’ambre, vestiges d’une époque où la nation se trouvait au bord du précipice de la catastrophe – et a néanmoins été victime de l’instinct de ses citoyens de préserver la liberté personnelle avant tout. D’autres histoires, comme celle du pasteur trans Junia Joplin (qui a été licenciée après sa sortie) ou les chroniques des premières expériences de jeunes de couleur avec la police, résonneront pendant des années.

Ci-dessous, retrouvez quelques-uns des meilleurs travaux The Highlight publiés cette année. En raison de la pandémie, et non malgré elle, les contes les plus captivants de 2020 ont une richesse distincte. Ils sont pleins de mystère, de foi, d’ambition, de vérité et de compréhension de soi – c’est précisément pourquoi ils ont résonné avec les lecteurs. J’espère que vous les appréciez aussi.



La hantise de Girlstown

Une épidémie mystérieuse. Des centaines d’écolières en détresse. Était-ce une maladie ou quelque chose de plus sombre à blâmer?

Par Daniel Hernandez



Un ministre transchrétien est sorti dans un sermon. Maintenant, elle se prépare à ce qui va suivre.

L’église n’a pas facilement embrassé ceux comme Junia Joplin. Elle veut seulement garder son travail.

Par Emily VanDerWerff



Le cavalier de taureau

Elle voulait rouler avec des hommes dans l’un des sports les plus dangereux au monde. Elle avait bien plus que ses concurrents à s’inquiéter.

Par Steven Leckart



Dans FIRE, le mouvement millénaire invraisemblable pour sauver, investir et quitter le lieu de travail américain

«Financial Independence Retire Early», qui met l’accent sur l’extrême frugalité, a gagné en popularité après la dernière crise financière. Mais le mouvement peut-il préparer ses adeptes à la prochaine?

Par Stephie Grob Plante



Un coupable probable dans les poussées de Covid-19: les gens déterminés à ignorer les ordres de distanciation sociale

Les réouvertures turbulentes et les guerres de masques partisans ont mis en évidence la préoccupation de la nation pour la liberté personnelle avant tout.

Par Eleanor Cummins



«Ils ne me considéraient pas comme innocent»

Vous souvenez-vous de votre première expérience avec la police? Pour ces neuf personnes noires et brunes, les rencontres façonneraient leur sentiment de sécurité pour toujours.

Par Kiana Moore



La fin du rêve américain

Les petites entreprises étaient autrefois les piliers des collectivités, mais les forces économiques et systémiques ont laissé de nombreuses personnes se battre pour survivre. Puis vint la pandémie.

Par Laura Entis



Est-ce la fin de la productivité?

Au milieu de la pandémie, les travailleurs dont les emplois ont jadis défini leur vie se demandent à quoi tout cela servait.

Par Sam Blum



La vie entre les deux: adultes non binaires, en portrait

Cinq personnes pour trouver les mots – et la force – d’être eux-mêmes.

Interviews et photographie par Annie Tritt



Il a été arrêté pour marijuana il y a 17 ans. Maintenant c’est légal. Alors pourquoi est-il toujours coupable d’un crime?

Alors que la drogue atteint un point de basculement culturel, les États sont confrontés à un appel urgent pour effacer ou effacer les condamnations mineures pour pot – une décision même soutenue par la campagne Biden-Harris. C’est la quête d’un homme pour effacer son nom.

Par John Washington



Meilleurs amis, une histoire d’amour

«Tu veux entendre quelque chose de super garce?» est une sorte de langage d’amour.

Par Alanna Okun et Aude White



Les arguments financiers en faveur du désfinancement de la police

Il est temps de se demander pourquoi nous continuons à dépenser des millions de dollars des contribuables pour des poursuites pour inconduite policière et des milliards de plus pour des services policiers qui donnent de mauvais résultats.

Par Sean Collins



Le modèle allemand pour l’Amérique

Le bilan long et public qui a suivi l’Holocauste montre la voie à suivre pour les États-Unis qui ont désespérément besoin de faire face à leur passé raciste.

Par Mattie Kahn

Lavanya Ramanathan est la rédactrice en chef de Le point culminant.