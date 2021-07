Les meilleures leçons de Jeff Bezos pour le succès de ses 27 ans en tant que PDG d’Amazon

Au cours des 27 années environ de Bezos en tant que PDG, il a régulièrement partagé des conseils et des leçons apprises lors d’entretiens et de ses lettres annuelles aux actionnaires d’Amazon.

Lundi marque le dernier jour de Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon, la société qu’il a lancée en 1994 en tant que libraire en ligne qui est maintenant un géant du commerce électronique d’une valeur de 1,7 billion de dollars – l’entreprise qui a fait de lui la personne la plus riche du monde avec près de 200 milliards de dollars fortune.

« Quand vous pensez aux choses que vous regretterez à 80 ans, ce sont presque toujours des choses que vous n’avez pas faites. Ce sont des actes d’omission. Très rarement, vous allez regretter quelque chose que vous avez fait qui a échoué et n’a pas fonctionné ou quoi que ce soit », a déclaré Bezos dans un entretien 2018.

Cette philosophie a contribué à façonner la vie de Bezos avant même de lancer Amazon. Alors qu’il n’avait que 30 ans, Bezos travaillait à Wall Street pour le fonds spéculatif DE Shaw, mais il a vu des promesses dans l’avenir de l’économie Internet et a eu l’idée de créer une librairie en ligne. Le patron de Bezos a convenu que l’idée avait du potentiel, mais il a quand même essayé de convaincre Bezos qu’il serait moins risqué de garder le travail qu’il avait.

« Je me suis imaginé [at] 80 ans, repensant à ma vie dans un moment de réflexion tranquille », a déclaré Bezos à propos de ce moment de sa vie lors d’une conversation au coin du feu en 2020 en Inde. « Est-ce que je regretterais de quitter cette entreprise au milieu de l’année ? Et renoncer à ma prime annuelle ? »

Bien sûr, Bezos a décidé de se lancer et il a déménagé à travers le pays pour lancer Amazon dans un garage de la banlieue de Seattle à l’été 1994. Le site Web a été mis en ligne un an plus tard, le 16 juillet 1995.

« Je ne pensais pas que je regretterais d’avoir essayé et échoué. Et je me doutais que je serais toujours hanté par la décision de ne pas essayer du tout », a déclaré Bezos en 2018. Il « a donc pris le chemin le moins sûr pour suivre ma passion, et je suis fier de ce choix. »

Vous imaginer comme un homme de 80 ans en train de regarder en arrière sur votre vie et les choix que vous pourriez regretter fonctionne également pour des décisions personnelles, a ajouté Bezos.

« Je ne parle pas seulement de choses commerciales », a-t-il déclaré. « C’est comme ‘J’aime cette personne et je ne lui ai jamais dit’ et vous savez, 50 ans plus tard, vous vous dites ‘Pourquoi ne lui ai-je pas dit ? Pourquoi ne l’ai-je pas poursuivie ?’

« C’est donc le genre de regret de la vie dont il est très difficile d’être heureux lorsque vous vous racontez, dans un moment privé, cette histoire de votre vie. »