Les meilleures leçons d’argent d’un ancien négociant en bourse de 28 ans et d’un millionnaire autodidacte pour 2023

Difficile pour Lauren Simmons de répondre à la question : “Que faites-vous dans la vie ?” Entre des allocutions décisives, des partenariats de marque, des apparitions à la télévision, un contrat de livre et la production exécutive d’un film sur sa vie à Wall Streetl’expertise de Simmons s’étend de très loin.

Et grâce à ces prouesses commerciales, ainsi qu’à une éthique de travail acharnée et à quelques mouvements d’argent avisés, en 2022, la jeune femme de 28 ans a continué à construire son empire financier et a atteint son objectif de gagner 1 million de dollars en un an.

C’est une étape importante pour l’ancien négociant en actions de la Bourse de New York, qui à 22 ans est devenue la plus jeune et la seule deuxième femme noire à négocier sur le sol – et était gravement sous-payée en le faisant, ne gagnant que 12 000 $ par an alors que ses collègues masculins fait dix fois plus.

Tout juste après avoir acheté sa première maison dans la région de Los Angeles, CNBC Make It a rencontré Simmons pour les meilleures leçons de travail et d’argent qu’elle a apprises cette année, et quelques conseils à ceux qui s’inquiètent des perspectives financières cahoteuses à venir :