Les meilleures joueuses de hockey féminin ont enfin leur propre ligue

Une période déroutante et frustrante pour quiconque se soucie du hockey féminin est sur le point de se terminer. Hier soir, un syndicat composé de la plupart des meilleurs joueurs du monde a ratifié une convention collective et une constitution pour une nouvelle ligue en préparation depuis des années avant de finalement se réunir assez soudainement au cours du long week-end.

Bien que les détails restent flous – nous ne savons pas exactement où seront situées les franchises ni même quel sera le nom de la nouvelle ligue – l’essentiel est le suivant : les joueuses des équipes nationales féminines rivales du Canada et des États-Unis, qui se sont affrontées parti dans tant de batailles mémorables aux Jeux olympiques et aux championnats du monde au fil des ans, va enfin concourir dans une seule ligue professionnelle aux côtés de nombreux autres meilleurs joueurs du monde.

La genèse de la nouvelle ligue remonte à 2019, lorsque la Ligue canadienne de hockey féminin s’est repliée. Plutôt que de se joindre à la rivale, la National Women’s Hockey League, basée aux États-Unis, les membres des équipes nationales canadiennes et américaines ont décidé de se lancer seules. Elles ont formé l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin dans le but d’établir leur propre ligue « durable », une ligue qui offrirait de meilleurs salaires, avantages sociaux et conditions de travail que tout ce qui l’a précédée.

Cela s’est avéré difficile à accomplir. Ainsi, au cours des dernières années, lorsqu’ils ne concouraient pas pour leurs équipes nationales, la plupart des meilleurs joueurs canadiens et américains ont travaillé dur sur le Dream Gap Tour de la PWHPA – une série de barnstorming qui n’avait pas les attributs (et l’attrait des fans) d’un traditionnel ligue sportive professionnelle. Pendant ce temps, la NWHL s’est rebaptisée Premier Hockey Federation, est passée à sept franchises après s’être étendue à Toronto et à Montréal, et a commencé à offrir des salaires de plus en plus élevés.

REGARDER | Le manque de ligue professionnelle féminine unifiée limite les progrès :

Le hockey professionnel féminin peine à s’imposer Le hockey féminin populaire a connu une croissance exponentielle ces dernières années, mais le hockey féminin professionnel a du mal à s’imposer. Les experts disent qu’il y a un potentiel pour qu’une ligue prospère si elle est abordée de la bonne manière.

Alors qu’elles luttaient pour prendre le dessus, les ligues rivales ont imploré l’aide de la LNH. Mais l’équipe de Gary Bettman a refusé de subventionner l’un ou l’autre, affirmant qu’elle attendrait qu’il y ait une seule ligue féminine unifiée pour soutenir. Il y a eu des pourparlers de fusion entre le PHF et la PWHPA, mais ils n’ont abouti à rien.

La grande percée a eu lieu jeudi soir lorsque le groupe commercial du milliardaire propriétaire des Dodgers de Los Angeles, Mark Walter, qui travaillait avec la PWHPA depuis plus d’un an, a racheté le PHF afin de fusionner essentiellement les deux entités. Une constitution de l’ABC et de la ligue a été rapidement présentée à la PWHPA, et le syndicat les a approuvées hier soir. Selon une annonce la semaine dernière, la ligue sera « soutenue financièrement » par Walter et sa femme, Kimbra, et son conseil d’administration comprendra le président des Dodgers Stan Kasten et la grande joueuse de tennis Billie Jean King, dont l’entreprise avait également travaillé avec la PWHPA.

La nouvelle ligue serait lancée en janvier avec six franchises – trois au Canada et trois aux États-Unis – et un salaire minimum de 35 000 $ US. Selon Hailey Salvian de l’Athletic, au moins six joueurs de chaque équipe recevront des contrats garantis de trois ans d’une valeur d’au moins 80 000 $ par an. Des stars comme Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse du Canada et Hilary Knight et Kendall Coyne Schofield des États-Unis seraient vraisemblablement en ligne pour ceux-là.

C’est certainement une bonne nouvelle pour les joueuses de la PWHPA, et probablement aussi pour les fans de hockey féminin. Mais tout le monde n’est pas gagnant ici. Les contrats existants des joueurs du PHF auraient été annulés, ce qui signifie que certaines des stars de l’ancienne ligue perdent les contrats à six chiffres qu’ils ont récemment signés. En savoir plus sur la nouvelle ligue de hockey professionnel féminin ici.