Les meilleures imprimantes 3D pour 2022

Même si les imprimantes 3D abordables existent depuis de nombreuses années, elles sont encore très loin d’être grand public.

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, peu de gens pensent qu’ils ont besoin d’une imprimante 3D. À moins que vous n’ayez l’intention de mettre en place une activité d’impression 3D à vendre, vous aurez probablement du mal à penser à une demi-douzaine de choses que vous pouvez imprimer de manière utile.

L’autre est qu’ils ne sont pas exactement automatiques. Contrairement, par exemple, à une imprimante à jet d’encre que vous pouvez brancher et imprimer immédiatement une photo ou un document Word, une imprimante 3D a besoin d’un peu d’ajustement avant de réussir à imprimer quoi que ce soit.

Il y a une troisième raison : les imprimantes 3D grand public sont des appareils monochromes. Ils ont une buse et peuvent imprimer une couleur à la fois. Vous pouvez arrêter une impression, charger une couleur différente et continuer, mais en raison de la façon dont ils impriment une couche au-dessus de la précédente, les couleurs ne peuvent changer que sur toute la hauteur de la chose que vous imprimez.

Il existe des imprimantes à buses multiples, mais elles sont trop chères pour que la plupart des consommateurs justifient leur achat.

Ensuite, il y a la vitesse. Même un petit objet peut prendre plusieurs heures à imprimer et les gros un jour ou deux.

Enfin, jusqu’à ce que vous ayez passé du temps à vous familiariser avec une application de modélisation 3D telle qu’Adobe Fusion, vous serez limité à l’impression d’objets que d’autres personnes ont conçus. Il y en a beaucoup, mais si vous voulez quelque chose sur mesure, vous devrez le créer vous-même, et cela a sa propre courbe d’apprentissage abrupte.

Tant que vous êtes préparé à cela et que vous n’avez pas d’attentes exorbitantes pour pouvoir imprimer des modèles complexes et articulés dès le départ, l’impression 3D peut être extrêmement gratifiante.

Nous nous concentrons ici principalement sur les imprimantes FDM (fused deposition modelling), car c’est le type le plus populaire, mais il existe également des imprimantes 3D à résine. Les imprimantes à résine fonctionnent très différemment et sont conçues pour imprimer de petits modèles complexes.

1. Vyper Anycubique Avantages Nivellement automatique

Écran tactile

Alimentation en filament à double vitesse Vous avez tendance à en avoir pour votre argent avec les imprimantes 3D, et le Vyper se trouve juste au bon endroit. Il coche toutes les bonnes cases : mise à niveau automatique (correcte), un écran tactile, une feuille PEI et un volume de construction décent de 240x240x265mm. Il est facile à assembler, imprime de manière fiable et offre une bonne qualité avec un minimum de modifications. Vous obtiendrez une meilleure qualité avec Ender 3 S1 Pro de Creality, mais c’est plus cher et vous renoncerez au nivellement entièrement automatique du lit. Pour la plupart des gens, le Vyper offre une qualité suffisante à un prix raisonnable avec des premières couches fiables à chaque fois. Lisez notre revue complète Anycubic Vyper 2. Creality 3D Ender 3 S1 Pro Avantages Qualité d’impression fantastique

Toutes les fonctionnalités que vous voudriez Les inconvénients Le nivellement automatique nécessite une saisie manuelle

L’interface tactile pourrait être meilleure La S1 Pro n’est peut-être pas l’imprimante 3D économique que vous attendez d’une Ender 3, mais c’est parce qu’elle a eu toutes les cloches et tous les sifflets qui lui ont été lancés. Lisez notre revue complète Creality 3D Ender 3 S1 Pro 3. Voxelab Aquila S2 Avantages La buse monte jusqu’à 300°C

Abordable

Fiche Î.-P.-É. Les inconvénients Nivellement manuel du lit

Pas d’écran tactile L’Aquila S2 est une alternative moins chère que les autres ici, mais possède toujours la plupart des fonctionnalités souhaitées, y compris une feuille PEI qui aide les impressions à coller pendant l’impression, mais facilite leur retrait par la suite. Vous pouvez imprimer avec une variété de matériaux, y compris le PETG, grâce au fait que le hotend peut atteindre 300°C et le lit 100°C. Le nivellement du lit, cependant, est manuel et il n’y a pas d’écran tactile : l’écran couleur est actionné à l’aide d’un bouton. Lorsque vous l’avez nivelé, cependant, les impressions sont excellentes : nous avons eu du succès avec plusieurs modèles d’impression sur place, mais comme la plupart des imprimantes ici, vous pouvez trouver des modèles complexes nécessitant un radeau pour réussir. Lire notre avis complet Voxelab Aquila S2 4. Créalité Halot One Plus Avantages Facile à utiliser et fiable

Fonctionne avec différentes trancheuses

Grande qualité d’impression Les inconvénients Le ventilateur tourne constamment pendant l’impression

Nécessite un nettoyage post-impression + durcissement (comme toutes les imprimantes à résine)

Plus cher que certains concurrents La Halot One Plus est une imprimante 3D en résine facile à utiliser qui a un volume de construction de bonne taille, imprime de manière fiable et de haute qualité. C’est assez cher par rapport à ses rivaux, surtout au Royaume-Uni. La Halot One Plus est une imprimante à résine, elle est donc très différente des autres ici. Au lieu d’utiliser un filament sur une bobine, il imprime à l’aide de résine liquide qui est durcie, couche par couche, à l’aide de lumière UV. Le volume de construction est plus petit que les imprimantes FDM ici, mais il est encore relativement important pour une imprimante à résine, et la haute résolution de l’écran signifie que les modèles ont beaucoup de détails fins. Le Halot One Plus a imprimé de manière ultra fiable lors de nos tests, mais si vous aimez une imprimante à résine, gardez à l’esprit que vous devez nettoyer les impressions par la suite, ce qui signifie généralement l’achat d’un appareil de lavage et de durcissement séparé qui ressemble beaucoup à un imprimante à résine et occupe le même espace de bureau. Lisez notre revue complète Creality Halot One Plus 5. Creality Sermoon V1 Pro Avantages Enfermé

Très facile à utiliser

Nivellement automatique Les inconvénients Petit volume de fabrication

Chere La plupart des imprimantes 3D sont ouvertes, mais le Sermoon est entièrement fermé. Ceci, et le fait qu’il dispose d’une interface à écran tactile conçue pour les débutants, signifie qu’il est bien adapté aux enfants. Il existe une fonction de sécurité qui interrompt l’impression lorsque la porte est ouverte, mais le boîtier signifie également que vous devriez pouvoir imprimer plus facilement avec des matériaux résistants à la déformation. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas car le lit chauffant ne peut atteindre que 80°C, mais il faut vraiment 100°C pour l’ABS. Le volume de construction de 175 x 175 x 165 mm peut en décourager certains, mais si vous recherchez une imprimante 3D qui arrive entièrement construite et qui est relativement simple à utiliser – et que vous souhaitez principalement imprimer en utilisant le filament PLA commun, cela pourrait être idéal . Le principal problème est le prix élevé, mais si ce n’est pas un obstacle, alors c’est un choix décent. Lisez notre revue complète Creality Sermoon V1 Pro

Imprimantes 3D : guide de l’acheteur

Étant donné que les imprimantes ont toutes tendance à se ressembler au début, voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix.

Nivellement automatique

À moins que la surface sur laquelle les objets sont imprimés ne soit parfaitement plane, les impressions ne s’y colleront pas et échoueront tôt ou tard.

La mise à niveau manuelle est une corvée dont vous pourriez probablement vous passer, alors optez pour une imprimante avec mise à niveau automatique. Mais fais attention. Certaines imprimantes prétendent avoir un nivellement automatique, mais comptent sur vous pour faire une grande partie du travail. C’est pourquoi il est utile de lire les critiques et de savoir quoi rechercher.

Lit chauffant

Presque toutes les imprimantes 3D en sont équipées, mais certaines n’en ont toujours pas. Un lit chauffant aidera les impressions à coller : n’achetez pas une imprimante sans.

Fiche Î.-P.-É.

Lorsque les impressions collent, elles peuvent être difficiles à retirer du lit. Une feuille de PEI (polyétherimide) aide énormément.

Au lieu d’une feuille de verre, une feuille de métal flexible avec un revêtement texturé est utilisée et maintenue en place avec un aimant sur toute la taille du lit d’impression. Lorsque le modèle a terminé l’impression, il vous suffit de soulever la feuille, de la plier et le modèle se détache.

Écran tactile

Les imprimantes 3D les moins chères et les plus basiques utilisent un écran monochrome avec un cadran rotatif. Allez plus haut de gamme et vous obtiendrez peut-être un écran LCD couleur plus agréable, mais si vous le pouvez, procurez-vous une imprimante avec un écran tactile car elle est tellement plus rapide et plus facile à utiliser.

Taille

Le volume de construction d’une imprimante vous indique la taille d’un objet qu’elle peut imprimer. Supposons que le volume réel soit un peu plus petit que les spécifications et optez pour un volume légèrement plus grand que le plus gros objet que vous devrez imprimer.

Il peut être difficile de le savoir, et rappelez-vous qu’un volume plus important signifie une imprimante plus grande, pour laquelle vous aurez besoin d’espace.

Les très grands modèles doivent être imprimés en sections et collés (ou autrement fixés) ensemble, mais les volumes de construction varient.

Températures

La plupart des gens impriment avec du PLA, le type de filament le plus courant. Toutes les imprimantes 3D ont des buses qui vont jusqu’à 220°C environ, ce que le PLA requiert. Mais si vous souhaitez imprimer avec de l’ABS, du PETG ou un autre type de plastique, veillez à opter pour une imprimante pouvant monter jusqu’à environ 300°C.

De même, faites attention aux températures du lit chauffant. Certaines n’iront pas au-delà de 80°C, mais vous aurez besoin de 100°C ou plus pour des impressions ABS réussies.

Capteur de fin de course

Avec de grands modèles prenant de nombreuses heures à imprimer et le fait que vous ne pouvez pas toujours savoir s’il reste suffisamment de filament sur la bobine pour la terminer, un capteur de fin de course peut vous sauver la vie. Il fait ce qu’il dit : détecte quand le filament est épuisé et arrête automatiquement l’impression, vous permettant de charger une nouvelle bobine et de continuer l’impression.

Sans un, le filament pourrait s’épuiser et l’imprimante continuera à imprimer de l’air mince, et vous n’en seriez pas plus sage.