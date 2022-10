Les meilleures images d’animaux et de nature de 2022 révélées par l’annonce du photographe animalier de l’année | Nouvelles du monde

La femme derrière une image d’une boule bourdonnante d’abeilles cactus tournant sur le sable chaud d’un ranch du Texas a été nommée lauréate du concours Wildlife Photographer Of The Year de cette année.

La photographe américaine Karine Aignere est devenue la cinquième femme en 58 ans d’histoire du concours à recevoir le prix Grand Title.

Les gagnants du prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year du Natural History Museum ont été annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix à Londres mardi soir.

Intitulée “The big buzz”, sa photo gagnante a été prise en gros plan au niveau des abeilles et montre tous les insectes mâles sauf un désireux de s’accoupler avec la seule femelle au centre.

Les organisateurs du concours ont souligné que, comme la plupart des abeilles, les insectes représentés sont menacés par la perte d’habitat, les pesticides et le changement climatique, ainsi que par les pratiques agricoles qui perturbent leurs aires de nidification.

La présidente du jury, l’écrivaine et rédactrice en chef Rosamund Kidman Cox OBE, a déclaré: “Ailes vrombissantes, les mâles entrants rentrent chez eux sur la boule d’abeilles bourdonnantes qui roule directement dans l’image.

“Le sens du mouvement et de l’intensité est montré au grossissement au niveau de l’abeille et transforme ce qui sont de petites abeilles cactus en grands concurrents pour une seule femelle.”

La beauté des fanons de Katanyou Wuttichaitanakorn, Thaïlande – Gagnant, 15-17 ans



Pendant ce temps, Katanyou Wuttichaitanakorn, 16 ans, de Thaïlande, a reçu le prix du jeune photographe animalier de l’année 2022 pour son image créative, “La beauté des fanons”.

Les organisateurs ont expliqué que lorsqu’un rorqual de Bryde a fait surface près du bateau, Katanyou a été intrigué par les couleurs et les textures contrastées de sa peau foncée, sa gomme rose et la masse de fanons en forme de brosse qui pendait de sa mâchoire supérieure.

Comme les autres baleines à fanons, l’espèce utilise une technique connue sous le nom d’alimentation à la fente pour capturer un grand nombre de petits bancs de poissons et utilise les plaques de fanons pour filtrer les petites proies de l’océan.

“De la gueule d’un rorqual de Bryde sort cette création éblouissante”, a déclaré Mme Kidman Cox.

“Le détail très net des minuscules anchois est mis en contraste avec une abstraction de couleur avec le tissage de fanons bruns bordés d’une cascade de gouttes d’eau.”

Les deux gagnants du Grand Titre ont été choisis parmi 19 gagnants de catégories qui mettent en valeur le monde naturel dans toutes ses merveilles et sa diversité.

Ils avaient été sélectionnés parmi un total de 38 575 candidatures de 93 pays pour être jugés de manière anonyme par un panel international d’experts sur leur originalité, leur narration, leur excellence technique et leur pratique éthique.

Les images seront présentées dans le cadre de l’exposition repensée Photographe animalier de l’année à partir du 14 octobre au Muséum d’histoire naturelle.

Vous trouverez ci-dessous les lauréats individuels ainsi que leurs catégories et leurs descriptions :

Postes de combat par Ekaterina Bee, Italie – 10 ans et moins

Postes de combat par Ekaterina Bee, Italie



Ekaterina Bee regarde comme deux bouquetins des Alpes se battre pour la suprématie. C’est vers la fin d’une excursion printanière avec sa famille qu’Ekaterina a repéré le combat.

Les deux bouquetins s’entrechoquaient les cornes et continuaient à s’échanger des coups debout sur leurs pattes arrière comme des boxeurs sur un ring.

Au début des années 1800, après des siècles de chasse, moins de 100 bouquetins des Alpes ont survécu dans les montagnes à la frontière franco-italienne. Des mesures de conservation réussies signifient qu’aujourd’hui, il y en a plus de 50 000.

Out of the fog de Ismael Domínguez Gutierrez, Espagne – 11 à 14 ans

Hors du brouillard par Ismael Domínguez Gutiérrez, Espagne



Ismael Domínguez Gutiérrez révèle une scène monochromatique alors qu’un balbuzard pêcheur est assis sur un arbre mort, attendant que le brouillard se lève.

Quand Ismael est arrivé à la zone humide, il a été déçu de ne pas pouvoir voir au-delà de quelques mètres – et certainement il n’avait aucun espoir d’apercevoir les grèbes qu’il voulait photographier.

Mais lorsque le brouillard a commencé à se lever, il a révélé l’opportunité de cette composition saisissante.

Les balbuzards pêcheurs sont des visiteurs hivernaux de la province d’Andalousie.

Les minces perspectives de l’ours à lunettes par Daniel Mideros, Équateur – Les animaux dans leur environnement

Les perspectives minces de l’ours à lunettes par Daniel Mideros, Équateur



Daniel Mideros dresse un portrait poignant d’un habitat en voie de disparition et de son habitant.

Daniel a installé des pièges photographiques le long d’un couloir faunique utilisé pour atteindre les plateaux de haute altitude.

Il a positionné les caméras pour montrer le paysage naturel en voie de disparition avec l’ours encadré au cœur de l’image.

Ces ours, trouvés de l’ouest du Venezuela à la Bolivie, ont subi des déclins massifs en raison de la fragmentation et de la perte de leur habitat.

Puff perfect de José Juan Hernández Martinez, Espagne – Portraits d’animaux

Puff perfect de José Juan Hernández Martinez, Espagne



Jose Juan Hernández Martinez assiste à la parade nuptiale vertigineuse d’une houbara des Canaries.

Jose est arrivé au site de parade nuptiale de la houbara dans la nuit. A la lumière de la lune, il se creusa une peau basse.

De ce point de vue, il a attrapé le profil gonflé de l’oiseau alors qu’il prenait un bref repos de sa performance frénétique.

Un mâle houbara des Canaries revient chaque année sur son site de parade nuptiale pour effectuer des parades impressionnantes.

Levant les panaches de l’avant de son cou et jetant sa tête en arrière, il courra vers l’avant avant de revenir en arrière, se reposant quelques secondes avant de recommencer.

L’oiseau qui écoute de Nick Kanakis, États-Unis – Comportement : Oiseaux

L’oiseau qui écoute de Nick Kanakis, États-Unis – Gagnant, Comportement : Oiseaux



Nick Kanakis a un aperçu de la vie secrète des troglodytes.

Nick a repéré le jeune troglodyte à poitrine grise en train de se nourrir. Sachant qu’il disparaîtrait dans la forêt s’il s’en approchait, il trouva une zone claire de feuilles mortes et attendit.

Effectivement, le petit oiseau a sauté dans le cadre, appuyant son oreille contre le sol pour écouter les petits insectes.

Cette technique de détection de proies est utilisée par d’autres oiseaux, dont le merle noir.

La grande chasse aux falaises par Anand Nambiar, Inde – Comportement : Mammifères

The great cliff chase par Anand Nambiar, Inde – Lauréat, Comportement : Mammifères



Anand Nambiar capture une perspective inhabituelle d’un léopard des neiges chargeant un troupeau de bouquetins de l’Himalaya vers un bord escarpé.

D’un point de vue de l’autre côté du ravin, Anand a observé le léopard des neiges manœuvrer en amont du troupeau.

Il était parfaitement adapté à l’environnement – contrairement à Anand, qui a suivi un régime de remise en forme en préparation à la haute altitude et aux températures froides.

Le voleur de chauves-souris par Fernando Constantino Martinez Belmar, Mexique – Comportement : Amphibiens et Reptiles

Le voleur de chauves-souris de Fernando Constantino Martínez Belmar, Mexique



Fernando Constantino Martinez Belmar attend dans l’obscurité alors qu’un serpent ratier du Yucatan attrape une chauve-souris.

Utilisant une lumière rouge à laquelle les chauves-souris et les serpents sont moins sensibles, Fernando a gardé un œil sur ce serpent ratier du Yucatan qui sortait d’une fissure.

Il n’avait que quelques secondes pour tirer alors que le serpent ratier se retirait dans sa crevasse avec sa proie chauve-souris.

Flamants roses célestes par Junji Takasago, Japon – Natural Artistry

Heavenly flamingos par Junji Takasago, Japon – Gagnant, Natural Artistry



Junji Takasago a propulsé le mal de l’altitude pour produire une scène onirique.

Haut dans les Andes, le Salar de Uyuni est la plus grande saline du monde. C’est aussi l’une des plus grandes mines de lithium de Bolivie, ce qui menace l’avenir de ces flamants roses.

Une nouvelle vie pour le tohora par Richard Robinson, Nouvelle-Zélande – Oceans: The Bigger Picture

Nouvelle vie pour le tohorā par Richard Robinson, Nouvelle-Zélande – Lauréat, Océans



Richard Robinson capture un moment d’espoir pour une population de baleines qui a survécu contre toute attente.

Gêné par une mauvaise visibilité, Richard a utilisé une polecam pour photographier les baleines se dirigeant progressivement vers son bateau.

Poussant son appareil photo à ses limites dans l’eau sombre, il fut soulagé de trouver l’image d’une netteté incroyable et le moment de la copulation cristallisé dans le temps.

Les morilles magiques d’Agorastos Papatsanis, Grèce – Plantes et Champignons

Les morilles magiques d’Agorastos Papatsanis, Grèce



Agorastos Papatsanis compose une scène de conte de fées dans les forêts du mont Olympe.

Il a attendu que le soleil filtre à travers les arbres et éclaire l’eau en arrière-plan, puis a utilisé un objectif grand angle et des flashs pour mettre en valeur les formes labyrinthiques des morilles.

Les morilles sont considérées comme des trésors gastronomiques dans de nombreuses régions du monde car elles sont difficiles à cultiver, mais dans certaines forêts, elles s’épanouissent naturellement.

Étoile filante de Tony Wu, USA/Japon – Sous l’eau

Shooting star de Tony Wu, USA/Japon – Vainqueur, Underwater



Tony Wu regarde la danse reproductrice électrisante d’une étoile de mer géante.

Alors que l’eau environnante se remplissait de sperme et d’œufs d’étoiles de mer en train de se reproduire, Tony a dû relever plusieurs défis.

Coincé dans une petite baie fermée avec seulement un objectif macro pour photographier de petits sujets, il a reculé pour presser l’étoile de mer ondulante dans son champ de vision, dans cette scène semblable à une galaxie.

Maison des ours par Dmitry Kokh, Russie – Urban Wildlife

La maison des ours de Dmitry Kokh



Dmitry Kokh présente cette scène obsédante d’ours polaires enveloppés de brouillard dans la colonie longtemps déserte de Kolyuchin.

Alors qu’ils exploraient chaque fenêtre et porte, Dmitry a utilisé un drone à faible bruit pour prendre une photo qui évoque un avenir post-apocalyptique.

Dans la région de la mer de Chukchi, les ours normalement solitaires migrent généralement plus au nord en été, suite au recul de la banquise dont ils dépendent pour chasser les phoques, leur principale nourriture.

Le lac mourant par Daniel Nunez, Guetamala Winner, Wetlands – The Bigger Picture

Le lac mourant de Daniel Núñez, Guatemala



Daniel Nunez utilise un drone pour capturer le contraste entre la forêt et la croissance des algues sur le lac Amatitlan.

Daniel a pris cette photo pour sensibiliser à l’impact de la contamination sur le lac Amatitlan, qui absorbe chaque année environ 75 000 tonnes de déchets de la ville de Guatemala.

Décès de Ndakasi par Brent Stirton, Afrique du Sud – Photojournalisme

Décès de Ndakasi par Brent Stirton, Afrique du Sud – Lauréat, Photojournalisme



Brent Stirton partage le dernier chapitre de l’histoire d’un gorille de montagne très aimé.

Brent a photographié le sauvetage de Ndakasi à l’âge de deux mois après que sa troupe a été brutalement tuée par une puissante mafia du charbon de bois comme une menace pour les gardes du parc.

Ici, il a commémoré son décès alors qu’elle était dans les bras de son sauveteur et soignant de 13 ans, le garde forestier Andre Bauma.

‘The Cuban connection’ de Karine Aigner, États-Unis – Photojournalist Story Award

‘The Cuban connection’ de Karine Aigner, États-Unis – Lauréate, Photojournalist Story Award



Un bouvreuil cubain est positionné le long d’une route afin qu’il s’habitue au brouhaha de la vie dans la rue et donc moins susceptible d’être distrait lors d’une compétition.

Ces oiseaux sont très appréciés pour leur voix douce et leur esprit fougueux.

‘Un théâtre d’oiseaux’ de Mateusz Piesiak, Pologne – Rising Star Portfolio Award

‘A theatre of birds’ de Mateusz Piesiak, Pologne – Lauréat, Rising Star Portfolio Award



En plaçant sa caméra à distance sur la boue de la roselière, Mateusz a saisi l’occasion de capturer le moment où un faucon pèlerin qui passait a fait voler certains des bécasseaux variables.

‘Sous les glaces de l’Antarctique’ de Laurent Ballesta, France – Prix Portfolio

“Sous les glaces de l’Antarctique” de Laurent Ballesta, France – Lauréat, Portfolio Award



Des tours vivantes d’invertébrés marins ponctuent le fond marin au large de la Terre Adélie, à 32 mètres (105 pieds) sous la glace de l’Antarctique oriental.

Ici, au centre, une éponge en forme d’arbre est drapée de vie, des vers rubans géants aux étoiles de mer.