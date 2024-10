Les meilleures histoires de la semaine du Cape Cod Times

L’assortiment le plus récent d’actualités et d’événements du Cape Cod Times comprend la mort d’un Kennedy, une vue sur les aurores boréales et un incendie à Chick-fil-A à Hyannis.

Sportif a également été occupé, avec la couverture de hockey sur gazon, volley-ball et golf. Du côté du divertissement, n’oubliez pas de consulter notre critique d’une version de Cape Cod de « Dracula », inspirée de Édouard Goreyles créations primées de la production de Broadway de 1977, au Compagnie de théâtre de Cape Cod/Théâtre Harwich Junior.

Voici un tour d’horizon des histoires les plus populaires de la semaine dernière sur le Site Web du Cape Cod Times.

De nouveaux locataires commerciaux emménagent dans l’ancienne place K-Mart

Whole Foods a ouvert ses portes à The Landing at Hyannis. Photo prise le 26 septembre 2024.

Il y aura nouvelles entreprises entrer sur l’ancienne place K-Mart en tant que complexe commercial rénovédésormais connu sous le nom de The Landing, s’apprête à accueillir trois marques qui ouvriront ses portes Cap Cod pour la première fois.

WS Development de Chestnut Hill est à l’origine de l’effort de 45 millions de dollars visant à réaménager la propriété de 26 acres sur Iyannough Road (route 132) qui abritait autrefois K-Mart. La parcelle située juste en face du centre commercial de Cape Cod appartient à l’aéroport et est louée à WS Development sous le Commission de l’aéroport de Cape Cod GatewayLe contrôle.

« Ce mélange exceptionnel de marques appréciées et nouvelles sur le marché témoigne de l’évolution de la propriété et apportera de nouvelles expériences aux résidents et aux visiteurs », a déclaré Bryan Furze, vice-président senior de la location pour WS Development, dans un communiqué.

Aliments entiers a également récemment ouvert un nouveau magasin à The Landing.

Quels sont les nouveaux magasins qui entrent dans le complexe commercial rénové ? Cliquez sur le lien pour lire l’histoire complète.

Atterrissage à Hyannis : Après Whole Foods, ces 6 magasins ouvriront sur l’ancienne place K-Mart

Sainte Mola ! Les sauveteurs sauvent un poisson-lune

Tara Clinton, en bas, et Christina Dargie, stagiaires de la New England Coastal Wildlife Alliance, positionnent et fixent le mola mola sur le tapis en mousse flottant. Une équipe de la New England Coastal Wildlife Alliance a sauvé un crapet de mer, une mola mola, du port de Wellfleet dimanche matin 6 octobre 2024. Il a été remorqué vers des eaux plus profondes dans la baie de Cape Cod. Une pompe à eau automatique sur le bateau a été utilisée pour aider à alimenter en eau la bouche du crapet de mer pendant qu’il était remorqué derrière le bateau. NECWA a répondu à plus de 30 échouages ​​cette saison. Les échouages ​​se produisent au début de l’automne et au début de l’hiver, lorsque les crapets océaniques se déplacent vers des zones de marée peu profondes comme les ports. Quand la marée descend, ils se retrouvent piégés. Pendant les mois les plus froids, le crapet de mer peut devenir étourdi par le froid.

Une équipe de la New England Coastal Wildlife Alliance a sauvé un crapet de mer, souvent appelé mola mola, du port de Wellfleet dimanche matin 6 octobre dernier. Les sauveteurs ont remorqué le mola mola vers des eaux plus profondes dans la baie de Cape Cod après qu’il se soit échoué. , utilisant une pompe à eau automatique sur le bateau pour aider à alimenter en eau la bouche du crapet de mer alors qu’il était escorté derrière le bateau. Il s’agit de l’un des plus de 30 échouages ​​auxquels NECWA a répondu cette saison.

Les échouages ​​se produisent au début de l’automne et au début de l’hiver, lorsque les crapets océaniques se déplacent vers des zones de marée peu profondes comme les ports. Quand la marée descend, ils se retrouvent piégés. Pendant les mois les plus froids, le crapet de mer peut devenir étourdi par le froid.

Cliquez sur le lien de l’histoire pour voir de plus près ce gros poisson.

Mola mola à Cape Cod : Les sauveteurs remorquent des crapets vers la mer après l’échouage du port de Wellfleet

Whole Foods ouvre un magasin phare à Hyannis

Les derniers préparatifs étaient en cours au magasin Whole Foods de Hyannis alors qu’il s’apprête à ouvrir son nouvel emplacement à The Landing at Hyannis, le long de la route 132, jeudi matin.

Il y a un nouvelle épicerie Whole Foods à Le débarquement à Hyannis sur la route 132, au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué. Il a eu son inauguration jeudi et le Cape Cod Times a été invité à visiter le nouveau site avant d’ouvrir ses portes au public.

Le nouveau magasin se trouve à environ 800 mètres du magasin d’origine sur Iyannough Road.

Rick Boninvice-président senior des opérations pour la région Atlantique Nord et International, a déclaré que la société était heureuse d’offrir le plus grand magasin à Hyannis.

« Il y a dix ans, nous ne savions pas s’il y aurait suffisamment d’activité en hiver », dit-il.

Qu’aura à proposer ce nouvel emplacement dans ses rayons ? Il contiendra plus de 370 produits locaux, selon un porte-parole des communications, dont de nombreux articles locaux provenant de producteurs de toute la Nouvelle-Angleterre.

Cliquez sur le lien de l’histoire pour visiter le magasin et voir ce que vous aimeriez acheter.

Aliments entiers à Hyannis : Ouverture d’un magasin phare sur Iyannough Road

La Steamship Authority envisage la plus forte hausse de taux jamais réalisée

Sur cette photo du 13 août, l’équipage à bord du ferry Gay Head de la Steamship Authority retourne dans sa cale au terminal de Hyannis après son arrivée de Nantucket.

Cela pourrait vous coûter plus cher de voyager sur le bateau à vapeur à partir de 2025.

Un plan budgétaire et des propositions d’ajustements tarifaires ont été dévoilés lors du Réunion du Conseil portuaire du 1er octobremais les membres attendent de voter au moins jusqu’au mois prochain.

Le Autorité des navires à vapeur est confrontée à des pénuries problématiques de personnel, à des départs à la retraite imminents, à un système de réservation obsolète et à une multitude d’autres dépenses accrues qui ont conduit l’organisation à envisager ce changement. Il s’agirait de la « plus forte augmentation de tarif » pour l’organisation de transport en commun, selon le trésorier de la Steamship Authority, Mark Rozum.

Combien devrez-vous débourser de plus ? Lisez l’histoire pour toutes les informations.

Autorité des navires à vapeur : Nantucket et les ferries Martha’s Vineyard pourraient connaître la plus forte hausse de taux à ce jour

