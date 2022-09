Les meilleures glaces à commander en ligne

C’est officiel : nous sommes obsédés par la crème glacée. Alors que les prix peuvent augmenter, cela n’a pas empêché les masses de se livrer au plus emblématique des desserts glacés d’été. D’après un plutôt délicieux rapport de la société d’études de marché Top Data, que les gens commandent des glaces en ligne ou les récupèrent chez leur épicier local, les ventes ont augmenté de 29 % en 2022 par rapport à la même période l’an dernier. Et même si c’est peut-être le début de l’automne, jeudi est aussi Journée nationale du cornet de crème glacée — quel meilleur moment pour prendre une gâterie sucrée et crémeuse ? (Vous pouvez également apprendre comment faire de la crème glacée à la maison dans votre robot culinaire.)

Vous avez maintenant plus de façons que jamais d’obtenir une excellente crème glacée dans des saveurs vraiment uniques de fabricants de crème glacée haut de gamme d’un océan à l’autre. Commander des glaces en ligne signifie des possibilités de rêve qui vont bien au-delà du congélateur de votre supermarché. (Curry à la banane, n’importe qui?) Il y a même de la crème glacée arrosée à avoir et Dieu merci, le méritons-nous.

Alors faites briller cette cuillère et plongez dans notre liste des meilleurs endroits pour commander de la crème glacée en ligne en 2022.

Lire la suite: Meilleurs abonnements aux boîtes de collations : Bokksu, Tokyo Treat, Universal Yums et plus encore

Sérendipité Cette confiserie célèbre pour son chocolat chaud glacé est peut-être synonyme de New York, mais saviez-vous que vous pouvez vous faire livrer les bonnes choses ? Serendipity vend 10 saveurs populaires sur Gopuff et Amazon, y compris l’emblématique Frrrozen Hot Chocolate, Unicorn Bliss Sundae et un Coffee Almond Fudge inspiré de l’émission télévisée Friends.

Sel & Paille La glace de Salt & Straw est fabriquée dans l’Oregon – à partir d’ingrédients locaux et durables – et est devenue un incontournable de la côte ouest. Mais peu importe où vous vivez, vous pouvez profiter des livraisons hebdomadaires de ses saveurs amusantes et innovantes comme le miel de lavande et le balsamique au miel de fraise et au poivre noir. Recherchez également des rotations saisonnières, comme un gâteau à la compote de pommes avec un glaçage au fromage à la crème. Créez votre propre sélection ou choisissez l’un des packs pré-organisés.

Glace de Graeter Cette entreprise familiale de crème glacée de cinquième génération à Cincinnati, Ohio, est en activité depuis 1870, donc ils connaissent certainement une chose ou deux sur l’aliment de base par temps chaud. Les saveurs ici sont une ode à cette nostalgie classique (pensez au beurre de noix de pécan et aux pépites de chocolat au beurre de cacahuète), et si vous recevez un envoi, vous pouvez créer votre propre pack ou choisir parmi une sélection de cadeaux déjà organisée. Faites-en une fête et ajoutez quelques pots de sauces maison aux framboises et au caramel écossais.

Ventre d’or Comme son nom l’indique, Tipsy Scoop est tout au sujet de l’alcool, qui est infusé dans chaque saveur inventive – pensez au chocolat noir, au whisky, au caramel salé et à la pâte à gâteau, à la vodka martini. Vous pouvez commander directement à la boutique pour livraison locale et ramassage à New York, et maintenant Tipsy Scoop expédie également des pintes à travers le pays. Certaines saveurs sont également disponibles dans tout le pays via Goldbelly. Choisissez vos propres pintes ou optez pour des collections organisées comme le Pack de fête d’anniversaire Get Lit. Doit avoir au moins 21 ans pour commander.

Van Leeuwen Van Leeuwen a maîtrisé les saveurs américaines classiques, évitant les compléments étrangers pour le simple plaisir d’une cuillère crémeuse sans fioritures. La société basée à Brooklyn propose également une multitude de saveurs végétaliennes, souvent fabriquées à partir d’une base de lait de cajou ou d’avoine. Attendez-vous à des saveurs comme des biscuits et de la crème, du thé Earl Grey et de la pistache sicilienne, pressés dans des pintes à couleurs contrastées.

Annie Ray Les glaces saisonnières et artisanales ont le vent en poupe chez Lick Honest Ice Creams, une institution d’Austin, au Texas. Les saveurs branchées peuvent être livrées dans tout le pays, grâce à Goldbelly, où vous pouvez choisir parmi des boules comme le chocolat noir, l’huile d’olive et le sel de mer, et les betteraves rôties et la menthe fraîche. Vous cherchez autre chose que des scoops ? Optez pour les sandwichs à la crème glacée, liés par un biscuit au gâteau au chocolat fait à la main. Vous pouvez également Commandez directement à la boutique pour une livraison locale.

eCreamerie Ce vendeur de glaces d’Omaha, Nebraska – un favori des fans sur “Shark Tank” – fabrique une multitude de saveurs à succès, comme le croquant de biscuits à la menthe, le brownie au caramel au sel de mer et les s’mores, mais l’entreprise permet également aux clients de concevoir leur propre saveur à partir d’une multitude de bases et de mélanges. Sélectionnez simplement votre base (gelato, sorbet ou crème glacée) et votre saveur, puis ajoutez jusqu’à trois mélanges, qui comprennent tout, des fruits et noix aux bonbons et produits de boulangerie.

Pete Deévakul Le salon innovant de New York, dirigé par le magicien de la crème glacée Nicholas Morgenstern, est connu pour une gamme de saveurs funky et éclectiques, des favoris comme la sauge brûlée et la réglisse noire à toute une section qui est une étude sur les bananes, offrant des saveurs comme la banane carbonisée et la banane curry. Le menu comprend 88 saveurs (toutes disponibles à l’expédition !), et pendant que vous y êtes, vous pouvez également ajouter des gâteaux à la crème glacée et des sandwichs à votre panier.

AJ Ragasa Une institution de Seattle, Washington, Frankie & Jo’s se spécialise dans la crème glacée à base de plantes, ce qui signifie que toute la crème glacée est 100 % végétalienne. Attendez-vous à des saveurs comme la cendre de caramel salé, le brownie à la menthe et la datte au chocolat, qui peuvent toutes être expédiées à travers le pays si vous ne vivez pas près d’un magasin de scoop de Seattle.

Glace splendide de Jeni Jeni’s, la marque préférée des fans, est née à Columbus, dans l’Ohio, mais la marque compte désormais des emplacements dans plus de 10 États. Jeni’s s’est longtemps essayé à l’expédition nationale, et ces temps ne sont pas différents. Les commandes nécessitent un minimum de quatre pintes (ce qui ne devrait pas être trop difficile à manœuvrer), avec des saveurs allant du gâteau au beurre gluant au café avec de la crème et du sucre – sans parler des saveurs saisonnières comme le rouleau de gâteau à la citrouille. Connaissez-vous un fanatique de crème glacée? Inscrivez-les au club de pinte de Jeni, un abonnement qui offre quatre pintes de Jeni, quatre fois par an.

Crème glacée fine McConnell’s Cette entreprise familiale de troisième génération (qui existe depuis 70 ans !) possède un certain nombre de magasins de scoop dans le sud de la Californie, mais si vous n’êtes pas dans la région, vous pouvez également commander en ligne les saveurs crémeuses bien-aimées. Choisissez des pintes comme du citron eureka et des baies de marionnette, de la crème au sel de mer et des biscuits et un bâton de menthe poivrée, et si vous ne pouvez vraiment pas arrêter de jeter des pintes dans votre panier, envisagez d’opter pour un abonnement de 3, 6 ou 12 mois.

Crémerie Ample Hills Ample Hills, né à Brooklyn, est connu pour ses glaces et ses sorbets extravagants, souvent parsemés de biscuits et de bonbons faits maison. Commandez directement sur le site Web, où vous serez invité à choisir quatre ou six saveurs, comme The Munchies (crème glacée infusée de bretzels avec des craquelins Ritz écrasés, des croustilles, des bretzels et des M&M’s) et Nonna D’s Oatmeal Lace (sucre brun foncé et crème glacée à la cannelle tourbillonnée de biscuits dentelle à l’avoine).

Chris Bauer St. Louis, Missouri’s Clementine’s Creamery opère à la fois dans les sphères coquines et agréables : les saveurs coquines sont infusées d’alcool, tandis que les saveurs agréables évitent l’alcool pour vos ingrédients de crème glacée traditionnels. Vous trouverez une foule de saveurs enrichies d’alcool, comme le chocolat infusé au cabernet, ainsi que des saveurs qui sont des odes aux cocktails classiques (pensez à un Manhattan, mais sous forme de crème glacée, alimentée par du vermouth doux, du jus de cerise acidulé et de la vanille) . De belles saveurs couvrent toute la gamme du biscuit au beurre italien au caramel au crack salé.

Lire la suite