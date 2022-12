Les meilleures fonctionnalités d’Apple Watch Ultra ne sont pas réservées aux athlètes

À première vue, il est facile de radier le Apple Watch Ultra comme un produit coûteux et de niche spécialement conçu pour les randonneurs, les plongeurs et les athlètes. Il coûte 799 $, a une construction en titane destinée à fournir une durabilité supplémentaire, une jauge de profondeur et une sirène de 86 décibels pour les urgences. Ce n’est pas non plus pour moi. C’est du moins ce que je pensais avant de commencer à le porter presque tous les jours au cours des deux dernières semaines.

L’Apple Watch Ultra représente le changement le plus important apporté à La montre connectée d’Apple dans des années. Cependant, les plus grands avantages du port de l’Apple Watch Ultra dans des circonstances quotidiennes sont utiles pour tout Montre Apple propriétaire, pas seulement des amateurs de plein air.

La durée de vie plus longue de la batterie et le bouton Action pratique de l’Ultra prouvent qu’il est possible d’améliorer la smartwatch habituelle d’Apple au-delà des nouveaux capteurs de santé. Il élève la barre pour les futures générations d’Apple Watch.

La durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Ultra est une grande amélioration

James Martin/Crumpe



J’ai porté et testé plusieurs modèles d’Apple Watch au fil des ans, et ma plus grande critique a toujours été la durée de vie minimale de la batterie. L’Apple Watch Ultra répond à cette préoccupation avec sa durée de vie de la batterie de 36 heures selon les affirmations d’Apple.

C’est beaucoup plus long que le Série 8 autonomie estimée à 18 heures. Le mode basse consommation, disponible sur la série 4 et les versions ultérieures, prolonge encore plus la durée de vie de la batterie. En elle Revue complètema collègue Lexy Savvides a déclaré qu’elle avait pu tirer 50 heures de l’Apple Watch Ultra en utilisant ce paramètre, qui désactive des fonctionnalités telles que l’affichage permanent et les mesures d’oxygène sanguin en arrière-plan pour préserver la durée de vie de la batterie.

D’après mon expérience, l’Ultra tient généralement les promesses de l’entreprise. Même sans mode basse consommation, j’obtiens environ deux à trois jours d’autonomie de la batterie de l’Ultra lorsque je vérifie simplement les notifications, enregistre les promenades en plein air et enregistre des entraînements en intérieur de 30 à 40 minutes. Je ne reçois généralement qu’un jour et demi de l’Apple Watch Series 8 et SE par comparaison.

Gardez à l’esprit que le suivi fréquent des activités extérieures avec le GPS, les appels téléphoniques et l’utilisation du LTE déchargeront la batterie plus rapidement. L’Apple Watch Ultra que je portais n’utilisait pas de connexion cellulaire autonome.

Lexy Savvides / Crumpe



La durée de vie de la batterie de l’Apple Watch standard est adéquate si vous ne vous souciez pas de suivi du sommeil et chargez votre montre pendant la nuit. Mais si vous souhaitez surveiller votre activité et votre sommeil, trouver le bon moment pour recharger votre montre peut être un défi. Je me retrouve souvent à choisir entre enregistrer mon sommeil ou mes entraînements.

L’Apple Watch Ultra est un pas dans la bonne direction lorsqu’il s’agit de résoudre ce dilemme. Je peux généralement suivre le sommeil pendant une ou deux nuits sans avoir à me soucier de trouver le temps d’allumer ma montre pendant la journée. Je n’ai même pas emporté de chargeur lorsque j’ai récemment fait un voyage d’une nuit pour rendre visite à ma famille. Si j’avais porté le Série 8 ou SEj’aurais eu besoin d’un chargeur pour passer toute la deuxième journée.

Cela dit, l’Apple Watch Ultra est toujours en retard sur ses concurrents dans le domaine de la durée de vie de la batterie. Fitbit revendique son Sens 2 et les montres intelligentes Versa 4 peuvent durer jusqu’à six jours avec une seule charge, par exemple. Le Fitbit Sense original de 2020 a duré environ 4,5 jours entre les charges avec l’affichage permanent désactivé, selon L’avis de CNET.

Il est important de se rappeler que des montres comme l’Apple Watch (et des concurrents comme la Montre Pixel et Montre Galaxy 5, qui offrent également une autonomie de 1 à 2 jours) offrent des avantages que vous ne pouvez pas obtenir sur les montres Fitbit. Ceux-ci incluent la compatibilité des magasins d’applications et la possibilité de se connecter indépendamment aux réseaux cellulaires, ce qui est susceptible de vider la batterie plus rapidement.

Pourtant, j’espère que des entreprises comme Apple et Samsung arriveront au point où nous n’aurons pas à choisir entre des fonctionnalités telles que LTE et une batterie longue durée dans une smartwatch. Apple devrait ouvrir la voie à cet objectif, étant donné qu’il s’agit du leader mondial en matière d’expéditions mondiales de montres intelligentes.

Le bouton Action facilite le démarrage d’un entraînement

James Martin/Crumpe



Sept ans après le premier Montre Apple lancé, il y a enfin une nouvelle façon d’interagir avec lui. L’Apple Watch Ultra dispose d’un bouton Action, qui est situé sur le côté opposé du boîtier de la montre à la couronne numérique et au bouton latéral. Il peut être programmé pour effectuer une tâche spécifique. Vous pouvez, par exemple, commencer une séance d’entraînement, exécuter un chronomètre, déclencher les fonctions de navigation Waypoint ou Backtrack de l’Apple Watch, lancer une session de plongée, utiliser l’écran de la montre comme lampe de poche ou démarrer un raccourci.

J’utilise le bouton Action pour enregistrer rapidement mes promenades en plein air en tant qu’entraînements. Sans le bouton Action, je demande généralement à Siri de démarrer une promenade en plein air ou d’appuyer sur la complication d’entraînement sur mon écran d’accueil. Le bouton Action accélère ce processus car je peux appuyer deux fois sur le bouton pour sauter directement dans une promenade en plein air sans avoir à faire défiler les options d’exercice. Appuyez une fois sur le bouton Action pour ouvrir l’application d’entraînement, ce qui est une bonne option, mais cela prend à peu près le même temps que d’appuyer sur la complication du cadran de ma montre.

Le bouton Action ne change en aucun cas la donne, mais il facilite la navigation. J’aimerais voir Apple ajouter encore plus d’options de personnalisation à l’avenir, comme la possibilité d’appeler ou d’envoyer un SMS à un contact spécifique ou de démarrer une minuterie. Ces petites commodités rendraient l’Apple Watch plus efficace, et elles ne devraient pas être réservées à ceux qui peuvent s’offrir la montre haut de gamme d’Apple. C’est également un exemple de la façon dont Apple a amélioré la convivialité de l’Apple Watch grâce au matériel, ce qui est devenu un événement de plus en plus rare maintenant que tant de nouvelles fonctionnalités arrivent via mises à jour de logiciel.

Ce que cela signifie pour l’Apple Watch

James Martin/Crumpe



Quand j’ai commencé à porter l’Apple Watch Ultra, je ne m’attendais pas à l’aimer autant que moi. Des fonctionnalités telles que le GPS bi-fréquence de l’Ultra, un écran plus grand, une conception plus robuste et une jauge de profondeur ne semblaient pas très excitantes pour quelqu’un comme moi qui enregistre principalement de courtes promenades, du cyclisme en salle et des entraînements HIIT. Mais la journée supplémentaire d’autonomie de la batterie suffit à elle seule à faire ressortir l’Ultra. Le bouton Action est également un excellent ajout qui semble avoir beaucoup de potentiel pour devenir encore plus utile sur toute la ligne.

Mais ces caractéristiques ne me semblent pas être des fonctionnalités “pro” ou “ultra”. Ils devraient être intégrés par défaut à l’expérience Apple Watch sur la série 8 et les autres montres phares à venir. L’Ultra prouve qu’il y a beaucoup de piste pour que la smartwatch d’Apple progresse à un moment où les sorties annuelles sont commence à se sentir moins important. Mais cela met également plus de pression sur Apple pour améliorer l’expérience de base de l’Apple Watch, ce qui signifie que j’attendrai plus de la série 9 et au-delà.