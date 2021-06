Les meilleures fonctionnalités à venir sur iPhone cet automne

Il y a beaucoup de changements, mais je vais souligner certains de ceux qui me paraissent le plus marquants. Ils sont disponibles pour les développeurs à tester dès maintenant et tout le monde pourra tester une version bêta à partir de juillet. Sinon, attendez-vous à les voir sur votre iPhone à l’automne. Il sera disponible pour l’iPhone 6s et plus récent.

La mise à jour vous offrira plus d’options pour le chat vidéo FaceTime, y compris, oui, enfin parler avec des amis sur Android. Il apporte également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui aident à protéger votre courrier électronique et vous montrent à quelle fréquence les applications accèdent à des éléments tels que votre caméra et votre microphone. Et plus tard cet hiver, vous pourrez peut-être même ajouter votre permis de conduire à Apple Wallet, selon votre lieu de résidence.

Apple iOS 15 vous permettra de regarder des films, des émissions de télévision et plus encore avec des amis via FaceTime.

FaceTime reçoit quelques nouvelles fonctionnalités. L’un s’appelle SharePlay. Une fois que vous démarrez un appel vidéo FaceTime avec quelqu’un (ou plusieurs personnes), vous pourrez ouvrir des applications prises en charge comme Disney +, Hulu, TikTok et d’autres applications, puis regarder un film ou une émission de télévision ensemble. Les téléspectateurs peuvent faire une pause ou une avance rapide et tout restera synchronisé. Vous pouvez même passer au chat sur iMessage tout en regardant ou en partageant votre écran. Il fonctionne sur iPad, Mac et iPhone.

Vous pourrez amener des amis Android et Windows dans vos conversations vidéo FaceTime. Toute personne possédant un Mac, un iPad ou un iPhone verra un nouveau bouton pour créer un lien pour une vidéo FaceTime, qui peut être partagée avec les utilisateurs sur des appareils non Apple. Vous devrez également autoriser ces utilisateurs à participer au chat, afin que vous n’ayez pas à vous soucier du lien transmis à d’autres personnes et à des personnes aléatoires apparaissant dans le chat.

Et en parlant de portefeuille, vous pourrez bientôt stocker les clés numériques de votre maison dans Apple Wallet. Si vous avez un verrou intelligent HomeKit pris en charge à la maison, ou même au bureau si votre lieu de travail le propose, vous pourrez appuyer sur votre téléphone pour déverrouiller la porte. Et vous pourrez partager des clés numériques temporaires ou permanentes avec d’autres visiteurs.

Et si quelqu’un envoie une image (pas un mème ou une capture d’écran), elle apparaîtra dans « Partagé avec vous » dans Apple Photos. Cela s’applique aux liens dans Safari, aux podcasts et aux films et émissions de télévision dans Apple TV. De plus, au lieu de voir une longue liste de photos lorsque quelqu’un en envoie plusieurs, vous obtiendrez une pile de photos propre que vous pourrez parcourir.

Votre iPhone pourra identifier et vous donner plus d’informations sur un animal, un point de repère, une plante ou un objet, comme un livre. Une petite icône apparaîtra au-dessus des photos de votre galerie et, d’un simple toucher, elle pourra identifier la race de chien d’un animal de compagnie et vous montrer plus d’informations, par exemple. Ou une fleur avec un arrière-plan sur la plante. La fonctionnalité est similaire à celle disponible sur les téléphones Android appelée Google Lens.

L’idée est que, lorsque vous voulez juste vous asseoir et lire, ou que vous ne voulez pas que votre téléphone sonne après une certaine heure, vous ne verrez pas d’applications aléatoires envoyer des notifications de spam ou des SMS de personnes dont vous n’avez pas besoin d’entendre. le moment. Et les destinataires verront si vous vous concentrez, avec un message qui dit, par exemple, « Todd a des notifications silencieuses avec Focus ». Si c’est urgent, l’expéditeur peut quand même transmettre le message.

Je suis excité pour ça. Une nouvelle fonctionnalité « Focus » n’autorisera les notifications que des personnes et des applications que vous avez pré-approuvées à un certain moment.

Vous pouvez créer des paramètres de mise au point pour de nombreuses choses : travailler, jouer, dormir et plus encore. Et chacun vous permettra de créer un écran d’accueil personnalisé, de sorte que vous ne voyez (mais pouvez toujours accéder) que certaines applications également. Vous créez peut-être un écran d’accueil pour les applications professionnelles et un autre pour les applications que vous utilisez lorsque vous êtes à la maison, par exemple.

Apple a terminé la refonte complète de sa carte d’applications l’année dernière, mais elle est déjà de retour avec une autre mise à jour importante. Parmi beaucoup d’autres choses, il offre des itinéraires routiers améliorés avec des voies, des passages pour piétons et bien plus encore. Et il y a un modèle 3D vraiment cool qui montre l’altitude et les points d’intérêt dans les grandes villes. Les nouvelles cartes fonctionneront d’abord à San Francisco, puis à Philadelphie, New York, Londres, Washington et Los Angeles avant de s’étendre à d’autres villes.

Et en parlant de votre emplacement. iOS 15 fournira également plus d’informations sur les transports en commun, y compris des alertes en temps réel lorsque vous devez descendre du bus, du train ou du métro. Il existe même une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée qui, comme dans Google Maps, superpose plus d’informations sur le monde réel afin que vous puissiez voir où vous allez.