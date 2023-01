Les meilleures femmes Zeta du jeu (édition du jour des fondateurs)

Plus beau que toi

Vous savez que nous devions célébrer les plus belles femmes de Zeta Phi Beta Sorority, Inc. qui se sont présentées et se sont présentées pendant 103 ans d’érudition, de service, de fraternité et de féminité plus raffinée.

En 1920, cinq étudiantes ont fondé la sororité sur le campus de l’Université Howard à un moment historique qui affecterait un changement positif, élèverait la conscience de leur peuple, encouragerait les normes les plus élevées de réussite scolaire et favoriserait un plus grand sentiment d’unité parmi ses membres.

Ces femmes croyaient que l’élitisme et la socialisation de la sororité éclipsaient la véritable mission des organisations progressistes et ne parvenaient pas à s’attaquer pleinement aux mœurs, aux maux, aux préjugés et à la pauvreté de la société qui affectent l’humanité en général et la communauté noire en particulier.

Depuis sa création, Zeta Phi Beta n’a cessé de monter sur le devant de la scène nationale avec des programmes démontrant le souci de la condition humaine tant au niveau national qu’international.

Avec des centaines de chapitres dans le monde et plus de 100 000 membres, l’organisation est entrée dans l’histoire en tant que première organisation du Conseil national panhellénique à centraliser ses opérations dans un siège national, la première à créer un chapitre en Afrique, la première à former des groupes auxiliaires et la première être constitutionnellement lié à une fraternité, Phi Beta Sigma Fraternity, Inc.

La sororité est fière de transformer les communautés grâce aux services bénévoles de ses membres et de ses auxiliaires via des services de proximité et le soutien de plusieurs organisations affiliées.

Les membres notables de l’organisation légendaire comprennent Zora Neale Hurston, Chaka Khan, Dionne Warwick, Vivica A. Renard, Sheryl Underwood, Towanda Braxton, Gwendolyn Brooks, Syleena Johnson, Sarah Vaughn, Anita Colline, Esther Rolleet plus.

