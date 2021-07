Les meilleures façons d’investir quand l’inflation décolle

Scott Olson | Getty Images

L’inflation a augmenté davantage en juin qu’elle ne l’a fait en plus de 10 ans, et cette nouvelle inquiète les investisseurs. C’est parce que la hausse des prix peut éroder les bénéfices d’un portefeuille. Plus simplement, à mesure que le coût de la vie augmente, vos rendements ne vont pas aussi loin. C’est un défi particulièrement difficile pour les retraités, qui peuvent compter principalement sur les rendements de leurs investissements pour payer leurs factures, alors que les plus jeunes ont toujours un salaire. Et puis il y a le fait que l’inflation peut amener la Réserve fédérale à augmenter les taux d’intérêt, ce qui a tendance à être mauvais pour les actions. « En général, l’inflation est généralement négative pour les actions », a déclaré Amy Arnott, stratège de portefeuille chez Morningstar.

Elle a rappelé l’histoire : entre 1973 et 1981, l’inflation a augmenté de plus de 9 % par an. Au cours de la même période, les stocks ont perdu environ 4 % par an. Mais ne paniquez pas, cela n’a jamais aidé un investisseur. Tout d’abord, nous ne savons toujours pas si la hausse des prix deviendra la nouvelle norme ou si elle n’est qu’un résultat temporaire d’une nation sortant d’une pandémie et d’une année de blocages et de restrictions. Quoi qu’il en soit, l’histoire montre que les actions battent l’inflation sur le long terme.

Le rendement annuel moyen des actions était d’environ 11 % entre 1900 et 2017, selon les calculs de Steve Hanke, professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins de Baltimore. Après avoir soustrait le coût de l’inflation, ce rendement annuel moyen reste un beau 8 %. Néanmoins, les investisseurs peuvent prendre certaines mesures pour protéger leur argent de l’inflation – et même profiter de l’environnement, selon les conseillers financiers.

Comment profiter de la hausse des prix

Poupée Alex, un planificateur financier certifié et président d’Anfield Wealth Management à Cleveland, a récemment réduit l’exposition de ses clients aux actions de croissance. Et il a augmenté leur allocation aux actions de valeur, ou aux sociétés qui se négocient à des taux inférieurs à la moyenne du S&P 500. « Les actions de valeur peuvent faire un peu mieux pendant les périodes d’inflation », a déclaré Doll. C’est parce que ces entreprises sont souvent dans des secteurs, tels que les secteurs de la finance et de la consommation de base, qui sont moins durement touchés par l’inflation, a déclaré Doll : « Ces secteurs ont tendance à mieux performer parce qu’ils ont plus de pouvoir de fixation des prix et l’inflation mieux que d’autres industries. Ces entreprises sont également généralement déjà bien établies, a-t-il déclaré, et vous n’avez donc pas à vous soucier autant de la perte de valeur de leur croissance attendue.

Un autre bon match pour les investisseurs inquiets de l’inflation sont Titres du Trésor protégés contre l’inflation, ou TIPS, a déclaré CFP Nicolas Scheibner, conseiller en gestion de patrimoine chez Baron Financial Group à Fair Lawn, New Jersey. Ces titres comportent un risque similaire à celui des autres investissements à revenu fixe, a-t-il déclaré, mais ils ajoutent un montant en principal ajusté si l’inflation augmente. D’autres couvertures contre l’inflation incluent l’investissement dans l’immobilier, l’or et même les crypto-monnaies, selon les conseillers. « L’immobilier fonctionne bien parce que les propriétaires et les propriétaires voient la valeur de leurs propriétés augmenter », a déclaré Doll. « De plus, les propriétaires peuvent répercuter assez facilement les augmentations de loyer. » L’argument pour investir dans les crypto-monnaies ou l’or au milieu de l’inflation est que ces actifs ne sont pas endommagés par l’érosion de la valeur de l’argent. Cependant, les deux sont très volatils et ne devraient pas représenter plus de 5 % de votre portefeuille, préviennent les experts.

Investissements à éviter en période d’inflation