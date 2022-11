Les meilleures façons de payer les cadeaux des Fêtes avant le Black Friday

Ce que vous achetez en cette saison des Fêtes est tout aussi important que la façon dont vous l’achetez. En fait, le mode de paiement que vous choisissez à la caisse peut grandement vous aider à respecter un budget, à économiser de l’argent et à ne pas vous endetter. “La carte de crédit est l’étalon-or en termes de récompenses et de protection des acheteurs, mais les taux d’intérêt sont un énorme inconvénient”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate et Creditcards.com. “La plus grande chose dont je m’inquiéterais, c’est la dette.“ En savoir plus sur les finances personnelles :

Les consommateurs réduisent leurs achats de cadeaux

Les retours gratuits pourraient bientôt appartenir au passé

Les acheteurs aisés adoptent le shopping d’occasion La hausse du coût de la vie grève le budget des ménages alors que la haute saison des achats passe à la vitesse supérieure. Cela peut rendre le paiement par crédit plus attrayant, mais il peut y avoir d’autres options qui répondent encore mieux à vos besoins. “Cela revient à se connaître”, a déclaré Rossman. Des cartes de crédit aux espèces, en passant par les applications d’achat à tempérament et de paiement, voici une ventilation de certaines des meilleures façons de payer ces vacances.

1. Cartes de crédit

Rapeepong Puttakumwong | moment | Getty Images

La plupart des Américains comptent sur le crédit grâce à des programmes de commodité, de récompenses et de protection des acheteurs. En ce qui concerne les achats des Fêtes, les cartes de remise en argent ou de récompenses offrent un bonus supplémentaire de 2 % ou plus dans certaines catégories. “Si vous avez plusieurs cartes dans votre portefeuille, utilisez celle qui vous donnera le plus de valeur en retour sur les achats que vous effectuez”, a déclaré Elly Szymanski, vice-présidente adjointe des produits de cartes de crédit à la Navy Federal Credit Union. “Par exemple, une carte qui vous permet d’échanger des récompenses sur vos dépenses quotidiennes contre des remises en argent, des cartes-cadeaux ou des marchandises peut être votre meilleur pari pour le magasinage des Fêtes.” (CNBC Select propose un tour d’horizon complet des meilleures cartes pour le magasinage des Fêtes.) Si vous avez déjà accumulé des récompenses, c’est le bon moment pour les encaisser, a ajouté Szymanski. “Avec de nombreux ménages qui cherchent à dépenser moins pendant la période des fêtes, l’un des meilleurs moyens d’économiser est de profiter des points et des récompenses que vous avez accumulés au cours de l’année en utilisant votre carte de crédit.”

Les cartes de crédit ne doivent être utilisées que si vous pouvez les payer intégralement chaque mois. Chelsie Moore directeur des solutions de gestion de patrimoine chez Country Financial

Cependant, les taux d’intérêt des cartes de crédit sont à des niveaux record et ne font que monter à mesure que la Réserve fédérale augmente ses taux dans le but de freiner une inflation record. Avec des taux annuels en pourcentage proches de 20 %, voire 30 % sur certaines cartes de détail, accumuler une dette de carte de crédit coûtera cher. (Vous êtes endetté ? Suivez ces étapes pour aider à réduire les soldes des comptes à taux d’intérêt élevé.) “Les cartes de crédit ne doivent être utilisées que si vous pouvez les payer intégralement chaque mois”, a averti Chelsie Moore, directrice des solutions de gestion de patrimoine chez Country Financial. “Utilisez-les comme si l’argent sortait directement de votre compte courant. “Donc, si vous vous voyez dépenser au-delà de votre budget, vous devrez peut-être passer à l’utilisation d’espèces ou d’une carte de débit.”

2. Cartes de débit ou espèces

Moins de consommateurs utiliser de l’argent liquide de nos jours, mais il peut y avoir certains avantages lorsqu’il s’agit d’acheter des cadeaux, selon Rossman, notamment la possibilité de faire un achat pour un être cher sous le radar. De plus, les commerçants encouragent de plus en plus les transactions en espèces pour éviter les frais de transaction par carte de crédit. Ainsi, dans certains cas, payer en espèces peut réduire d’environ 3 % le prix d’achat. “Il y a eu un contrecoup au sujet des frais de traitement des cartes de crédit », a déclaré Rossman. « L’un des leviers que les commerçants tirent est d’offrir une remise en espèces. Rossman conseille aux acheteurs de faire le calcul : les économies sur les frais de traitement pourraient dépasser ce que votre carte de crédit offre en récompenses de remise en argent. “Surtout s’il s’agit d’un article coûteux, cela pourrait vraiment s’additionner,” il a dit.

En plus des économies potentielles, compter sur des espèces ou une carte de débit peut vous aider à respecter un budget, selon d’autres experts. Cacher de l’argent dans une enveloppe pour acheter des cadeaux de vacances (ou toute autre catégorie de dépenses) est un hack séculaire pour rester discipliné dans vos dépenses. Tout récemment, la méthode de budgétisation par enveloppe a fait un retour sur TikTok sous la forme de “bourrage de trésorerie”. Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’une enveloppe réelle. “Certains trouvent utile d’avoir plusieurs comptes courants avec de plus petites sommes d’argent, alors vous pouvez avoir des cartes de débit dédiées à des fins spécifiques”, a déclaré Moore.

3. Achetez maintenant, payez plus tard

Cette saison, la plupart des consommateurs auront également la possibilité d’acheter maintenant, de payer plus tard lors de leurs achats en ligne chez des détaillants comme Cible , Walmart et Amazon, et de nombreux fournisseurs ont également des extensions de navigateur, que vous pouvez télécharger et appliquer à tout achat en ligne. Ensuite, il y a les applications, qui vous permettent également d’utiliser des paiements échelonnés lorsque vous achetez des choses en personne, tout comme vous utiliseriez Apple Pay. La possibilité d’étaler un achat sans intérêt offre un autre avantage distinct par rapport aux cartes de crédit. Cependant, études ont également montré que l’achat à tempérament pouvait inciter les consommateurs à dépenser plus qu’ils ne pouvaient se le permettre. De plus, certains utilisateurs disent que faire un retour – ce qui est essentiel lorsqu’il s’agit de cadeaux de vacances – pourrait être plus délicat avec ce mode de paiement. Pour l’instant, les prêts BNPL ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les cartes de crédit ou de débit et il y a moins d’achat protections, y compris la possibilité de contester des frais si vous avez acheté un bien ou un service qui n’a pas été livré comme promis.

4. Paiements numériques

André Harrer | Bloomberg | Getty Images