Les meilleures façons de combattre les pensées négatives révélées – y compris les principales affirmations pour aider à rester positif

Les pensées négatives quotidiennes les plus courantes chez les adultes incluent « je ne suis pas assez bien », « je suis en surpoids » et « je ne suis pas beau ».

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé qu’ils penseront 11 fois par jour à des choses qui entraveront leur progression vers la réalisation de leurs objectifs, 37 % se sentant comme leur pire ennemi.

Se sentir en surpoids est la deuxième pensée négative la plus courante, selon le sondage 1 crédit

Mais alors que 34% ont le sentiment de se laisser tomber, 32% craignent davantage de décevoir les autres.

Et 34 % estiment que leurs propres pensées les ont empêchés d’atteindre certains objectifs, notamment trouver un nouveau travail (40 %), exprimer leurs véritables sentiments (38 %) et atteindre leurs objectifs de santé (35 %).

Cependant, maintenir un style de vie occupé, pratiquer la pleine conscience et répéter des affirmations positives étaient les meilleurs moyens que les gens utilisent pour rester sur la bonne voie avec leurs objectifs et combattre les pensées négatives.

Andreas Michaelides, Ph.D., chef de la psychologie chez Noom, le programme de changement de comportement soutenu par la psychologie qui a commandé la recherche, a déclaré: «Les pensées négatives ou intrusives, autrement connues sous le nom de distorsions de la pensée, seront ressenties par la plupart de la population à certains moments. point dans leur vie.

“Ils sont généralement biaisés, exagérés et inexacts, et ils peuvent nous amener à tirer des conclusions sur nous-mêmes qui ne sont pas fondées sur la réalité.

« La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’il est possible de les combattre.

“Apprendre à reconnaître les distorsions de pensée est la première étape pour déballer leur contenu et recadrer votre approche.”

Certaines des affirmations positives les plus populaires qui aident les gens à lutter contre les distorsions de pensée incluent “Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai dans ma vie”, “Je peux le faire” et “Je progresse”.

TOP 20 DES PENSÉES NÉGATIVES 1. Je ne gagne pas assez d’argent 2. Je suis en surpoids 3. Je ne suis pas beau 4. J’aurais aimé ne jamais avoir fait ça 5. Je ne suis pas assez bon 6. Je ne perdrai jamais le poids que je veux 7. Je ne suis pas intéressant 8. Je regarde trop mon téléphone 9. Je suis trop vieux pour essayer de nouvelles choses 10. Je ne peux pas faire cela (tâche, travail, entraînement, etc.) 11. Je ne suis pas assez musclé/tonique 12. Je ne suis pas assez intelligent 13. Personne ne se soucie de moi 14. Je suis nul en exercice / Je ne serai jamais en forme 15. Je ne sais pas ce que je fais 16. Je ne peux pas le faire aussi bien qu’eux 17. Rien de bon ne m’arrive jamais 18. D’autres personnes l’ont tellement mieux que moi 19. Je suis paresseux / inutile 20. Je suis un raté

Mais d’autres objectifs souvent non atteints en raison de pensées négatives incluent l’amélioration de la condition physique (29 %), voyager dans un nouvel endroit (30 %) et faire le saut vers le travail indépendant ou démarrer une entreprise (24 %).

Lorsqu’ils sont confrontés à des pensées négatives sur eux-mêmes, seulement 12% pensent qu’elles sont vraies tout le temps, tandis que 66% pensent qu’elles ne sont vraies que de temps en temps.

Des événements récents tels que la pandémie, le climat politique instable et la crise du coût de la vie ont conduit 32 % à avoir plus de pensées négatives que la normale.

Ceux-ci les laissent tristes (34 %), démotivés (34 %) et frustrés (33 %).

TOP 10 DES AFFIRMATIONS Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai dans ma vie je peux le faire je suis capable je suis confiant je suis fort je prends soin de moi J’ai fait de mon mieux je suis intelligent je fais des progrès je le mérite

Cependant, 43% ont tenté d’arrêter ou de corriger les schémas de pensée négatifs lorsqu’ils surviennent en modifiant leur mode de vie ou en parlant avec leur famille et leurs amis de ce qu’ils ressentent.

L’étude, menée par OnePoll, a révélé que 58 % pensaient qu’une pensée plus positive dans leur vie les aiderait à atteindre davantage leurs objectifs personnels.

Et 56% associent le maintien d’une alimentation saine et un mode de vie sain à une augmentation des pensées positives.

Avec 2023 à l’horizon, faire de l’exercice plus souvent (28%), manger sainement (28%) et maintenir un état d’esprit positif (23%) sont les résolutions les plus courantes du Nouvel An pour les Britanniques.

Andreas Michaelides a ajouté : « Nous avons tous des crises de confiance occasionnelles, surtout après avoir affronté des revers ou une journée stressante.

“Cependant, il est important de ne pas avoir une réaction de tout ou rien.

LES CONSEILS D’ANDREAS MICHAELIDES POUR COMBATTRE LES PENSÉES NÉGATIVES Retournez-y Lorsque vous reconnaissez une pensée négative qui vous vient à l’esprit, prenez un moment pour parcourir la chaîne d’événements qui a conduit à cette pensée. Êtes-vous capable d’identifier le déclencheur initial ? L’examen de cette chaîne d’événements peut vous aider à découvrir des modèles de comportement que vous n’aviez peut-être pas remarqués auparavant. Une fois que vous avez identifié ces déclencheurs, vous pouvez commencer à travailler sur le développement d’une nouvelle réponse qui ne conduira pas à des pensées négatives. Séparez les sentiments des faits Rappelez-vous : les pensées ne sont pas nécessairement des faits. Il est important que nous apprenions à séparer nos pensées et nos sentiments des faits et que nous nous demandions, est-ce vrai ? Par exemple : vous pouvez vous dire : « Je suis trop stressé pour faire de l’exercice aujourd’hui ». Si vous passez un peu de temps à examiner vos pensées, vous vous rendrez peut-être compte que vous ne voulez pas faire d’exercice ce jour-là (ce qui n’est pas un problème !) ou vous pouvez reconnaître que vous vous sentez stressé et que l’exercice est un moyen éprouvé et efficace de soulager le stress, aidant vous réévaluez vos sentiments à partir des faits. Si vous reconnaissez que votre pensée n’est pas un fait, vous avez soudainement plus de clarté sur ce que vous voulez faire. Recadrez vos pensées Recadrer vos pensées est le processus qui consiste à changer le contexte autour d’une pensée, afin que nous puissions la regarder différemment. Cela fonctionne en vous aidant à reconnaître les pensées inutiles courantes (“” Je n’ai pas fait d’exercice aujourd’hui, je suis inutile “”) et à les remplacer par de nouvelles idées (” Je n’ai pas fait d’exercice aujourd’hui ; ça a été une journée difficile et ça va. ‘). Évaluer vos pensées et vos idées comme celle-ci peut être difficile et parfois inconfortable, mais c’est une partie importante de l’établissement de schémas de pensée positifs. Parfois, c’est ce que c’est L’acceptation radicale consiste à accepter totalement votre réalité actuelle comme votre réalité actuelle sans porter de jugement. Abandonnez la voix critique dans votre tête et ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Accepter radicalement votre situation actuelle et ce que vous en pensez ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer, grandir, évoluer ou même recadrer vos sentiments à l’avenir. Cela signifie simplement que ce qui existe maintenant est OK.

“La psychologie a montré que nous sommes beaucoup plus susceptibles d’atteindre nos objectifs si nous pensons positivement, et il est encourageant de voir que près des deux tiers des Britanniques le reconnaissent.

“Les techniques psychologiques telles que présentées dans le livre inaugural de Noom, The Noom Mindset: Learn the Science, Lose the Weight, peuvent vous aider à combattre les pensées négatives pour vous aider à atteindre vos objectifs.”