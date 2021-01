Les grands fleuves d’Europe présentent le continent d’une manière totalement différente de celle à pied. Sillonnant certaines des destinations les plus préservées, ces belles rivières vous donnent une appréciation accrue des grands espaces.

Que vous ayez parcouru ces eaux une fois, plusieurs fois ou pas du tout, vous êtes assuré de découvrir une expérience mémorable à chaque voyage. Laissez-nous vous inspirer pour votre prochaine aventure fluviale avec des expériences uniques le long des voies navigables d’Europe.

Le Danube

Situé en Europe centrale et orientale, le Danube n’est pas seulement le deuxième plus long fleuve du continent après la Volga, il traverse également le plus grand nombre de pays au monde. Ces 10 pays comprennent l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et l’Ukraine.

Un tiers de la longueur totale du fleuve se trouve en Hongrie et sa capitale, Budapest, est parfois affectueusement appelée la «reine du Danube». La rivière devient assez spectaculaire la nuit lorsque les lumières du pont des chaînes de Budapest peuvent être vues scintillantes sur elle et le remarquable bâtiment du Parlement avec son dôme de 314 pieds de haut dominant l’horizon.

Mais la vallée de la Wachau, en Autriche, est l’un des charmants sites naturels que la rivière orne en route vers la mer Noire. Avec des vues à chaque tournant, des vignobles luxuriants et des collines, il suffit de captiver n’importe qui dans un silence impressionnant.

La ville alpine de Salzbourg, liée au blockbuster The Sound of Music, est à chaque centimètre aussi époustouflante dans la vraie vie que comme toile de fond du film emblématique des années 60. Il offre une grande exploration culturelle en marchant sur les traces de la famille Trapp sur les lieux de tournage d’origine tout en profitant de la beauté naturelle de la région.

Le Rhin

Semblable au Danube, le Rhin traverse le cœur de l’Europe en divisant le nord et le sud en s’écoulant des Alpes suisses à la mer du Nord. Certains des sites de beauté inoubliables incluent la Forêt-Noire d’Allemagne. Remplie de vallées sculptées, de bois épais et de prairies, la mystique Forêt-Noire est aussi profonde et sombre que son homonyme gâteau aux cerises.

Si vous souhaitez explorer la région allemande à pied, ne manquez pas le musée en plein air Vogtsbauernhof – où la culture et l’histoire de la région prennent vraiment vie.

Ensuite, vous ne pouvez pas être plus vert qu’Amsterdam avec sa gamme d’espaces verts tranquilles, qui offrent un sanctuaire indispensable de la ville animée. Le plus populaire est le Vondelpark, apprécié des habitants et des touristes.

Les ornithologues amateurs peuvent également être régalés car le parc a vu un afflux de perruches à collier de roses rares ces dernières années.

Le Rhône

Icône de la France, cette rivière s’étend des Alpes suisses à la Méditerranée, en passant par les champs de lavande parfumés et les vignobles en cours de route. Alors tout d’abord, si vous souhaitez approfondir l’histoire de la lavande, le musée de Lavande à Cabrières-d’Avignon est l’endroit où aller.

Le centre du patrimoine y présente des histoires fascinantes sur les producteurs et distillateurs de lavande du sud de la France. Vous pouvez acheter des produits authentiques à la lavande de Provence dans la boutique de souvenirs, réputés pour leurs propriétés médicinales.

Mais si le vin est plus votre truc, la région possède un vignoble, Saint-Joseph, qui couvre un affleurement en terrasses escarpées et est un plaisir de marcher si vous vous sentez actif. En vous promenant dans la cave en pente, découvrez son histoire et la façon dont les vignes poussent dans un sol mince et sec.

Cela les rend idéales à utiliser dans le chardonnay sec et les pinots noirs lourds!

La Seine

Si vous séjournez en France, vous arriverez à la Seine qui traverse le nord du pays. Il y a beaucoup de culture à prendre le long de ses rives, y compris l’héritage de Jeanne d’Arc, les champs de bataille de la Somme et la tapisserie de l’histoire de France.

Et la nature ici n’est pas non plus à renifler. Les falaises calcaires de la côte d’Albâtre sont tout aussi glorieuses que les falaises blanches de Douvres situées à 32 km de l’autre côté de la Manche. Les amateurs de plein air peuvent s’immerger dans la nature en profitant d’une promenade côtière.

Si vous préférez voyager à deux roues, explorez la charmante commune de Villequier. Situé directement sur les rives de la Seine, ce village et ses environs est idéal pour les cyclistes à découvrir.

Le Douro

Ce Douro serpente à travers la région montagneuse du nord du Portugal, se faufilant à travers d’imposantes forêts et de nombreuses régions viticoles.

De Porto à Salamanque, certains des sites naturels saisissants du Douro incluent le village d’Afurada où vous pouvez rencontrer le pêcheur pour tout savoir sur la commune historique à la périphérie de Porto. Le village a un long héritage de pêche et de navigation, dont les fiers habitants locaux sont ravis de vous raconter leurs histoires sur la mer.

Si vous aimez plonger dans le passé, allez vous émerveiller devant le site d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa situé sur la rive de Côa – un affluent du fleuve Douro – dans le nord-est du Portugal, près de la frontière avec l’Espagne.

Le site archéologique en plein air présente de fascinants dessins gravés sur roche datant d’avant 22 000 avant JC, situés au milieu de paysages époustouflants.