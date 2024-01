Les meilleures et les pires décisions d’entraîneur de la NFL : Bobby Slowik et les Texans résolvent le D des Browns

Les faiblesses sont révélées et chaque décision est amplifiée en séries éliminatoires. Les Eagles en chute libre ont été démantelés par le plan de blitz de l’entraîneur des Buccaneers Todd Bowles, CJ Stroud et les Texans ont fait passer la défense des Browns pour des fraudes et la défense des Cowboys n’a pas pu défendre des mouvements simples. Nous aborderons tout cela et bien plus encore avec les meilleures et les pires décisions d’entraîneur du week-end des éliminatoires des Wild Card.

Slowik expose la défense des Browns

L’EPA de Stroud par baisse de couverture contre un homme en saison régulière s’est classé 25e parmi les quarts avec au moins 200 tentatives de passes. Il s’agit plutôt d’un acte d’accusation contre les receveurs des Texans. Ils ont des armes fiables, mais en dehors de Nico Collins, il leur manque un véritable batteur d’hommes. Collins a raté du temps en raison d’une blessure et la recrue Tank Dell, qui était leur meilleur batteur, est absent pour la saison.

Les Browns étaient la meilleure équipe de couverture de la ligue en saison régulière, mais le coordinateur offensif des Texans, Bobby Slowik, a fait du bon travail en utilisant des mouvements et des formations pour empêcher les arrières défensifs des Browns de presser ses receveurs et a puni leur agressivité avec des doubles mouvements.

1:52 restant au premier quart-temps, deuxième et-6

Sur ce jeu, il semblait que Stroud avait entendu cette combinaison de passes après avoir vu le look défensif qu’ils voulaient. Les Texans se sont alignés en formation de groupe, ce qui décourage généralement la défense de jouer en couverture masculine. Le receveur Xavier Hutchinson se trouvait à l’intérieur de John Metchie III. Hutchinson a parcouru une couture tandis que Metchie a fait semblant de parcourir un court parcours plat avant de rouler vers le bas du terrain.

La défense est tombée dans une zone de trois profondeurs. Le travail du demi de coin des Browns Denzel Ward est de ne pas se faire battre profondément, mais il est allé trop loin à l’intérieur pour couvrir la couture. C’est peut-être une tendance que Slowik a constatée dans le film au début de la semaine et a conçu cette pièce pour en tirer profit.

Le défenseur plat avait les yeux rivés sur Stroud et n’a pas vu Metchie remonter la ligne de touche. Stroud a fait un travail magistral en glissant dans une poche très encombrée et en effectuant le lancer tout en étant touché.

Plusieurs des passes de Stroud vers le bas étaient grandes ouvertes en raison des conceptions de jeu de Slowik contre les Browns. Les Texans ont eu un taux de réussite explosif de 22,7 pour cent, ce qui est le deuxième taux le plus élevé que les Browns aient abandonné toute la saison. Et il ne s’agissait pas seulement de modèles de passes fantaisistes, d’autres ajustements ont porté leurs fruits, comme le placement du plaqueur droit Charlie Heck avant le match.

Heck a abandonné 13 pressions et deux sacs contre les Browns lors de leur match de la semaine 15. Dans mon aperçu des séries éliminatoires, j’ai écrit sur la façon dont Heck contre Za’Darius Smith ou Myles Garrett allait être un énorme décalage qui pourrait affecter massivement le jeu. Les Texans ont judicieusement placé Heck en faveur de George Fant, qui peut mieux gérer le pouvoir. Fant a récompensé la confiance du personnel d’entraîneurs en lui en lançant un blanchissage. Il n’a pas permis un sac ou une pression en 40 clichés. La ligne offensive a gardé Stroud propre malgré le fait que Slowik ait effectué des jeux d’action en profondeur.

L’équilibre offensif des chefs

Le coordinateur défensif des Dolphins, Vic Fangio, a montré sa main la semaine dernière contre les Bills lorsqu’il a agressivement attaqué Josh Allen pour compenser la perte de ses trois meilleurs passeurs en raison d’une blessure. Je pense qu’il savait qu’il y avait une chance que la défense soit incinérée, même dans l’un des matchs de football les plus froids jamais joués, en faisant un blitz contre les Chiefs. Mais c’était une chance qu’il avait probablement l’impression de devoir saisir, car s’asseoir dans la couverture contre Patrick Mahomes et le laisser avoir les poches propres toute la nuit aurait pu être la pire option. Au moins avec le blitz, il y a une chance que vous puissiez créer un jeu négatif. Malheureusement pour Fangio et les Dolphins, Andy Reid et Mahomes avaient un excellent plan pour le blitz et l’ont exécuté à un niveau élevé.

Fangio a battu Mahomes avec 53,3 pour cent de baisses, soit 20 pour cent de plus que leur deuxième match avec le taux de blitz le plus élevé de la saison. Contre le blitz, Mahomes n’a pas été limogé une seule fois et a totalisé 132 verges par la passe. Les chefs les attaquèrent avec des routes de traversée courtes, intermédiaires et profondes. Ils ont utilisé des routes de friction, ils ont fait sortir les coureurs en douce et ont lancé des écrans à bulles. Il semblait qu’ils avaient une réponse à chaque fois que Fangio faisait pression.

12:57 restant au deuxième quart-temps, troisième et quatrième

Aux troisième et quatrième points, les Chiefs ont appliqué un concept simple pour créer un problème. Les Dolphins ont eu un blitz de couverture 0 (homme à homme sans aide profonde). Travis Kelce a couru vers l’appartement, tandis que Marquez Valdes-Scantling a effectué un parcours ponctuel.

Le défenseur couvrant Kelce a protégé le défenseur couvrant Valdes-Scantling alors qu’il courait vers l’appartement. Valdes-Scantling a fait du bon travail en manœuvrant un peu plus à l’intérieur vers un espace ouvert.

Mahomes a rapidement vu le défenseur de Valdes-Scantling se heurter à son coéquipier et a délivré la passe à Valdes-Scantling pour se convertir au troisième essai.

Campbell lance pour gagner

Je suis généralement du côté de l’entraîneur lorsqu’il se montre agressif lors d’un exercice de quatre minutes pour terminer le match. Je sais que les supporters se mettent en colère lorsque leurs équipes tentent de passer et que cela tombe incomplet et que le chronomètre s’arrête. Cependant, il arrive souvent que des équipes courent le ballon trois fois de suite et lancent un botté de dégagement pour donner à leur adversaire une chance de gagner la partie. Au cours de la semaine 16, je n’ai pas critiqué l’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy, pour avoir tenté d’obtenir un premier essai lors du dernier entraînement des Cowboys lorsqu’ils affrontaient les Lions et j’ai aimé que Dan Campbell ait été agressif lors du dernier entraînement des Lions contre les Rams cette semaine. . Si vous avez détesté cette décision de McCarthy, vous devriez détester la décision de Campbell, mais personne ne critiquera Campbell autant que McCarthy à cause du résultat final. Ici, nous croyons au bon processus plutôt qu’aux résultats.

Les Lions ont récupéré le ballon à 4:07 de la fin du match avec un point d’avance. Les Rams n’avaient plus qu’un temps mort en raison d’une certaine négligence en seconde période. Après avoir parcouru le ballon sur trois mètres au premier essai, les Lions ont passé et complété une passe de 11 verges pour une autre série d’essais. Après une course d’un mètre, ils ont ramené le chronomètre à l’avertissement de deux minutes. Aux deuxième et 9e, au lieu de courir le ballon et de se mettre potentiellement dans une situation difficile de troisième essai, ils ont repassé et complété une autre passe de 11 verges. Grâce à une nouvelle série de défaites, les Lions ont réussi à dépasser le chronomètre et à remporter leur premier match éliminatoire depuis plus de 30 ans.

Je n’aime pas

Le conservatisme de fin de mi-temps des Steelers

Le parieur/détenteur des Bills, Sam Martin, a semblé se tirer les ischio-jambiers lors d’une tentative de placement au deuxième quart. Lors du prochain entraînement des Bills, les Steelers ont limogé Josh Allen sur la ligne des 32 verges de Buffalo avec 48 secondes à jouer au premier essai. Les Steelers ont eu les trois temps morts, mais Mike Tomlin a laissé le chronomètre tourner. La meilleure solution était de tester si Martin pouvait lancer le ballon ou forcer le parieur suppléant des Bills à exécuter un botté de dégagement lors d’un match éliminatoire. Il semble que Tomlin ait finalement pensé à essayer de forcer un botté de dégagement tardivement, car il a finalement demandé un temps mort à deux secondes de la fin, mais les Bills ont réussi à manquer le temps en s’agenouillant. La décision ne leur a peut-être pas coûté un match, mais chaque possession compte, et la possibilité d’obtenir une excellente position sur le terrain avec la possibilité d’obtenir des points valait bien la peine d’utiliser ces temps morts. Ce sont les décisions que Tomlin doit prendre en tant qu’entraîneur-chef qui n’appelle pas l’offensive ou la défense.

Comment les Cowboys ont géré le mouvement

Si vous affrontez un entraîneur de l’arbre Shanahan, attendez-vous à un mouvement pré-snap… en grande partie. Le coordinateur défensif des Cowboys, Dan Quinn, savait que les Packers allaient utiliser le mouvement, mais soit le plan sur la façon de gérer le mouvement était médiocre, soit les joueurs n’ont pas réussi à l’exécuter.

15h00 restant au deuxième quart-temps, premier et 16

Après que les Packers aient commis une pénalité de retenue dans la zone rouge, ils ont marqué le premier et le but depuis la ligne des 16 verges. Ils se sont alignés en formation trois contre un et ont mis le receveur Dontayvion Wicks dans un mouvement yo-yo. Les Cowboys semblaient être dans la zone de couverture 3 et le coin nickel Jourdan Lewis avait les appartements.

Après le snap, Lewis a couru avec Wicks au lieu de le faire passer et de jouer aux appartements. Cet ailier serré gauche Tucker Kraft grand ouvert dans les appartements tout cela à cause d’un simple mouvement yo-yo. Trois défenseurs avaient les yeux rivés sur Jayden Reed, laissant une fenêtre inclinée ouverte à Romeo Doubs du côté opposé.

Jordan Love aurait facilement pu frapper Kraft dans le plat mais a choisi de lancer le Doubs, qui a été plaqué sur la ligne des 1 yards.

Selon Telemetry Sports, lors de jeux de passes avec mouvement, Love a complété 9 passes sur 10 pour 176 verges et deux touchés (17,6 verges par tentative).

Les Eagles n’avaient pas de réponse au blitz de Bucs

Todd Bowles n’a plus besoin de raison pour spammer le bouton du blitz, mais en entrant dans le jeu, Jalen Hurts s’est classé 21e en EPA par recul contre le blitz parmi les quarts avec au moins 200 tentatives de passes. Il était évident que les Eagles devraient trouver un moyen de vaincre le blitz, mais leur plan contre celui-ci était inefficace, inadéquat et improductif. Le plan des Chiefs contre le blitz était jour et nuit comparé à ce que les Eagles ont fait.

Les Buccaneers ont bombardé Hurts sur 51,3 pour cent des reculs. Contre le blitz, Hurts a complété des passes à un taux élevé (63,2 %), mais beaucoup de ses passes étaient au niveau ou derrière la ligne de mêlée, avec une moyenne de seulement 4,6 verges par tentative.

12h00 restant au deuxième quart-temps, troisième et 7

Les Eagles ont parcouru trop de routes stationnaires contre les blitz des Bucs. Aux troisième et septième, ils avaient un concept « écheveau » appelé avec deux parcours de boucles à l’extérieur et un parcours ponctuel à l’intérieur.

Même s’il peut sembler qu’il y ait de l’espace en dessous parce que les Bucs jouaient hors couverture, vous devez comprendre la technique avec laquelle ils jouaient. La défensive…