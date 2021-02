APRÈS 18 ans en tant qu’hôte de Mastermind, John Humphrys démissionne.

Des milliers de candidats sont apparus sur le quiz de la BBC à son époque en tant qu’inquisiteur, y compris de nombreuses célébrités malheureuses.

Pouvez-vous deviner quels visages célèbres pensaient que la guerrière écologique Greta Thunberg s’appelait Sharon et lesquels ne savaient pas ce qu’est un code de tri bancaire?

Sarah Arnold a les réponses.

David Lammy

La réponse du député David Lammy ne correspondait pas quand on lui a demandé «Qui a accédé au trône anglais. . . après la mort de son père Henri VIII en 1547? et a répondu: «Henry VII».

Bonne réponse: Edward VI.

Amanda Henderson

La star des victimes Amanda Henderson a répondu mal à propos à la question: «Le livre de 2019 No One Is Too Small To Make A Difference est un recueil de discours prononcés par un militant suédois du changement climatique. Quel est son nom? »

Amanda a dit: « Sharon? »

Bonne réponse: Greta Thunberg.

Le moment est devenu viral et Thunberg a même brièvement changé son nom Twitter en «Sharon».

Monty Panesar

Cricketer Monty Panesar est également devenu une sensation Internet du jour au lendemain après avoir été à plusieurs reprises perplexe par Humphrys, notamment lorsqu’on lui a demandé: «Dans un poème de 1819, quelle saison de l’année Keats décrit-il comme ‘une saison de brume et de fécondité douce’?

Monty a dit: « Oliver Twist ».

Bonne réponse: l’automne.

Et à la question: «Quel est le titre de l’adaptation scénique de AA Milne du roman pour enfants de Kenneth Grahame, Le vent dans les saules?», Monty a répondu: «Harry Potter».

Bonne réponse: Toad Of Toad Hall.

Bez

La star de Happy Mondays, Bez, alias Mark Berry, n’a pas pu le comprendre lorsqu’on lui a demandé: « Quel numéro à six chiffres utilisé sur un relevé bancaire et une carte de débit est émis pour identifier la succursale? »

Il a dit: «Passe».

Bonne réponse: code de tri.

Chris Johnson

La star de CBBC, Chris Johnson, a fait une grosse surprise lorsqu’on lui a demandé: « Quel est le nom du champion de tennis américain célèbre pour son explosion » Vous ne pouvez pas être sérieux! « ».

Il a répondu: «Roger Federer».

Bonne réponse: John McEnroe.

Lydia Bright

The Only Way était la sortie de Lydia Bright qui, lorsqu’on lui a demandé: « Quelle est la mer entre le Royaume-Uni et la Norvège? » dit: «Le Pacifique».

Bonne réponse: la mer du Nord.

Vogue Williams

L’animateur Vogue Williams a passé un mauvais moment avec la question: «Quelle modification des horloges abrégées en BST a été introduite en 1960?»

Dans un cycle désastreux de connaissances générales, elle a répondu: «TPS?»

Bonne réponse: heure d’été britannique.

