Les meilleures équipes russes punies pour une bagarre de masse (VIDEO)

Six joueurs ont été sanctionnés après les violences entre le Spartak Moscou et le Zenit Saint-Pétersbourg

Six footballeurs ont été frappés d’interdictions de six matches pour leur rôle dans la bagarre de masse qui a entaché le match de Coupe de Russie entre le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou le week-end dernier.

Les sanctions ont été annoncées jeudi par la commission de contrôle et de discipline de l’Union russe de football (RFU).

“Pour avoir participé à une bagarre de masse, il a été décidé de disqualifier les joueurs du Zenit Malcolm, [Wilmar] Barrios et Rodrigao, ainsi que des joueurs du Spartak [Aleksandr] Sobolev, [Aleksandr] Selikhov et [Shamar] Nicholson pour six matches de la Coupe de Russie chacun », le chef du comité, Artur Grigoryants, a déclaré aux médias.

Le site Web de la RFU a également annoncé que les deux équipes avaient été condamnées à une amende de 100 000 roubles chacune (1 630 $) en raison de la bagarre.

Chacun des joueurs bannis a reçu un carton rouge lorsque des violences ont éclaté à la fin du match à temps plein lors du match à la Gazprom Arena du Zenit dimanche.

Zenit avait cherché à annuler les licenciements de Malcom et Barrios, bien que leur cas ait été rejeté par le comité RFU.

Il y a également eu des appels du Zenit pour que Quincy Promes du Spartak soit puni, après avoir été vu en train de se heurter à Barrios avant qu’une bagarre plus large n’éclate.

Une commission d’arbitrage de la RFU a convenu que le Néerlandais aurait dû recevoir un carton rouge pour son rôle dans la mêlée.

“La commission estime à l’unanimité que l’arbitre aurait dû retirer le joueur de l’équipe du Spartak du terrain, en lui montrant un carton rouge direct pour comportement agressif”, lire une déclaration, sans indiquer si des sanctions potentielles seraient appliquées rétroactivement contre Promes.

Des tensions ont éclaté entre les rivaux amers Zenit et Spartak au coup de sifflet final de leur affrontement en Coupe de Russie.

Une bagarre entre Promes et Barrios s’est intensifiée lorsque Rodrigao du Zenit a été vu en train de donner un coup de pied à l’attaquant jamaïcain du Spartak Nicholson, qui a répondu en donnant un coup de poing au Brésilien.

Les joueurs sur le terrain ainsi que les remplaçants des deux bancs ont été vus en train de se bagarrer alors que l’arbitre Vladimir Moskalev et les autres officiels du match tentaient désespérément de rétablir l’ordre.

Les images de la bagarre partagées par le journaliste brésilien basé en Russie Fabio Alexio ont été visionnées près de 12 millions de fois en ligne, les médias du monde entier ayant repris l’histoire.

Les joueurs du Spartak ont ​​également été filmés en train de regarder le combat sur les écrans de télévision du stade après le match, applaudissant lorsque des images au ralenti ont été partagées de Nicholson portant un coup de poing sur Rodrigao.

27/11/2022 Russie 🇷🇺.

Les joueurs du Spartak (Moscou) voient les images d’eux-mêmes après le match contre le Zenit (Saint-Pétersbourg) 📺🥊👀 pic.twitter.com/pZ1aGtuZSg — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) 28 novembre 2022

Le match s’est terminé 0-0 à temps plein, le Zenit remportant une séance de tirs au but 4-2.

Malgré la défaite, le Spartak a tout de même terminé en tête du groupe B de la Coupe de Russie, progressant vers les séries éliminatoires, tandis que le Zenit était troisième au classement et devra négocier une voie régionale en séries éliminatoires.