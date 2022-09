Avec un tiers de la saison dans les livres, il devient un peu plus facile de définir les équipes.

Mais la semaine 4 offre une opportunité intéressante pour beaucoup de se séparer du peloton. Sur les 102 équipes invaincues restantes dans l’État, 26 d’entre elles sont impliquées dans des affrontements avec une autre équipe 3-0. Cela, ajouté à certaines équipes invaincues qui affrontent des équipes de qualité à une défaite, et il y a de fortes chances que cette liste soit réduite à moins de 80 d’ici la fin du week-end.

En plus de cela, il y a 142 autres équipes qui entrent dans la semaine 4 à 2-1. Beaucoup d’entre eux jouent les uns contre les autres. Il va de soi que cette liste aura plusieurs équipes tombées à la barre des .500 avec une défaite. Et il est tout à fait possible que nous puissions clôturer le week-end avec moins de 200 équipes au-dessus de la barre des .500.

Cette semaine est charnière, pour presque tout le monde. Le succès de certaines équipes cette semaine assurera un chemin très propre vers une place en séries éliminatoires, tandis que d’autres cet automne suivront une route beaucoup plus difficile.

Regardons quelques-uns des matchs intéressants de la semaine 4 :

Crête des Prairies (3-0) à Jacobs (3-0), 19h vendredi : Depuis que la Fox Valley s’est rendue à une conférence à huis clos, c’est une ligue qui a été largement dirigée par deux écoles, Cary-Grove et Prairie Ridge. Cette équipe de Jacobs essaie de se frayer un chemin dans la conversation cette année. Une victoire sur les Wolves serait un pas énorme vers ce cas.

Joliet Catholique (3-0) à Providence (2-1), 7h30 vendredi : Surnommé la guerre sainte par les deux écoles, ce concours n’a pas eu beaucoup de cachet ces derniers temps. Joliet Catholic a dominé les rencontres récentes, notamment une victoire 42-0 la saison dernière. Mais il semble y avoir un peu plus de fanfaronnade derrière Providence et l’entraîneur de première année Tyler Plantz. Il y a des raisons de croire que les Celtics peuvent combler une partie de l’écart qui s’est ouvert entre les deux programmes.

Communauté Normale Ouest (3-0) à Richmond-Burton (3-0), 15h samedi : Ces deux équipes auraient facilement pu prendre une semaine de congé car elles ont perdu des adversaires à cause des arrêts de programme. Normal West devait jouer Urbana tandis que Richmond-Burton était programmé avec Sandwich. Au lieu de cela, les deux se sont liés pour former un jeu hors conférence très intrigant. RB abandonne probablement une certaine taille ici (Normal West est un programme 6A et RB est une équipe de classe 4A), mais les Rockets ont une longue histoire de refus de reculer des jeux de défi.

Perspective (3-0) à Maine Sud (2-1), 19h jeudi : Prospect est sur le point d’être considéré comme l’un des programmes d’élite du moment et n’a rien fait pour dissiper le fait qu’il n’appartient pas à cette conversation. Une victoire ici ferait probablement tomber cette porte. Maine South, après avoir déjà abandonné une décision aux mains de Warren, se retrouverait dans une position étrange pour le programme : un record de .500 si tard dans la saison.

Centre de Grayslake (3-0) à Grayslake Nord (3-0), 19h vendredi : Rien de tel qu’une petite bataille de quartier pour pimenter les choses. Il y a toujours beaucoup de droits de vantardise en jeu lorsque ces deux écoles se rencontrent (le district scolaire de Grayslake s’est scindé en deux écoles en 2009). Mais il y a plus de jetons sur la table car pour la deuxième fois seulement dans l’histoire des deux programmes, les deux équipes ont commencé la saison avec des fiches de 3-0. La seule autre fois où cela s’est produit, c’était en 2013.

Autres jeux à noter : Downers Grove North à York, 19 h vendredi; O’Fallon à Edwardsville, 19 h vendredi; Lemont à Brême, vendredi 18h00 ; Annawan-Wethersfield à Ottawa Marquette, 19 h vendredi; Wilmington à Peotone, 19 h vendredi; Naperville North à Neuqua Valley, 19 h vendredi; Shelbyville à Tuscola, 19 h vendredi; Carmel à Saint-Viateur, vendredi 19 h ; Mariste au Mont Carmel, 7h30 vendredi; Stillman Valley à Dixon, 19 h vendredi; Byron à Gênes-Kingston, 19 h vendredi; Camp Point Central dans le comté de Brown, 19 h vendredi.