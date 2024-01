Les meilleures équipes du classement de l’ACC s’affrontent à nouveau

N°3 de Caroline du Nord (16-3, 8-0) à Florida State (12-7, 6-2)

Tallahassee, Floride — Tucker Center

Samedi 27 janvier — 14h

LA TÉLÉ: ESPN (Kevin Brown, Debbie Antonelli)

Radio: Réseau sportif Tar Heel (Jones Angell, Pete Chilcutt)

Citations

“Ils vous sortent de vos sets offensifs habituels et vous devez créer, et çac’est c’est vraiment important pour nous de sortir en transition. Ilc’est très important pour nous de conduire et d’aller au panier, et pas nécessairement de marquer mais d’attirer les défenseurs, puis de pouvoir s’évanouir et ensuite de pouvoir tirer à trois. … Nousai je dois m’occuper du basket, c’estc’est une équipe qui mène l’ACC en matière d’interceptions. Leur longueur dans les voies de dépassement peut vous gêner si vous‘concernant ne bouge pas du côté offensif. — L’entraîneur de l’UNC, Hubert Davis, vendredi, évaluant les défis présentés par l’État de Floride.

«Je dirais la compréhension de leurs changements de un à cinq et leur intensité en défense, leur agressivité. Je pense que lors du premier match, nous leur avons donné quelques regards ouverts en première mi-temps, un petit problème de communication. Je pense qu’ils ont fini par retrouver un peu de confiance en seconde période. Je pense que cette remise des gaz, je pense que nous serons mieux préparés, et un peu mieux préparés, en ce qui concerne la façon dont ils jouent et ce qu’ils‘concernant je recherche en défense et en attaque. — L’attaquant de l’UNC Jae’Lyn Withers sur les leçons tirées du FSU lors du premier affrontement entre les équipes cette saison.

Notes d’avant-match

Sans défaut dans le jeu de conférence : Les Tar Heels ont battu Wake Forest 85-64 lundi soir pour améliorer leur fiche à 8-0 en championnat ACC. La dernière fois que l’UNC a débuté la conférence 9-0, c’était lors de la saison 2000-01. La Caroline a remporté neuf matchs consécutifs au total, réalisant sa plus longue séquence depuis qu’elle a remporté 11 matchs consécutifs à la fin de la saison 2016-17 et au début des saisons 2017-18.

Le record impeccable de la conférence donne à la Caroline une avance de deux matchs au sommet du classement de l’ACC, avec Florida State en deuxième position, un demi-match devant Duke, troisième (5-2 en championnat). Le voyage à Tallahassee, en Floride, ce week-end marque le coup d’envoi d’une autre étape pour les Tar Heels, qui disputeront quatre matchs à l’extérieur au cours de leurs six prochaines compétitions. La Caroline se rendra ensuite pour affronter Georgia Tech le 30 janvier, avant de rentrer chez elle pour affronter son rival Duke le 3 février. L’UNC peut balayer la série de saison régulière contre FSU avec une victoire samedi. Ces équipes se sont rencontrées il y a huit semaines, le 2 décembre à Chapel Hill, en Caroline du Nord, alors que les Tar Heels effectuaient un énorme retour en seconde période pour ouvrir le championnat avec une victoire de 78-70.

RJ Davis marque par lots : Le gardien senior Davis a inscrit 36 ​​points, un sommet en carrière contre Wake Forest plus tôt cette semaine. Il a marqué 23 points en seconde période, tout en renversant ses quatre tirs à 3 points. Davis a battu le record de l’UNC pour les matchs consécutifs avec plusieurs marques à 3 points, maintenant à 16 matchs consécutifs et ça compte.

Davis mène l’ACC et est à égalité au 13e rang national avec 21 points par match. Il a marqué à deux chiffres dans tous les matchs sauf un cette saison, à l’exception de contre UC Riverside où il a terminé avec huit points. Il a mené les Tar Heels en marquant lors de 13 matchs cette saison.

L’attaquant de l’UNC Harrison Ingram défend l’attaquant de l’État de Floride Jamir Watkins en décembre.

En regardant l’État de Floride : Sous la direction de Leonard Hamilton, l’entraîneur le plus gagnant de tous les temps de l’État de Floride, les Seminoles sont l’une des équipes les plus en vue de l’ACC. Depuis la reprise de la conférence plus tôt ce mois-ci, FSU a remporté six de ses sept derniers matchs. Les Seminoles occupent seuls la deuxième place de l’ACC avec une fiche de conférence de 6-2. Ils ont commencé cette semaine à égalité à trois pour la deuxième place de la conférence, aux côtés de NC State et Wake Forest.

Au cours de sa montée vers le sommet du classement de l’ACC, FSU a remporté des victoires de qualité en conférence contre Virginia Tech (77-74) et Wake Forest (87-82), ainsi qu’à Miami (84-75). FSUc’est La seule défaite ce mois-ci a été la défaite subie le week-end dernier à domicile contre Clemson (78-67). Les Seminoles ont une fiche de 7-4 à domicile cette saison, tandis que les Tar Heels sont invaincus 4-0 sur la route.

État de Floridec’est l’amélioration de l’étirement ces derniers temps contraste avec certaines difficultés dans les matchs hors conférence. Les Seminoles ont perdu deux matchs face à des adversaires de taille moyenne dans le sud de la Floride (88-72) et à SMU (68-57), tout en tombant également face à Lipscomb (78-75) à domicile. Lors du troisième match de cette saison, FSU s’est également fait exploser en déplacement par son rival Florida (89-68).

But de Jamir Watkins : Bien qu’aucun Seminole n’ait marqué en moyenne plus de 14 points par match cette saison, l’attaquant Jamir Watkins a été le buteur le plus constant de l’État de Floride. Il a marqué à deux chiffres lors de sept des huit derniers matchs. Lors de la victoire de Florida State cette semaine à Syracuse, Watkins a inscrit un sommet en carrière de 27 points grâce à un tir efficace de 53,3 pour cent (8 sur 15) sur le terrain.

Watkins, qui a été transféré de VCU, affiche un record en carrière de 13,9 points par match lors de sa première saison avec les Seminoles. Ilc’est aux tirs à 43,8 pour cent depuis le terrain et à 78,6 pour cent depuis la ligne des lancers francs, deux records en carrière. Lors du premier match de la FSU contre la Caroline plus tôt cette saison, Watkins a inscrit 17 points, un sommet pour l’équipe.

Les gardes de la FSU, Darin Green Jr. et Primo Spears, sont les seuls autres Séminoles avec une moyenne à deux chiffres cette saison. Spears a vu le début de sa saison retardé en raison de son statut de double transfert, après être arrivé via Duquesne et Georgetown. Il a fait ses débuts dans la saison le 16 décembre contre SMU. — donc il a raté le premier match contre l’UNC — et a participé aux 11 matchs depuis le banc de l’État de Floride.

FSU utilise à nouveau Deep Bench : L’État de Floride est plus que confortable à déployer les différentes pièces de son banc pendant des périodes de jeu prolongées, une marque de fabrique de Leonard Hamilton.le style de coaching de au fil des années. Six réservistes des Seminoles jouent en moyenne plus de 10 minutes par match cette saison. Le taux d’utilisation des bancs de 39 pour cent de la FSU est près de 8 points de pourcentage supérieur à la moyenne nationale (31,4 pour cent), selon la base de données de basket-ball de Ken Pomeroy.

Spears ouvre la voie à FSU en dehors du banc. Il sert essentiellement de sixième partant, avec une moyenne de 24,4 minutes par match. Au cours de ses 11 matchs, Spears a joué plus de 20 minutes sauf deux fois. Il a marqué à deux chiffres en 10 matchs cette saison.

Florida State utilise également un trio d’attaquants élastiques de 6 pieds 10 pouces sur le banc, à savoir Cam Corhen, Jaylan Gainey et Taylor Bol Bowen. Chacun des Séminoles‘ les partants sont également répertoriés à 6-5 ans ou plus. FSU est l’équipe la plus grande du pays, selon KenPom, avec une taille moyenne de joueur de 79,3 pouces (ou environ 6-6).

Historique de la série : UNC mène la série de tous les temps 54-16. Mais récemment, les Tar Heels ont connu des difficultés sur la route contre FSU, perdant trois de leurs quatre derniers matchs au Tucker Center. La seule victoire dans cette séquence est survenue lorsque la Caroline a battu l’État de Floride 77-66 à la fin du mois de février de la saison dernière.

Dernière réunion : La Caroline a ouvert la ligue ACC cette saison avec une victoire de 78-70 contre l’État de Floride au cours de la première semaine de décembre. Les Tar Heels ont utilisé une séquence de 22-0 en seconde période, alimentée par leur presse sur tout le terrain, pour dépasser les Seminoles au Smith Center. À un moment donné, FSU détenait une avance de 14 points en seconde période.

RJ Davis a mené tous les buteurs avec 27 points, tout en ajoutant cinq passes décisives et trois rebonds. Armando Bacot a réalisé un double-double avec 13 points et 13 rebonds. En sortie de banc, Seth Trimble a été une étincelle défensive pour les Tar Heels, tout en marquant neuf points.

Démarreurs UNC projetés

2 Elliot Cadeau (Fr., 6-1, 180) — 7,3 ppg, 1,7 rpg, 3,5 apg

4 RJ Davis (Sr., 6-0, 180) – 21 points par match, 3,7 RPG, 3,4 apg. 1,4 SPG

3 Cormac Ryan (Gr., 6-5, 195) – 11,1 points par match, 3,3 RPG, 1,3 apg

5 Armando Bacot (Gr., 6-11, 240) — 14,1 points par match, 10,3 jeux de rôle, 2 points par match

55 Harrison Ingram (Jr., 6-7, 235) – 12,3 points par match, 8,2 rpg, 2,5 apg, 1,3 spg

Démarreurs projetés dans l’État de Floride :

1 Jalen Warley (Jr., 6-7, 205) – 6,7 points par match, 2,6 RPG, 2,7 apg

2 Jamir Watkins (Jr., 6-7, 210) – 13,9 points par match, 6,1 jeux de rôle, 3 matchs par match

5 De’Ante Green (So., 6-9, 210) – 6,3 points par match, 2,3 RPG

11 Baba Miller (So., 6-11, 204) – 8,1 ppg, 5,1 rpg, 1,1 bpg

22 Darin Green Jr. (Sr., 6-5, 195) – 12,1 points par match, 3,2 jeux de rôle, 1,6 points par match

