Les meilleures équipes commencent à se concentrer sur l’obtention de têtes de série élevées en séries éliminatoires – Shaw Local

Avec 45 équipes ayant déjà décroché des places en séries éliminatoires et 71 autres essayant de le faire avec une opportunité de remporter la victoire n ° 6, l’accent mis sur les matchs de la semaine commence à se concentrer sur les équipes essayant d’obtenir les têtes de série les plus élevées possible.

Les victoires dans de nombreux matchs cruciaux de la semaine 7 iront loin et ceux qui ont la chance de remporter cette septième victoire verrouillent presque pratiquement un match à domicile lors du premier tour des séries éliminatoires, quel que soit leur sort au cours des deux semaines restantes. de la saison régulière.

C’est parce que la majorité du peloton semble être sur le point d’être construite avec des équipes avec plus de deux défaites, assurant ainsi essentiellement que toute équipe qui remporte sept victoires sera à domicile pour ouvrir les séries éliminatoires, à l’exception de la classe 2A. , qui a un pourcentage de victoires prévu plus élevé que toute autre classe.

Regardons quelques-uns des matchs intéressants de la semaine 7 :

Downers Grove Nord (5-1) à Glenbard Ouest (5-1), 19h vendredi : Bien que ces deux équipes aient maintenant perdu une longueur de retard sur York pour la tête du West Suburban Silver, aucune ne veut être marquée par une deuxième défaite. Les deux ont toujours la vision de recevoir une tête de série relativement élevée et c’est quelque chose qui n’arrivera probablement pas s’ils ne dirigent pas la table au cours des trois dernières semaines.

Plainfield Nord (6-0) à Minooka (5-1), 19h vendredi : L’attente pour ce match au cours de l’année passée aurait probablement été une lutte défensive à faible score. C’est peut-être toujours le cas, mais une offensive diversifiée de Plainfield North a fait des vagues toute la saison dans la Conférence du sud-ouest des Prairies, et Minooka, malgré le fait qu’il mène une séquence de cinq victoires consécutives, pourrait avoir de sérieux problèmes en essayant de ralentir les Tigres à terre.

Maroa-Forsyth (6-0) à Williamsville (6-0), 19 h vendredi : Le Sangamo est l’une des petites conférences scolaires les plus fortes de l’État et ces deux équipes se retrouvent toujours dans le mélange pour hisser la couronne de la ligue à la fin de l’année. Ce jeu sert également d’indicateur de l’ampleur de la menace que chaque école représentera pour gagner du matériel à l’échelle de l’État. Maroa (classe 2A) et Williamsville (classe 3A) se retrouvent généralement au plus profond de leurs tirages respectifs en séries éliminatoires.

Genève (5-1) à Batavia (4-2), 19h vendredi : Il n’est pas exceptionnellement difficile de trouver un match phare potentiel à la conférence DuKane sur une base hebdomadaire. Bien que ces deux équipes poursuivent le favori de la conférence, St. Charles North, aucune ne peut être ignorée dans la poursuite. Batavia, après avoir commencé 1-2, a retrouvé son mojo, tandis que Genève ne peut plus être sous-estimée après son bon départ.

Frère Rice (3-3) à Joliet Catholique (5-1), 19h30 vendredi : Ce fut l’un des matchs les plus excitants de la saison régulière de l’an dernier avec Joliet Catholic qui a battu Brother Rice dans un festival de points. La plupart des principales raisons de ce score ne sont plus dans le mélange, mais ces deux équipes, avec des identités largement nouvelles, aimeraient mettre leur propre marque sur cette série de rivalités. Dans le grand schéma des choses, Brother Rice a un peu plus besoin de la victoire car il doit encore affronter le rival du CCL Marist lors de la semaine 9 et ne peut probablement pas se permettre d’avoir quatre défaites lorsque ce match arrivera.

Autres jeux à noter : Loyola à Providence, 7h30 vendredi; Hononegah à Belvidere North, 19 h vendredi; Highland à Waterloo, vendredi 19 h; St. Bede à Princeton, 19 h vendredi; Lena-Winslow à Durand-Pecatonica, 19 h vendredi; Prairie Central au comté de Mercer, 19 h vendredi; Ridgeview à Eureka, 19 h vendredi; Glenwood au Sacred Heart Griffin, 19 h vendredi; Tuscola à St. Teresa, 19 h vendredi; Johnston City à Sesser-Valier, 19 h vendredi; Lincoln-Way East à Homewood-Flossmoor, 19 h vendredi.