Les meilleures émissions tendance au Royaume-Uni MAINTENANT sur tous les sites de streaming – les avez-vous vues ?

Alors que le verrouillage du coronavirus a été retardé de quelques semaines supplémentaires, n’ayez crainte, car ces spectacles incroyables ont tout le divertissement dont vous avez besoin pour traverser le compte à rebours final vers la liberté.

Voici notre tour d’horizon des meilleures émissions à regarder au Royaume-Uni, sélectionnées par nos experts en télé de The Sun’s TV MAG.

BBC

Le temps avec Sean Bean est dur, authentique et puissamment stimulant[/caption]

Temps – BBC iPLAYER

Tout simplement le meilleur drame à la télévision cette année, c’est un must absolu

télé.

Le trio de l’écrivain Jimmy McGovern voit Sean Bean et

Stephen Graham à leur meilleur et, croyez-nous, la télévision doit être plus que brillante pour le reste de l’année pour les empêcher de revendiquer tous les

récompenses.

Mark (Sean) est un conducteur ivre sorti de sa prison après avoir tué un

cycliste et gardien de prison Eric (Stephen) est victime de chantage pour protéger son propre fils dans une autre prison.

C’est granuleux, authentique et puissamment stimulant.

Loki – Disney +

Marvel, étoile filante

Plongez dans l’univers de saut dans le temps de l’escroc sage de Loki[/caption]

De WandaVision à The Falcon And The Winter Soldier, les spin-offs de Marvel TV de Disney se sont avérés être d’énormes succès, et Loki ne fait pas exception.

Aux États-Unis, la série dirigée par Tom Hiddleston a bénéficié du plus grand public le jour de la première pour l’un de ces spectacles Marvel.

Situé après les événements de Avengers: Endgame, Loki est en grande difficulté après avoir été capturé par la Time Variance Authority.

Mais en tant que Dieu du mal, il ne s’en fout pas.

Plongez-vous dans l’univers de saut dans le temps du farceur.

Dent sucrée – Netflix

AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

La jeune vedette Christian Convery incarne un hybride homme-chevreuil[/caption]

Cette charmante série fantastique de contes de fées en huit parties, basée sur une bande dessinée,

a conquis le cœur des téléspectateurs.

Il s’est avéré si populaire, en fait, qu’il s’est précipité directement à la première place de l’émission la plus regardée sur le service de streaming au cours de sa première semaine de sortie.

Son jeune leader Christian Convery est tout simplement exceptionnel en tant qu’hybride homme-cerf luttant pour survivre dans un monde post-apocalyptique qui a été bouleversé par un virus. Opportun.

Lupin – Netflix

Netflix

Lupin est de retour avec la seconde moitié de sa première saison[/caption]

La série reprend juste après les événements de la première saison très réussie, qui a été le drame français le plus populaire de Netflix.

Le gentleman voleur Assane (Omar Sy) est un peu dans le pétrin alors qu’il lutte pour retrouver son fils, qui a été kidnappé par son ennemi juré Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) et enfermé dans une demeure seigneuriale…

Ou a-t-il? Un braquage captivant, amusant et palpitant avec une ambiance Ocean’s 11.

Professeur T – Britbox





Ce brillant drame mystérieux britannique met en vedette Ben Miller dans le rôle de Jasper Tempest, un professeur d’université atteint de TOC mais aussi doué pour la résolution de crimes.

Emma Naomi complète une superbe distribution, avec un cadre glorieux et une bande-son brillante.

Les fans de drames américains avec des criminels intelligents tels que Monk et Unforgettable, ainsi que les amateurs de drames policiers britanniques comme McDonald & Dodds, devraient prendre l’option d’un essai gratuit de 30 jours pour regarder cela si vous n’êtes pas déjà abonné. .