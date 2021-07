Les meilleures émissions tendance au Royaume-Uni MAINTENANT sur tous les sites de streaming – les avez-vous vues ?

Les restrictions de VERROUILLAGE pourraient être levées lundi, mais il y a beaucoup de bonnes télés pour vous occuper jusque-là.

Voici notre tour d’horizon des meilleures émissions à regarder au Royaume-Uni, choisies par nos experts en télé sur The Sun’s TV Mag.

Turner et Hooch, Disney+

Bien que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde – cela pourrait faire avec certains des scintillements de Tom Hanks – cette série est fougueuse et amusante

C’est un tout nouveau jeu de bave alors que le film classique des années 80 obtient une série dérivée en 12 parties

Trente-deux ans après qu’un énorme Dogue de Bordeaux baveux ait volé le cœur des amoureux des chiens dans un rôle principal aux côtés de Tom Hanks dans la comédie canine Turner & Hooch, voici une suite bourrée d’action en 12 parties du même Nom.

Comme son défunt père (le personnage de Tom), Scott Turner Jr – joué par Josh Peck – est un flic, mais il est raide et ambitieux, et quand à l’improviste Scott hérite de Hooch, le chaos s’ensuit alors que le chien ne semble pas disposé à se comporter pour son nouveau Maître.

Comme on pouvait s’y attendre, le policier et le chien se lient bientôt et deviennent un duo de lutte contre le crime, mais avant que les choses ne deviennent trop stupides, l’intrigue prend une tournure plus sérieuse alors que Scott, Hooch et la sœur de Scott, Laura (Lyndsy Fonseca), découvrent que la mort de leur père n’a peut-être pas été accidentelle. Ensemble, ils se mettent à découvrir la vérité…

Bien que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde – cela pourrait faire avec certains des scintillements de Tom Hanks – cette série est fougueuse et amusante, et remplie de décors énergiques et d’acteurs impressionnants des cinq mastiffs français qui partagent le rôle de Hooch. On dirait que vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un vieux chien après tout. Disponible à partir du mercredi

Maîtres de l’univers : Révélation, Netflix

Par le pouvoir de Grayskull : He-Man est de retour !

Les lecteurs d’un certain âge se souviendront du dessin animé ringard – et de la ligne de jouets en espèces – qui ont suivi les aventures du faible prince Adam, qui s’est transformé en héros musclé pour protéger son monde natal d’Eternia. Eh bien, ces bouffonneries pleines d’action sont si indélébiles dans l’esprit du réalisateur culte Kevin Smith qu’il a produit cette nouvelle série qui reprend là où la série originale des années 80 s’est terminée.

L’animation a parcouru un long chemin au cours des 35 dernières années, et He-Man et son grand rival Skeletor sont fantastiques en HD, alors qu’on nous promet des histoires beaucoup plus profondes. De plus, la distribution des voix est incroyable, y compris Sarah Michelle Gellar de Buffy, la paire de Game Of Thrones Liam Cunningham et Lena Heady, et Mark Hamill de Star Wars donnant vie à Skeletor avec une menace.

Un mot d’avertissement si vous envisagez de vous mettre à l’écoute de vos enfants : ces contes un peu plus violents s’adressent certainement davantage à ceux qui se souviennent de ces maîtres de l’univers depuis la première fois. Les cinq épisodes de la première saison sont disponibles à partir de vendredi

Ted Lasso, Apple TV+

Ted Lasso est prêt à se racheter en tant qu’entraîneur de l’AFC Richmond dans cette deuxième saison en 12 parties

Alors que nous rejoignons l’AFC Richmond après leur relégation humiliante à la fin de la première série de cette comédie américano-britannique, l’équipe cherche désespérément à transformer une longue séquence de nuls en victoires. Un penalty de Dani « Le football, c’est la vie » Rojas (Cristo Fernández) pourrait mettre fin à la sécheresse de la victoire pour les outsiders – jusqu’à ce que Dani prenne leur statut d’outsider un peu trop littéralement et envoie un chien six pieds sous terre quand il frappe Earl, le chien de l’équipe, avec un ballon de football dans un accident anormal.

Earl n’est pas le seul à avoir un choc – l’ancien entraîneur de football américain Ted (Jason Sudeikis) a du mal à être séparé de son fils, Roy (Derek’s Brett Goldstein) entraîne maintenant une équipe de football féminin de moins de neuf ans et fait face à de nombreux des problèmes de colère non résolus, tandis que Rebecca (Hannah Waddingham de Sex Education) a commencé à sortir avec un nouvel homme, mais ne peut pas vraiment comprendre pourquoi quelque chose ne clique pas.

Ce n’est pas exactement une comédie qui change la donne, mais si vous étiez un fan de la première série, vous serez ravi d’entendre la deuxième saison toucher une corde sensible, avec le retour de Nick Mohammed et Juno Temple. Et le spectacle a certainement ramassé sa juste part d’admirateurs de célébrités – Gary Lineker et Thierry Henry sont tellement dans le coup, ils ont des camées. Disponible tous les vendredis

Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans, Disney+

Pas original, mais toujours très amusant pour toute la famille

La saga Trollhunters s’achève avec cette aventure épique

Suite aux événements de la trilogie Tales Of Arcadia (disponible sur Netflix), notre groupe hétéroclite de héros de la série Trollhunters, 3Below et Wizards s’associent pour sauver le monde du malveillant Arcane Order, qui utilise sa magie noire et toute puissante pour invoquer titans antiques et menacent de détruire le monde. Il est donc sûr de dire que les enjeux sont élevés.

Du réalisateur oscarisé Guillermo Del Toro – la dernière sortie animée basée sur le roman Trollhunters 2015 qu’il a co-écrit avec Daniel Kraus – nous savons tous quel genre de film nous obtenons : quelques blagues pour les adultes, une distribution vocale de noms reconnaissables comme Nick Frost, Nick Offerman et Kelsey Grammer, et un spectacle visuellement enchanteur. Pas original, mais toujours très amusant pour toute la famille. Disponible à partir du mercredi

Choc, Amazon Prime





Kate Beckinsale ne doit pas être dérangée dans ce film Kill Bill-esque

Quel casting ce film revendique – Kate Beckinsale, Stanley Tucci, Laverne Cox, Susan Sarandon, Bobby Cannavale et David Bradley unissent tous leurs forces pour une offre électrisante. Lindy (Kate) cache un dangereux secret : elle souffre d’un trouble neurologique rare, ce qui signifie qu’elle subit des explosions d’impulsions meurtrières, qui ne peuvent être réduites que lorsqu’elle se choque avec un appareil à électrode spécial.

Lorsqu’elle trouve l’homme dont elle est tombée amoureuse assassiné, elle se lance dans une mission pour traquer son assassin et se venger. Jolt n’a aucun intérêt pour la subtilité, mais gardera votre intérêt suscité.