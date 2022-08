Les meilleures émissions de télévision sur Paramount +

Paramount + est une plate-forme de streaming relativement nouvelle au Royaume-Uni, mais elle s’est déjà fait un nom aux États-Unis et à l’étranger avec une énorme bibliothèque de contenu Star Trek, entre autres.

Si vous voulez savoir quoi diffuser sur Paramount +, nous avons fait le travail acharné pour vous et avons rassemblé nos choix des meilleures séries sur la plate-forme en ce moment.

Les nouveaux clients peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours, après quoi les coûts de Paramount+ commencent à partir de 4,99 $/6,99 £ par mois et de 49,99 $/69,90 £ par an. Vous pouvez vous y inscrire ici. Il convient de noter que la bibliothèque de Paramount + peut différer d’un pays à l’autre, de sorte que certaines de ces séries peuvent ne pas être disponibles là où vous vous trouvez.

Vestes jaunes

Si vous aimez Lord of the Flies, alors vous êtes certain d’aimer Yellowjackets. Lorsque l’équipe de football d’un lycée féminin est impliquée dans un accident d’avion, le groupe se retrouve bloqué dans la nature. Cependant, les horreurs qui se déroulent dans la forêt transforment lentement leurs personnalités.

Le spectacle oscille entre les années 90 et nos jours, dans lequel les survivants tentent de faire face aux horreurs de leur passé.

Star Trek : la série originale

Il existe de nombreuses séries Star Trek sur Paramount +, mais nous avons dû inclure l’émission originale. Star Trek met en vedette William Shatner dans le rôle du capitaine James T. Kirk de l’USS Enterprise. Lui et son équipage explorent la galaxie au 23e siècle pour découvrir une nouvelle vie, défendre la Fédération unie des planètes et se rendre dans des endroits où personne n’a jamais osé s’aventurer auparavant.

Cette série a ouvert la voie à de nombreux spectacles dans le genre science-fiction et vous mènera sans aucun doute dans le terrier du lapin Star Trek.

Dextre

Bien que Dexter soit connu pour une fin si mauvaise qu’elle rivalise avec Game of Thrones, les saisons précédentes sont toujours pleines de suspense et valent la peine d’être regardées si vous aimez les thrillers.

Dexter Morgan (Michael C. Hall) est un analyste des schémas sanguins pour le département de police du métro de Miami. Cependant, il mène une double vie de tueur en série qui traque ceux qui, selon lui, n’ont pas été correctement punis par la justice.

Fraser

Frasier est un spin-off de Cheers (qui est également disponible en streaming sur Paramount +), mais cette sitcom de Kelsey Grammer est sans doute meilleure que son prédécesseur.

Frasier est un radiothérapeute qui revient de Boston dans sa ville natale de Seattle pour recommencer sa vie et aider les auditeurs à résoudre leurs problèmes. Cependant, il doit faire face à ses propres problèmes, notamment des relations tendues avec son père, un policier à la retraite, Martin, et son frère prétentieux, Niles.

Halo

Les adaptations de jeux vidéo sont monnaie courante maintenant, et Paramount + a lancé sa liste d’originaux avec une série télévisée sur l’émission d’action spatiale, Halo, centrée sur la légende du jeu vidéo, Master Chief (joué par Pablo Schreiber).

Situé dans le 26e siècle, Halo suit une guerre entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant. La série se déroule en fait dans sa propre chronologie qui est distincte de l’univers canon – bien que les fans des jeux puissent tirer plus de cette série que ceux qui ne sont pas complètement familiers.

Parc du Sud

Avec plus de 20 saisons et de nombreuses blagues grossières et bizarres, South Park était l’une des émissions d’animation originales pour adultes avec un sens de l’humour plus sombre.

Stan, Kyle, Eric et Kenny vivent dans la ville fictive de South Park dans le Colorado, et ils font ressortir le meilleur et le pire les uns des autres alors qu’ils se retrouvent dans de nombreuses situations délicates dans leur école, leur ville et même plus loin.

Yellowstone

Kevin Costner joue le rôle de John Dutton, un homme qui possède le plus grand ranch contigu des États-Unis qui est constamment attaqué par ceux qui vivent à proximité.

L’émission explore les dessous de l’Amérique, des accapareurs de terres pour les sociétés pétrolières et lombaires, aux meurtres passés sous silence.

Star Trek : d’étranges nouveaux mondes

Strange New Worlds est peut-être un spin-off de Star Trek: Discovery, mais il se suffit à lui-même avec un récit convaincant, des rappels familiers des années 60 et une distribution solide.

Le capitaine Christopher Pike dirige l’équipage du vaisseau spatial USS Enterprise (NCC-1701) avant l’époque du capitaine Kirk. Il est rejoint par Spock et Number One alors qu’ils explorent la galaxie et trouvent de nouvelles aventures.

iCarly

Paramount + a à la fois l’original et le redémarrage d’iCarly, mais la série des années 2000 est une émission de comédie incontournable de Nickelodeon.

Carly est l’hôte de sa propre série Web, et elle est rejointe par sa co-star Sam alors qu’ils s’impliquent dans des webémissions, des sketches comiques, des interviews et plus encore.

Mes parrains sont magiques

Paramount + a toute une section pour enfants avec des classiques du dessin animé comme Razmoket et SpongeBob SquarePants, mais sans aucun doute l’émission la plus remarquable de cette liste est The Fairly OddParents.

Timmy Turner, 10 ans, est négligé par ses parents et mal traité par sa baby-sitter. Puis un jour, Cosmo et Wanda arrivent – des parrains féeriques qui peuvent exaucer tout ce qu’il souhaite pour améliorer sa vie misérable.