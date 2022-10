Les meilleures émissions de télévision sur HBO Max

En ce qui concerne les offres télévisées, HBO Max propose une vaste gamme de choix. Des incontournables classiques de HBO aux sitcoms et émissions incontournables des années 90 de l’autre côté de l’étang.

Nous avons passé au microscope tous les programmes télévisés de la plateforme et sélectionné tous les incontournables à découvrir. Si vous préférez une soirée avec un film, nous avons également organisé une liste similaire des meilleurs films sur HBO Max.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la plateforme, HBO Max coûte 14,99 $ par mois pour le contenu sans publicité et 9,99 $ par mois pour le contenu financé par la publicité. Il existe également un certain nombre de réductions que vous pouvez obtenir sur HBO Max et même des moyens de l’obtenir gratuitement.

Amis

Nous ne pourrions pas écrire cette liste sans ce qui est essentiellement l’émission de héros de ce service. Friends explore la dynamique entre six jeunes adultes vivant à New York. Ils essaient tous de réussir dans leur carrière et leur vie amoureuse, mais finissent par rencontrer de nombreuses pierres d’achoppement en cours de route – mais au moins ils se connaissent.

Docteur Who

Est-ce ringard? Bien sûr. Mais si vous aimez la science-fiction, vous devriez essayer Doctor Who, en particulier l’ère Tennant. L’émission suit un Seigneur du Temps qui voyage dans l’espace dans une cabine téléphonique bleue (AKA le Tardis), combattant des menaces intergalactiques telles que les Daleks et les Cybermen avec l’aide de nombreux compagnons.

Jeu des trônes

Bien que les deux dernières saisons de ce géant fantastique aient pu être décevantes pour beaucoup, ne vous laissez pas décourager par cette série épique. Avec une distribution tentaculaire de personnages, des rebondissements choquants, des effets spéciaux incroyables et (bien sûr) des dragons, Game of Thrones a encore beaucoup à offrir. De plus, il y a plus de spectacles dans l’univers en route.

Calme ton enthousiasme

Cette série humoristique non scénarisée suit une version fictive du comédien, écrivain, acteur et réalisateur Larry David, co-créateur de Seinfeld. Cela montre les situations hilarantes (et souvent grinçantes comme l’enfer) dans lesquelles le comédien se retrouve autour de Los Angeles avec sa famille, ses amis, des inconnus et d’autres célébrités.

Le Prince de Bel Air

Will Smith est un incontournable d’Hollywood, mais il a fait sa marque dans cette sitcom classique. Fresh Prince suit Will alors qu’il déménage de sa maison dans les rues de Philadelphie à la maison de sa tante et de son oncle dans un quartier riche de Californie. Non seulement l’émission est hilarante, mais elle contient également d’excellents commentaires sur ce qui définit une famille et les tensions raciales aux États-Unis.

Veep

Veep est l’adaptation américaine de The Thick of It de la BBC, mais elle se suffit à elle-même. Il suit Selina Meyer, une version fictive de la vice-présidente des États-Unis, alors qu’elle tente de laisser sa marque sur le gouvernement, mais finit par être entraînée dans le drame politique quotidien avec la Maison Blanche.

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Vous voulez avoir le scoop sur une question politique/sociale sans fouiller dans de nombreux articles de presse ? La semaine dernière ce soir avec John Oliver explore chaque semaine un sujet d’actualité avec des tonnes de détails, tout en se moquant du sujet. L’émission a discuté de tout, de la politique aux impôts et a même eu une interview avec Edward Snowden en Russie.

Vrai détective

True Detective est une anthologie, un drame policier non linéaire, chaque saison contenant son propre récit et son propre décor. Si vous commencez depuis le début, vous suivrez deux détectives de la police de l’État de Louisiane alors qu’ils tentent de poursuivre un tueur en série pendant 17 ans.

Ses matières sombres

Basé sur la trilogie Northern Lights de Phillip Pullman, His Dark Materials suit la jeune orpheline Lyra alors qu’elle part en mission pour retrouver son ami Roger, dans un monde alternatif dans lequel les humains ont des compagnons animaux appelés démons, qui sont des manifestations physiques de l’âme d’une personne. .

À qui est-ce la ligne de toute façon ?

Les fans de comédie se réjouissent, car les 15 saisons de la version américaine de Whose Line sont désormais disponibles en streaming sur HBO Max. Ce spectacle d’improvisation a un panel rotatif de quatre acteurs qui composent des scènes et des chansons entièrement basées sur des suggestions de mots et des invites. Nous vous garantissons que vous serez dans les points.