Les meilleures émissions de télévision sur Disney Plus UK

Disney Plus propose une sélection phénoménale d’émissions de télévision, allant d’originaux exclusifs comme Star Wars: The Mandalorian et WandaVision à des séries animées classiques telles que Duck Tales et Gargoyles.

Cela ne mentionne même pas des décennies de dessins animés Marvel, toutes les séries animées Star Wars, des tonnes des meilleures émissions de Disney Channel, quelques spin-offs de Pixar, et d’une manière ou d’une autre encore plus, avec une bibliothèque qui s’est encore agrandie avec l’inclusion de Star, ouvrant une énorme collection d’émissions de Hulu, FX, Fox, et plus encore.

Heureusement pour vous, nous avons regardé des heures de choses, et voici les émissions à ne pas manquer – nous les gardons également à jour tous les mois, avec la série Marvel WandaVision, Loki, Hawkeye, Moon Knight et Mme Marvel parmi les derniers ajouts. Et maintenant, toutes les séries Marvel en direct de Netflix – y compris Daredevil, The Punisher et Jessica Jones – sont également sur Disney +.

La première saison de l’anthologie animée Marvel Et si…? n’a pas tout à fait fait la coupe pour nous, et le spin-off mandalorien The Book of Boba Fett, qui a eu une première saison inégale, ou Obi-Wan Kenobi qui est proche mais pas de cigare – mais qui vaut la peine d’être regardé si vous faites à travers le reste de notre classement.

Si vous préférez un film, jetez un œil à notre sélection des meilleurs films sur Disney +. Ou si vous voulez voir ce qui se passe d’autre, jetez un coup d’œil aux meilleurs spectacles à venir à Disney + UK.

Nous avons également rassemblé les meilleures émissions de télévision sur Amazon Prime, Netflix et Now TV.

Le Mandalorien

Soyons honnêtes – c’est pour cela que la plupart des gens sont venus à Disney + en premier lieu. The Mandalorian est un spin-off de Star Wars réalisé par Jon Favreau. Si vous souhaitez voir une version occidentale de la plus grande franchise spatiale – et regarder l’un des personnages secondaires les plus mignons de tous les temps – alors c’est celui qu’il faut regarder.

Il y a deux saisons jusqu’à présent, avec une troisième en route en février 2023, et plusieurs émissions dérivées également – ​​y compris The Book of Boba Fett, qui est déjà disponible sur Disney +.

WandaVision

Le premier spectacle Marvel original sur Disney + est un doozy. Elizabeth Olsen et Paul Bettany jouent le rôle des membres des Avengers Scarlet Witch and Vision, mais cette fois-ci, ils sont les vedettes de leur propre sitcom des années 50. Qui devient soudainement une sitcom des années 60, puis passe aux années 70… et pourquoi aucun d’eux ne se souvient d’où ils viennent ou comment ils sont arrivés ici ?

WandaVision est étrange, merveilleux et ne ressemble à aucun film ou émission Marvel jusqu’à présent – ​​en plus, c’est un visionnement essentiel pour Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Les Simpsons

Netflix a Friends, Amazon a The Office et Disney+ a The Simpsons. À long terme, ce sera la chose la plus populaire sur la plate-forme – et avec plus de 30 saisons de comédie à se gaver, il n’y a aucune chance que vous manquiez de si tôt. Ils ont même corrigé le format d’image afin que vous puissiez regarder d’anciens épisodes dans l’original 4:3.

Débordé par les options ? Nous avons sélectionné les meilleurs épisodes des Simpsons pour vous aider à décider par où commencer.

Mme Marvel

Disney

Cette mini-série Marvel est une autre tentative de se diversifier à partir des agrafes de super-héros.

La nouvelle venue Iman Vellani joue Kamala Khan, une adolescente pakistanaise-américaine du New Jersey qui est elle-même une super-héroïne obsédée. C’est en cosplayant en tant que Captain Marvel qu’elle découvre ses propres pouvoirs, réveillés par un bracelet ancien.

L’émission est à la fois une grande exploration d’un jeune super-héros au niveau du sol confronté à des menaces à petite échelle et un regard étonnant sur une communauté qui a toujours été sous-représentée à la télévision américaine. Cela aide que Vellani soit un talent monumental, élevant rapidement cela à l’une des sorties Marvel les plus joyeuses à ce jour.

Star Wars: La guerre des clones

La série CGI Star Wars de Dave Filoni a toujours été plus que le dessin animé pour enfants qu’elle semble être, mais elle est depuis devenue la pierre angulaire de l’univers moderne de Star Wars.

Non seulement il a engendré d’autres séries animées dans Stars Wars Rebels, Resistance et maintenant Disney + exclusif The Bad Batch, mais les personnages que Clone Wars a introduits sont désormais la clé de The Mandalorian et de ses propres retombées à venir.

Au cours de sept saisons et d’un film d’introduction, la série a plongé profondément dans le plus grand conflit de la galaxie, passant d’un dessin animé enfantin à quelque chose d’aussi intense et émouvant que n’importe lequel des films. Cela compense presque les préquelles.

Oeil de faucon

Disney

La forme solide de Marvel sur Disney + s’est poursuivie avec Hawkeye, une mini-série de Noël qui trouve la vie de famille idyllique de Clint Barton perturbée par son propre passé. Heureusement, il a Kate Bishop de Hailee Steinfeld pour le trajet, dans une comédie de copain qui se double d’un passage du flambeau pour mettre en place le prochain tireur d’élite à l’arc du MCU.

Alias

L’une des premières émissions de télévision de JJ Abrams, Alias ​​​​est un drame d’espionnage déséquilibré qui a lancé la carrière de Jennifer Garner, a jeté les bases de la mythologie folle de Lost et a en quelque sorte obtenu un camée en deux parties de Quentin Tarantino.

Au cours de cinq saisons, Alias ​​a construit une trame de fond et un mythe de plus en plus extravagants, mais c’est la distribution centrale solide et le divertissement fiable de Mission: l’espionnage impossible qui en vaut vraiment la peine.

Loki

Les débuts de Tom Hiddleston à Disney + sont une série de six épisodes consacrée à sa vision merveilleuse du dieu nordique du mal.

Ce spin-off suit un Loki capturé par la Time Variance Authority – y compris l’agent Mobius d’Owen Wilson – et chargé de les aider à attraper un tueur menaçant la sécurité de tout l’espace et du temps.

Inutile de dire que les choses ne sont pas si simples, mais à travers les rebondissements de la série, nous obtenons une explication fascinante d’un personnage à la recherche de son but glorieux, ainsi que de nombreuses traditions tortueuses de Marvel. Il est également confirmé qu’il aura une deuxième saison.

Lisez notre critique des deux premiers épisodes de Loki pour en savoir plus.

Atlanta

Une autre des acquisitions de Stars de Disney +, Atlanta a été diffusée à l’origine sur FX aux États-Unis. Cette comédie de Donald Glover (alias Childish Gambino) suit un rappeur prometteur en Géorgie, mais ne prend cela que comme une configuration lâche pour explorer la race dans l’Amérique moderne (et au-delà).

C’est un spectacle qui n’a pas peur de devenir bizarre, alors attendez-vous à un humour surréaliste et à un récit assez lâche, mais cela vaut la peine de s’y tenir.

Buffy contre les vampires

Un spectacle qui n’a plus besoin d’être présenté.

Disney + a les sept saisons de Buffy contre les vampires – et maintenant son spin-off Angel aussi – et si vous pouvez dépasser le style suprême des années 90, il y a encore beaucoup à aimer ici.

Le créateur Joss Whedon a depuis été désavoué par de nombreux fans pour un comportement abusif présumé, à la fois sur ce plateau et sur d’autres, mais Buffy elle-même se situe au-dessus de cela, et la série reste un filigrane pour la télévision de genre.

X Men

Quiconque a déjà vu la série X-Men des années 90 de Fox fredonne déjà le thème en lisant ceci – il est impossible de ne pas le faire.

La meilleure chose à sortir de la fusion Disney / Fox est probablement celle-ci – et la série similaire Spider-Man – qui a été intégrée au service de streaming Disney, grâce à son puissant mélange de costumes X-Men de l’âge d’or, de mélodrame élevé et totalement riffs de guitare radieux.

Disney travaille même sur une reprise de la série sur le thème des années 90, il n’y a donc pas de meilleur moment pour la revisiter.

Star Wars : Guerre des clones

Mais attendez, je vous entends demander – Clone Wars n’apparaissait-il pas déjà sur cette liste ?

Oui et non. La série CGI de longue date de Dave Filoni est excellente, mais avant cela, les courts métrages 2D de Genndy Tartakovsky, présentés sur Disney + sous le nom de “Clone Wars 2D Micro-Series”.

Ces courts métrages époustouflants explorent de plus petites escarmouches et des morceaux de trame de fond dans des morceaux de la taille d’une bouchée – initialement seulement quelques minutes chacun, avec des épisodes plus longs de 12 minutes dans la deuxième saison. Ils ne sont plus considérés comme des canons, mais ne les écartez pas – c’est l’un des meilleurs que Star Wars ait jamais été.

Futurama

Le schlub Fry ordinaire est accidentellement gelé cryogéniquement et se réveille mille ans dans le futur, dans un monde d’extraterrestres, de robots et de la plupart des mêmes problèmes banals qu’au 21e siècle.

Le premier spectacle de Matt Groening après Les Simpson n’a peut-être pas continué assez le même succès stratosphérique que son prédécesseur, mais Futurama est tout aussi pointu et bien écrit que les meilleures saisons des Simpsons – et au moins, il s’est généralement terminé en beauté, même lorsqu’il a été relancé des années après les quelques saisons originales.

Casse-cou

Toutes les émissions de télévision Marvel de Netflix sont maintenant passées à Disney + – y compris Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders – mais le meilleur du groupe est clairement Daredevil.

La série qui a lancé le coin sombre et graveleux de Netflix de l’univers Marvel, et jusqu’à présent la seule à avoir survécu (avec Matt Murdoch de Charlie Cox et Kingpin antagoniste de Vincent D’Onofrio apparaissant dans les entrées récentes de MCU, et une nouvelle émission Disney + pour la paire en route).

Cela le rend obligatoire pour les fidèles de Marvel, mais vous devriez vraiment le regarder de toute façon, car il offre une caractérisation en couches, des thèmes intéressants autour de la foi et de la culpabilité, et la meilleure chorégraphie de combat du MCU à ce jour.

Perdu

Pour le meilleur ou pour le pire, Lost a changé le visage de la télévision américaine. C’était peut-être l’émission la plus influente dans l’abandon des intrigues épisodiques et vers des émissions sérialisées avec des arcs se déroulant non seulement sur une saison, mais sur plusieurs.

Oui, c’est devenu un peu idiot. Oui, la fin est une déception. Et non, ils n’avaient clairement pas planifié tous les mystères depuis le début. Mais mettez cela de côté et le trajet reste assez spectaculaire.

Agent Carter

Peggy Carter de Hayley Atwell a toujours été la meilleure partie du premier film Captain America (désolé Chris, le cul de l’Amérique a gagné sa place dans les suites), donc c’était un régal quand elle a eu sa propre émission.

Cette série courte mais douce des années 50 n’a duré que 18 épisodes sur deux saisons, mais une multitude de références Marvel profondes et Edwin Jarvis de James D’Arcy en font l’une des meilleures sorties sur petit écran du MCU à ce jour.

Et avec Peggy qui gagne une nouvelle vie en tant que capitaine Carter dans Et si… ? et Doctor Strange 2, pourquoi ne pas revisiter la série qui a fait d’elle un tube ?

Gargouilles

Disney a eu un peu l’âge d’or de l’animation télévisée à la fin des années 80 et au début des années 90 avec Duck Tales et Darkwing Duck, mais notre préféré de l’époque doit être Gargoyles.

Cette série gothique étonnamment maussade ressemble à une version Disney de la série Batman de la même décennie, renforcée par une voix qui est a) géniale et b) essentiellement une réunion géante de Star Trek pour une raison quelconque.

Sautez simplement la saison trois, qui est un joli pantalon si nous sommes honnêtes.

terriers

Il y a de bonnes chances que vous n’ayez jamais entendu parler de Terriers, une émission FX d’une seule saison qui n’a jamais trouvé son public.

Mais cette comédie dramatique policière décalée, ancrée par Michael Raymond-James et le phénoménal Donal Logue, était un chouchou critique et méritait toujours mieux.

Les fans espèrent depuis longtemps un film de suivi ou une série de relance, mais pour l’instant, le mieux que vous puissiez faire est simplement de profiter des 13 épisodes sur Disney +.

Star Wars : Visions

Star Wars: Visions est un peu différent des autres émissions de Star Wars jusqu’à présent. Il s’agit d’une anthologie produite par une variété de studios d’animation au Japon, résultant en une série de courts métrages explorant chacun ce qui se passe lorsque vous écrasez Star Wars contre divers tropes d’anime.

Compte tenu des influences japonaises évidentes sur les films Star Wars originaux, il convient de donner à certains maîtres de l’anime la possibilité d’apposer leur marque sur la série, et les résultats sont aussi charmants que variés. Pendant 10 à 20 minutes chacune, attendez-vous à basculer entre des histoires mignonnes de groupes de rock de science-fiction et des récits lyriques de rivalité fraternelle à l’échelle galactique – avec quelques-unes des batailles au sabre laser les plus folles à ce jour.

Disney a confirmé qu’une deuxième saison arrive en 2023, alors prenez l’allusion et regardez la première série maintenant.

Ce que nous faisons dans l’ombre

Quand un remake télévisé américain du faux documentaire d’horreur Kiwi de Taika Waititi What We Do in the Shadows a été annoncé, c’était de toute évidence une idée terrible. Sauf que, contre toute attente, c’est génial. Et pas seulement génial – mieux que le film.

Un casting principal d’inconnus relatifs (à l’exception de Matt Berry) joue le trio central de colocataires vampires, également rejoints par un quatrième “vampire énergétique”, vivant à Staten Island et en décalage avec le monde moderne – leur seul lien étant leur humain familier Guillermo .

C’est une comédie qui n’a pas peur d’être sombre, sanglante et carrément grossière – mais aussi intelligente et meilleure qu’elle n’a le droit de l’être.

Le seul inconvénient est que la saison 3 est toujours absente du Royaume-Uni Disney + pour le moment, mais elle devrait être en route d’ici peu.