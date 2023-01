Les meilleures émissions de télévision sur Disney Plus à regarder dès maintenant

Ce n’est plus un débat : Disney+ est l’un des meilleurs services de streaming. Alors que Netflix et HBO Max semblent annuler des émissions ou les supprimer carrément à gauche et à droite, Disney Plus continue de fournir du contenu premium – et il ne montre aucun signe de ralentissement. Tout en offrant une grande variété de divertissements à un prix abordable, le service continue de diffuser de nouvelles émissions et de nouveaux films dans le merveille et les univers Star Wars, mais il s’est développé bien au-delà de ces deux franchises.

Au fur et à mesure que la plate-forme se développe, plus de contenu qui plaît à tous les âges continue d’être ajouté. Des spectacles tels que sont parfaits pour les amateurs de dessins animés, tandis que ceux qui recherchent une émission de télé-réalité légère peuvent désormais profiter du streaming vivre tous les lundis. Des comédies romantiques aux super-héros combattant le crime, Disney Plus n’est pas seulement pour les enfants.

En raison de la quantité de contenu, il peut être difficile de savoir par où commencer. Eh bien, nous sommes là pour vous. Voici notre liste des meilleures émissions de télévision que vous devez regarder sur Disney Plus.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir pour vous inscrire à Disney Plus

Guerres des étoiles

Disney+ Les émissions télévisées de Star Wars ont été aléatoires au cours des dernières années (Obi-Wan, bon; Le livre de Boba Fett, moins bon), mais on dirait que Disney a enfin une idée réelle de ce qui fonctionne dans cet univers . Sans l’ombre d’un doute, Andor est le meilleur spectacle Star Wars à ce jour. C’est un spectacle qui élargit l’univers Star Wars de manière unique et convaincante. C’est une émission sur le fascisme et notre réponse à celui-ci. Juste des trucs fantastiques.

Disney+ Obi-Wan Kenobi est l’un des meilleurs spectacles de Star Wars sur Disney Plus, facilement. Dark Vador ne s’est jamais senti aussi sinistre, et Ewan McGregor le tue en tant que chevalier Jedi affaibli essayant de retrouver son rythme. C’est tout ce que j’espérais et plus encore.

Lucasfilm Moment de l’anecdote : j’ai fait regarder à mes enfants la trilogie Star Wars originale. Ils détestaient ça. Je leur ai fait regarder Star Wars : Visions. Ils aimé il. Star Wars: Visions est une collection de courts métrages de style anime, un peu comme la collection classique Animatrix qui a pris la série The Matrix comme point de départ. Il y a des trucs absolument éblouissants ici. Une montre incontournable pour tout fan de Star Wars. Il y a neuf courts métrages disponibles dans la première saison, et d’autres suivront plus tard cette année.

Lucasfilm Ltd. Le spectacle qui a lancé Baby Yoda dans la stratosphère de la culture pop a construit ses fondations sur une base d’action abondante et de riches visuels Space Western. Le chasseur de primes solitaire titulaire trouve son côté doux en protégeant son précieux bébé extraterrestre vert de ceux qui sont sur sa queue. Pour une narration épisodique soignée dans l’univers Star Wars, The Mandalorian est parfait. Deux saisons sont disponibles maintenant, avec une troisième en route.

Disney+ Cette nouvelle série Star Wars est un spin-off du célèbre The Clone Wars. Utilisant le même style d’animation CGI, The Bad Batch suit une escouade de soldats clones d’élite qui ont tous des défauts génétiques, ce qui peut ou non leur donner des capacités spéciales. De Dave Filoni, producteur de The Mandalorian, The Bad Batch présente même Fennec Shand (exprimé par Ming-Na Wen), de l’émission en direct. La première saison est une diversion plus que solide de 16 épisodes qui devrait particulièrement satisfaire ceux qui souhaitent approfondir la tradition de Star Wars, et la deuxième saison est actuellement diffusée chaque semaine.

Lucasfilm/Disney Plus Et bien sûr, vous devez regarder l’original et le meilleur : The Clone Wars. Étonnamment, de nombreux fans de Star Wars n’ont pas pris le temps de découvrir The Clone Wars. Ils devraient absolument. Certains des faits saillants de Star Wars en tant que franchise se produisent dans cette émission. Ce n’est pas toujours parfait, mais quand c’est bien, c’est bien.

merveille



Disney+ Mme Marvel fait ses débuts en direct dans cette série originale de Disney Plus. Il a reçu des critiques élogieuses de la part de personnes ici à CNET et au-delà. Cela pourrait être le coup de fouet dont la sélection croissante de spectacles de Marvel a besoin à ce stade.

Disney+ Le premier d’un barrage d’émissions de Marvel Cinematic Universe, WandaVision, en neuf épisodes hebdomadaires, trouve Wanda et Vision traversant les époques de la sitcom TV, à partir des années 50 en noir et blanc. Pourquoi les héros les plus puissants de la Terre sont-ils maintenant une femme au foyer et un costume travaillant un travail de jour indéfinissable ? Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la réaction de Wanda en deuil à la mort de Vision dans Avengers: Fin de partie. Bizarre, drôle et chargé d’œufs de Pâques, WandaVision en a pour votre argent. Lire la critique de WandaVision.

Chuck Zlotnick/Marvel Studios Le deuxième grand spectacle Marvel de Disney propose six épisodes de plats de super-héros beaucoup plus familiers. Le faucon et le soldat de l’hiver associent Sam Wilson, alias Falcon, et Bucky Barnes, alias Winter Soldier, dans une aventure de globe-trotter comique. L’action, les plaisanteries et la menace pour le monde sont toutes là, mais sous une touche de commentaire social mijote.

Studios Marvel

Studios Marvel Le dieu de la malice de l’univers cinématographique Marvel obtient son aventure solo tant attendue après son évasion bouleversante dans Avengers: Fin de partie. Avec un groupe de policiers du temps déterminés à corriger la chronologie, Loki doit faire face aux conséquences sur six épisodes. La chimie entre les acteurs Tom Hiddleston et Owen Wilson est la clé du charme de ce spectacle, et les fans de Marvel trouveront beaucoup à aimer.

Disney+ Marvel continue son relation merveilleuse avec la communauté des séries télévisées, faisant appel aux stars Alison Brie et Gillian Jacobs pour ne pas jouer mais diriger des épisodes d’une nouvelle série documentaire. En huit épisodes, Marvel 616 examine à quel point les bandes dessinées et les films ont influencé la culture. Du voyage vers Captain Marvel et la représentation féminine aux versions fascinantes des bandes dessinées Marvel dans d’autres pays, Marvel 616 est une tranche de vie à laquelle les fans du monde entier s’identifieront.

Disney+ Six adolescents surpuissants font équipe pour lutter contre leurs parents criminels – c’est la prémisse intrigante de Marvel’s Runaways. Finalement, l’équipe court un peu, échappant à ses parents ainsi qu’à Morgan le Fay et à d’autres méchants. Malgré sa dépendance occasionnelle à la narration standard de super-héros au cours de ses trois saisons, cet ensemble solide se développera sur vous, ainsi que les références plus larges de l’univers cinématographique Marvel et l’action passionnante générale.

Disney+ Criminellement court à deux saisons, l’agent Carter de Marvel a donné à Peggy Carter une chance de montrer son côté héroïne d’action. Après que son amour, Steve Rogers, se soit sacrifié à la fin de Captain America : le premier vengeur, il révèle la vie aventureuse de Peggy dans le New York des années 1940 alors qu’elle travaille avec le scientifique de génie Howard Stark et son majordome Jarvis. Hayley Atwell canalise un sentiment de plaisir effronté dans ce joyau élégant de Marvel TV.

Drame sportif

Disney+ John Stamos joue dans cette comédie dramatique sportive qui frappe toutes les bonnes notes. Au centre se trouve un entraîneur de basket-ball – exceptionnellement nommé Marvyn Korn – dont la mauvaise humeur le voit viré du plus haut niveau du basket-ball universitaire. Son prochain concert l’emmène dans une équipe d’un lycée privé pour filles. La transition n’est pas la plus douce ou la plus originale, mais ce sont les performances et l’esprit sain qui rendent le visionnage agréable de Big Shot.

Disney Suite aux films des années 90, The Mighty Ducks: Game Changers met en vedette Emilio Estevez dans le rôle de l’entraîneur original des Ducks, Gordon Bombay. Une nouvelle équipe d’outsiders rassemble les rejetés. Qui enrôlent-ils comme entraîneur ? Vous obtenez une supposition. Avec Lauren Graham aidant à fournir certains des rires, il est étonnamment superposé, rempli de sérieux et de nostalgie. Les deux premières saisons sont disponibles dès maintenant.

Les anciens classiques de Disney

Disney+ Ce classique de Disney Channel est malheureusement pas de retour pour une série suite, mais cela n’enlève rien aux mésaventures saines originales de l’adolescente Lizzie McGuire et de ses amis Miranda et Gordo. Avec des soliloques créatifs d’une version de dessin animé de Lizzie, l’émission de deux saisons vous permet de jeter un coup d’œil dans le cerveau de son héros alors qu’elle trouve son identité et grandit.

Disney+ Découvrez où tout a commencé pour Shia LaBeouf dans Even Stevens. La comédie repose sur la dynamique entre les frères et sœurs Louis (LaBeouf) et Ren (Christy Carlson Romano) : Louis est le fauteur de méfaits insouciant ; Ren le surperformant de niveau A. Livré avec un superbe timing comique, il s’agit d’une comédie familiale par excellence qui vous permet de vous émerveiller du talent naturel de LaBeouf devant la caméra pendant trois saisons.

Disney+ Si vous avez raté cette sitcom classique du début des années 90, il est temps de vous lancer sur Disney Plus. Chronique de la vie du collégien Cory Matthews, Boy Meets World a duré sept saisons, dépeignant des personnages et des relations réalistes qui se ramifient et s’épanouissent en leçons sur la vie réelle. Pour une sitcom nuancée qui présente certaines des meilleures coiffures à rideaux des années 90, celle-ci est un must.

Disney+ Une émission de Disney Channel avec des notes de The X-Files ? Ce joyau de la fin des années 90 vaut vraiment le détour. So Weird se démarque des autres émissions de Disney Channel de l’époque avec son ton sombre et son récit complexe. Il suit l’adolescente Fiona alors qu’elle tourne avec sa mère rock star et rencontre une activité paranormale sur le chemin. Avec une musique originale et un culte, ce spectacle de trois saisons devrait être sur votre radar.

Tout le reste…

Disney+ Si vous n’êtes pas dans la série de films High School Musical, alors ce faux documentaire pourrait être un peu plus votre truc. D’autant plus qu’il s’agit d’un regard ironique sur un groupe d’étudiants en théâtre musical mettant en scène une comédie musicale inspirée des films de la même école où les films ont été tournés. Pourtant, il ne s’éloigne pas trop de son matériel source, mettant en vedette une romance entre ses deux protagonistes – Olivia Rodrigo et Joshua Bassett. Les fans de Glee trouveront beaucoup à faire au cours de ses deux saisons (et deux spéciales), avec une troisième en route.

Disney+ Avec le contenu National Geographic de Disney Plus, Cosmos: A Spacetime Odyssey, un suivi en 13 épisodes du révolutionnaire Cosmos: A Personal Voyage de Carl Sagan. Présentée par l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson, la série documentaire met à jour le jalon des années 80 des documentaires scientifiques. Un CGI époustouflant facilite l’approche narrative des triomphes et des erreurs de l’humanité dans le domaine scientifique.

Disney+ Librement basé sur le film des années 80 du même nom (qui était basé sur le livre à succès de Tom Wolfe), The Right Stuff vous montre le côté granuleux des débuts du programme spatial américain. Au cours de huit épisodes, nous suivons le Mercury Seven – sept pilotes acceptés dans le programme spatial – et l’effet que le travail concurrentiel et l’examen des médias ont sur leurs familles. Bien qu’il ne soit pas exactement nouveau, The Right Stuff est un regard beau et compétent sur la NASA dans les années 50 et 60.

abc Si vous aimez les contes de fées réinventés pour un cadre moderne, Once Upon a Time a couvert une vaste gamme de classiques (et Frozen !) sur sept saisons. Situé dans une ville balnéaire avec une forêt non loin de là, l’histoire suit Emma Swan et son fils de 10 ans. Ils rencontrent des objets magiques, comme une garde-robe de Narnia, et des personnages en direct comme Blanche-Neige, le prince charmant et la méchante reine, qui ont été transportés dans le monde réel. C’est à Emma de les aider à briser une malédiction qui a volé leurs souvenirs. Des trucs charmants, à emporter avec du thé et une couverture.