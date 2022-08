Les meilleures émissions de télévision sur Amazon Prime UK

Amazon Prime est l’un des meilleurs services de streaming du Royaume-Uni, avec une bibliothèque de films et de télévision pour rivaliser avec Netflix – pas mal si l’on considère qu’il a commencé sa vie comme un complément gratuit à un service de livraison le lendemain.

Des émissions originales comme The Boys ou The Man in the High Castle sont soutenues par les favoris des fans, notamment The Office et House, et la société accorde également une licence à de nombreuses nouvelles émissions américaines comme The Walking Dead et Star Trek: Lower Decks.

Comme il y a tellement de choses à offrir, il peut être difficile de choisir ce que vous aimeriez regarder ensuite. Heureusement, nous avons éliminé les tracas de la recherche dans toute la bibliothèque et avons rassemblé nos principales recommandations d’émissions de télévision. Quels que soient vos intérêts, il devrait y avoir ici quelque chose qui vous convienne.

Avec un essai gratuit de 30 jours et des prix compétitifs, il est facile de comprendre pourquoi il s’agit d’un excellent service dans lequel investir. Si vous n’êtes pas encore inscrit à Amazon Prime et que vous souhaitez en savoir plus sur ce qu’il offre, combien il coûte et plus, alors lisez notre article sur le prix et les avantages d’Amazon Prime.

compte ici. Nous avons également une liste des meilleurs films sur Amazon Prime, si cela vous tente !

Bons présages

Amazone

Vous ne saurez jamais à quel point vous vouliez voir un ange et un démon former une bromance unique à travers l’histoire du temps jusqu’à ce que vous voyiez Good Omens. Michael Sheen et David Tennant (jouant respectivement Aziraphale et Crowley) capturent l’essence de leurs personnages et embrassent sans réserve le monde excentrique créé par Terry Pratchett et Neil Gaiman.

Cette série a un chien qui est secrètement un chien de l’enfer, le destin imminent d’Armageddon et plus de coiffures que vous ne pouvez en agiter. Si cela ne suscite pas votre intérêt, nous ne savons pas ce qui le fera.

Le meilleur de tous? Il y a une deuxième saison en cours, avec Gaiman lui-même qui dirige la série sur la base d’un plan d’intrigue que lui et Pratchett ont créé il y a des années pour un deuxième roman qui ne s’est jamais concrétisé.

Le bureau (États-Unis)

Quiconque a eu un travail de bureau à un moment donné de sa vie pourra s’identifier à The Office. Steve Carrell joue le rôle de Michael Scott, directeur régional d’une société de distribution de papier qui n’a pas la plupart des compétences de base nécessaires pour diriger d’autres employés discutant de la vie quotidienne dans ce faux documentaire.

La distribution de l’ensemble principal change au cours de ses neuf saisons, mais l’humour pince-sans-rire et les situations absurdes sont cohérents. C’est certainement une route différente de la version britannique – mais nous vous laisserons décider quel style d’humour convient le mieux.

Sac à puces

Nous ne savons pas s’il y a un spectacle qui brise le quatrième mur plus que Fleabag. Phoebe Waller-Bridge écrit et joue le rôle de Fleabag, une femme de la classe moyenne qui se débat avec sa carrière, ses amis, sa famille, sa vie amoureuse… à peu près tout pour être honnête.

C’est un peu comme une version beaucoup plus sombre et plus sombre de Miranda, remplie d’humour autodérision qui vous fait traverser les événements misérables qui sont accordés aux personnages de la série.

Le responsable de nuit

Tom Hiddleston joue dans cette brillante mini-série basée sur un livre du même nom de John Le Carré.

C’est le meilleur genre de câpres d’espionnage sinueuses, avec Hiddleston égalé par le méchant marchand d’armes de Hugh Laurie, et un casting de soutien qui comprend Olivia Colman et Elizabeth Debicki.

Il n’y a peut-être que six épisodes, mais The Night Manager est captivant du début à la fin, avec des valeurs de production qui vous feront oublier que la série a commencé sa vie sur le Beeb.

Les morts qui marchent

Alors que le premier mot qui vient à l’esprit quand on pense à The Walking Dead est “ZOMBIES !!”, cette série est en réalité beaucoup plus nuancée que cela. Le drame des personnages et le développement des relations sont essentiels dans cette série – il se trouve qu’elle tombe au milieu d’une apocalypse zombie.

Vous trouverez des moments d’horreur, d’action et de drame tous mélangés dans ce spectacle culte. Cependant, nous vous conseillons de ne pas vous laisser trop attacher aux personnages. Ce n’est pas un programme qui est destiné à avoir une fin heureuse.

Les garçons

Nous savons que les super-héros font fureur en ce moment, mais vous n’avez jamais vu un groupe comme celui qui est dans The Boys. Surnommée “les super-héros de l’ère Trump”, cette émission explore un groupe de justiciers qui sont en fait les méchants, dont l’ego est alimenté par le grand public qui chante leurs louanges.

Basé sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson, ce spectacle mêle parfaitement action et satire politique. Les personnages sont également des hommages très clairs aux icônes emblématiques de Marvel et DC, sauf avec une tournure sombre et tordue.

L’émission en est maintenant à sa troisième saison, alors gardez un œil sur les dernières nouvelles de The Boys.

Jéricho

Ce drame post-apocalyptique de courte durée des années 2000 faisait partie d’une vague d’émissions inspirées par le succès sérialisé de Lost, mais c’est l’un des rares qui vaut encore la peine d’être regardé – à tel point que sa deuxième et dernière saison est née à la suite de une campagne de fans engagée.

L’émission suit les habitants d’une petite ville du Kansas à la suite d’une attaque nucléaire coordonnée contre les États-Unis, abordant la survie au jour le jour, la politique post-catastrophe et le mystère à combustion lente de qui a déclenché les armes nucléaires – et pourquoi .

Contes de la boucle

Inspirée du peintre suédois Simon Stålenhag, Tales from the Loop est une série d’anthologies qui explore une ville dominée par un mystérieux centre de recherche.

Situé dans une version intemporelle d’une petite ville d’Amérique avec plus qu’un peu d’inspiration scandinave, le spectacle est mélancolique au cœur, utilisant ses concepts de science-fiction avec parcimonie pour explorer la vie intérieure de ses personnages plutôt que de mettre en place des décors d’action ou un étranger léger. Une aventure à la manière des choses.

Avec un casting comprenant Rebecca Hall et Jonathan Pryce, une bande originale de Philip Glass et même en comptant Jodie Foster parmi ses réalisateurs, le pedigree est difficile à résister. N’oubliez pas de définir vos attentes pour un “drame scandinave de mauvaise humeur” plutôt que pour des “débats de science-fiction endiablés”.

Sherlock

L’adaptation moderne des histoires de Sherlock Holmes par la BBC est peut-être un peu de haut en bas, mais à son meilleur, cette série est phénoménale.

Ancrée par le casting de choix de Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, cette courte série – seulement 13 épisodes, y compris le spécial Abominable Bride – ne dépasse jamais son accueil et trouve un équilibre subtil entre l’ajout de ses propres rebondissements tout en respectant les propres mystères de la source. aussi.

Star Trek : ponts inférieurs

Lower Decks va audacieusement là où aucun spectacle de Star Trek n’est allé auparavant: une comédie animée loufoque dans la veine de Rick et Morty.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle série prend une pause de l’équipage du pont pour suivre quelques chemises rouges à la place. C’est très idiot et étonnamment sanglant, mais moins nihiliste que son inspiration évidente – il y a encore beaucoup de cœur ici, et une affection évidente pour Trek classique aussi.

Obtenez les dernières nouvelles sur la troisième saison de Lower Decks, qui devrait être diffusée cet été.

Chercheurs de vérité

Nick Frost joue le rôle d’un homme d’installation Internet, d’un chasseur de fantômes et d’un YouTuber dans cette comédie britannique surréaliste qui présente également Simon Pegg dans un rôle récurrent, et le brillant Samson Kayo dans le rôle d’Elton John. Mais non ce Elton John.

Cela devient parfois un peu effrayant, mais pas au point de repousser l’horreur, mais c’est surtout drôle de façon inattendue, en partie grâce à une insistance obstinée à doubler même ses blagues les plus stupides et à les mener à bien.

L’homme au haut château

L’histoire alternative est toujours fascinante à penser, et aucune émission n’est allée plus loin dans le sujet que The Man in the High Castle, basé sur le roman populaire de Phillip K Dick. En imaginant ce qui se serait passé si l’Allemagne nazie et le Japon impérial avaient régné en maître sur la Seconde Guerre mondiale, nous voyons les États-Unis tenus dans la poigne de fer des puissances de l’axe.

Alors que la série commence par se concentrer sur l’histoire et la politique, elle commence à se dissoudre de plus en plus dans le genre science-fiction (et ce n’est pas étonnant, compte tenu de l’auteur).

Clé et Peele

Comédie centrale

Avant que Jordan Peele ne nous dise de sortir, il faisait partie d’un duo de sketchs exceptionnel avec Keegan-Michael Key.

Les cinq saisons sont actuellement sur Amazon Prime UK. Comme toutes les émissions de croquis, il y a des ratés avec les succès, mais ces deux-là sont sans aucun doute les meilleures bandes dessinées de croquis que les États-Unis ont publiées depuis des années.

Camarade détective

Comrade Detective est… un spectacle difficile à expliquer.

Le pitch est qu’il s’agit d’une série policière sérieuse de derrière le rideau de fer dans la Roumanie des années 80, découverte, remasterisée et doublée par Channing Tatum, Joseph Gordon Levitt, et plus encore.

La réalité est bien sûr qu’il n’y a jamais eu d’émission roumaine originale, et à la place, il s’agit d’une imagination moderne (et idiote) de ce qu’est une série policière communiste des années 80 force ressembler, avec des complots capitalistes, des masques de Ronald Reagan et l’influence diabolique des blue-jeans américains.

Hannibal

Cette adaptation des tristement célèbres romans de Thomas Harris sur Hannibal le cannibale parvient à être à la fois choquante et curieusement bien élevée, tout comme son personnage principal.

Choisissant de se concentrer sur les premiers jours d’Hannibal (ils avaient espéré obtenir les droits pour s’attaquer au Silence des agneaux dans une éventuelle quatrième saison, mais n’y sont jamais parvenus), l’émission suit son travail avec le FBI à la recherche d’autres tueurs tout en cachant sa vraie nature et en jouant. psychiatre aux agents chargés de travailler avec lui.

Le dernier homme sur terre

Que feriez-vous si vous étiez le seul être humain vivant sur la planète ? Emménagez dans la Maison Blanche et remplissez une pataugeoire avec un mélange de margarita si vous êtes Phil de Will Forte dans The Last Man on Earth, l’une des rares sitcoms assez audacieuses pour lancer les choses avec l’élimination de toute la race humaine.

Il est probablement juste de révéler maintenant que Phil n’est pas tout à fait la dernière personne sur Terre – même Forte ne pouvait pas supporter quatre saisons sans un casting de soutien – mais l’intrigue se tord ici aussi bien que les blagues, et le casting que le spectacle construit up est vraiment phénoménal.

Transparent

La star Jeffrey Tambor a peut-être quitté la série en disgrâce pour des accusations de harcèlement, mais ne laissez pas cela vous empêcher de profiter de la série elle-même.

Transparent est une exploration grand public révolutionnaire de la transition de genre, qui ne devient que plus intéressante à mesure qu’elle explore les intersections entre le genre, la sexualité et la religion dans des aspects plus larges. C’est aussi beaucoup plus amusant et drôle que cela puisse paraître.

Tout ou rien

Amazone

Cette série de docu en cours a fait le tour de nombreuses équipes et même de sports différents (bien que ce gooner fasse partie de l’édition Arsenal).

Tout a commencé avec les Cardinals de l’Arizona, et a depuis suivi une série d’équipes de la NFL, des clubs de Premier League, dont Manchester City et Arsenal, la Juventus de Serie A, et même l’équipe nationale de rugby des All Blacks de Nouvelle-Zélande et les Maple Leafs de Toronto dans le monde. du hockey.

Quel que soit votre sport, vous trouverez une saison consacrée aux tenants et aboutissants de l’un des joueurs majeurs tout au long d’une saison, des séances d’entraînement avant-gardistes aux discours d’encouragement dramatiques d’avant-match. Ce n’est pas tout à fait un révélateur, mais c’est le meilleur regard que vous aurez jamais sur la façon dont les plus grandes équipes sportives du monde sont dirigées.

Loger

L’émission télévisée qui a rendu Hugh Laurie célèbre de l’autre côté de l’étang, le drame médical House reste un classique pour une bonne raison.

Son ton pointu et satirique en a fait un antidote instantané aux rythmes familiers de ER lors de ses débuts, et l’équilibre entre comédie et drame tient toujours aujourd’hui. Ce a fait courir un peu trop longtemps cependant, alors ne vous sentez pas mal si vous abandonnez avant la fin de la course de huit saisons.

Le conte de la servante

Ce n’est pas édifiant, mais The Handmaid’s Tale est peut-être une télévision essentielle. Cette adaptation du roman dystopique de Margaret Atwood prend le livre comme point de départ pour tisser sa propre histoire en cours sur trois saisons jusqu’à présent.

Elisabeth Moss de Mad Men est la servante titulaire, une domestique dans une version des États-Unis où les valeurs chrétiennes et les normes de genre dépassées ont été poussées à leur limite dans un État policier cauchemardesque qui exerce un contrôle total sur qui peut aimer – et coucher avec – qui.

C’est désagréable à regarder et cela peut bien remettre en question votre point de vue sur la dynamique des sexes, mais cela pose des questions auxquelles nous devrions tous réfléchir, maintenant plus que jamais. Et c’est un visionnage sacrément convaincant pour démarrer.