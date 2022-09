Starz a une banque de films Sony comme Venom et Spider-Man : No Way Home mais son service de diffusion en continu a beaucoup plus à offrir aussi. En particulier, il possède un catalogue assez impressionnant de séries télévisées originales comme Outlander, Power et le nouveau drame d’époque, La Reine Serpent. Starz a des tonnes d’autres émissions couvrant plusieurs genres, y compris un drame pirate et une comédie d’action sur les morts-vivants. Et la plate-forme abritait autrefois les trois saisons de la série originale American Gods, mais maintenant vous ne pouvez en diffuser qu’une seule sur Starz.

Si vous n’avez plus de bonnes choses à regarder Netflix, Hulu ou HBO Maxdécouvrez certains de ces meilleurs titres sur l’application de streaming Starz.

Starz Malgré la frustration du producteur exécutif 50 Cent envers Starz, vous pouvez toujours diffuser toutes les émissions de la franchise Power en ce moment. Commencez par six saisons du Power original, qui s’est déroulé de 2014 à 2020. Le drame policier a débuté avec les chefs de file de la drogue Ghost et Tommy à New York avant de se transformer en Power Book II: Ghost pour suivre Tariq St. Patrick. Ensuite, regardez la préquelle des années 80 Power Book III: Raising Kanan, puis rattrapez Tommy Egan dans Power Book IV: Force, le dernier ajout à l’univers Power.

Starz L’un des originaux les plus populaires de Starz, Outlander a terminé sa sixième saison en mai 2022. Basé sur la série de livres de voyage dans le temps de Diana Galbadon, l’émission présente Caitriona Balfe dans le rôle de Claire, une infirmière mystérieusement arrachée de sa vie de 1945 à une période de 200 ans. le passé. Sam Heughan joue Jamie, et l’histoire d’amour dramatique du couple n’est pas que des roses. La guerre, l’aliénation et d’autres défis menacent leur vie et le monde qui les entoure dans l’Écosse du XVIIIe siècle. Vous pouvez regarder les saisons 1 à 6, puis commencer à vous préparer pour une prochaine saison 7.

Starz Dans la vallée où les filles… P-Valley invite les téléspectateurs à venir à The Pynk pour de bons moments, des romances, du mystère et du sang. Avec en toile de fond une petite ville du Mississippi, le drame de Katori Hall ne se limite pas aux bouffonneries et au divertissement du club de strip-tease. La fraternité, la survie et l’ambition centrée sur le cœur guident l’histoire et vous maintiennent engagée et investie dans des personnages comme Oncle Clifford, et les critiques ont donné à la série un 100 % de score sur les tomates pourries. Diffusez les saisons 1 et 2 maintenant.

Starz Une autre des productions de 50 Cent sur Starz, Black Mafia Family, ou BMF, est basée sur l’histoire vraie de Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Southwest T” Flenory. Dans la vraie vie, les Flenory ont commencé à vendre de la drogue à l’adolescence et ont finalement étendu leur activité de trafic à l’échelle nationale. L’émission policière explore les ambitions de la vie de rue des frères dans les années 1980 à Detroit ainsi que leurs relations familiales. Diffusez la saison 1 sur Starz.

Starz Sam Raimi a ressuscité sa série Evil Dead en tant qu’émission télévisée pour Starz, avec Bruce Campbell reprenant son rôle de Ash. Considéré comme une suite, Ash contre Evil Dead est une série de comédies d’horreur dans laquelle Ash travaille dans des emplois sans issue jusqu’à ce qu’il doive reprendre le flambeau du héros. Avec une équipe d’acolytes inexpérimentés mais fidèles, il les emmène dans un sinistre cours intensif sur les traditions et le combat de Deadite. Campbell joue aux côtés de Lee Majors, Ray Santiago, Lucy Lawless, Dana DeLorenzo et plus encore. Diffusez les trois saisons si vous aimez le gore avec un côté de rires.

Starz Cette série Jerry Bruckheimer suit un agent fédéral du National Marine Fisheries Service nommé Jackie Quinones. Tout en traitant ses propres problèmes de sobriété, elle s’insère dans une enquête sur un meurtre qui se termine par un drame tendu, des affaires scandaleuses et la crise des opioïdes. Hightown est situé à Cape Cod, dans le Massachusetts, où les habitants sont bien plus intéressants que les invités d’été qui viennent visiter.

Starz À la fois aventure et drame, Black Sails est centré sur le capitaine James Flint et son équipage, avec une dose d’une légende de pirate montante nommée John Silver. La série est décrite comme une préquelle de Treasure Island de Robert Louis Stevenson et mélange des personnages fictifs avec des personnages réels. Mais l’histoire de ce pirate ne concerne pas seulement les hommes en maraude, car les femmes complexes sont également prêtes à verser du sang. Black Sails emmène les téléspectateurs dans le navire, le gang et le territoire des Caraïbes de Flint. Et gardez un œil sur quelques autres criminels infâmes, comme Edward Teach – alias Blackbeard. Diffusez les quatre saisons de la série originale Starz.

Starz Blindspotting est une série télévisée basée sur le film de 2018 mettant en vedette Daveed Diggs dans le rôle de Collin et Rafael Casal dans le rôle de Miles. La comédie dramatique met en vedette Jasmine Cephas, ancienne de Hamilton, dans le rôle d’Ashley, la petite amie de Miles et la mère de son enfant. Après son arrestation, elle et son fils emménagent avec la mère de Miles (jouée par Helen Hunt) et sa sœur jusqu’à ce qu’elle règle les choses. On ne sait pas combien de temps Ashley y vivra, mais l’avenir de Miles n’est peut-être pas si brillant. La série a été renouvelée pour une deuxième saison. Vous pouvez diffuser la saison 1 sur Starz.

Starz Les talons ont fait leurs débuts sur Starz en août 2021, et le drame de lutte met en scène Stephen Amell et Alexander Ludwig en tant que deux frères essayant de conserver l’héritage de lutte de leur famille. En tant qu’adversaires à l’intérieur et à l’extérieur du ring, le duo crée une narration convaincante. L’émission a été renouvelée pour une deuxième saison, mais attrapez la saison 1 sur Starz.

Starz Party Down est devenu un classique culte lors de sa première sortie en 2009, puis il a été annulé après deux saisons. La série comique met en vedette Jane Lynch, Adam Scott, Ken Marino, Ryan Hansen, Lizzy Caplan et Martin Starr en tant qu’équipe de restauration aux aspirations hollywoodiennes. Il a été relancé sur Starz pour une troisième saison à venir; le nouvel épisode mettra en vedette des apparitions de Kevin Hart, Jennifer Garner et James Marsden. Diffusez les saisons 1 et 2 maintenant sur Starz.