Les meilleures émissions de télévision fantastiques sur Prime Video que vous devez absolument regarder

Appréciez-vous un bon séries télé fantastiques? Ne cherchez pas plus loin que Première vidéo. Des sorcières à la magie en passant par les démons et les super-héros, il y a un petit quelque chose pour chaque amateur de fantasy. Attendez-vous à vouloir suivre des cours de combat à l’épée ou de tir à l’arc d’ici la fin.

La prochaine fois que vous avez envie de vous amuser un peu, découvrez l’un des titres ci-dessous.

Amazon Premier La roue du temps (2021—) Basé sur les livres de Robert Jordan, La roue du temps est une série fantastique épique mettant en vedette Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine Damodred. La puissante sorcière (appelée Aes Sedai) est chargée de trouver le Dragon – un élu destiné à vaincre l’incarnation du mal et à sauver leur monde de l’anéantissement complet. Avec 14 livres dans la série, nous prévoyons que beaucoup de contenu Wheel of Time vous parviendra.

Mettant en vedette Sissy Spacek et JK Simmons en tant que couple plus âgé avec un étrange portail dans leur sous-sol, Night Sky est l’une des émissions les plus étranges diffusées sur un service de streaming majeur depuis un moment. C’est loin d’être parfait mais, dans Spacek et Simmons, la série a deux protagonistes incroyablement charismatiques. C’est agréable de voir des personnes âgées avoir une agence dans une émission pour une fois.

Bbc Librement basé sur la légende arthurienne, Merlin est un spectacle qui a été annulé avant l’heure. Au cours de cinq saisons, le spectacle est devenu de plus en plus fort, s’améliorant chaque saison alors que nous regardons Merlin, Arthur, Gwen et Morgana devenir les personnages que nous connaissons et aimons.

Capture d’écran vidéo par Bonnie Burton/CNET Buffy contre les vampires (1997-2002) Buffy contre les vampires était plus qu’une émission de télévision, c’était un morceau d’histoire. Mettant en vedette Sarah Michelle Gellar en tant que personnage principal, la série a exploré non seulement la bataille entre les tueurs et les vampires, mais a également abordé des questions importantes telles que le sexisme, la sexualité, la dépendance, le chagrin, l’acceptation et la croissance.

CNB Il y a quelque chose qui est toujours excitant à propos d’un personnage qui découvre qu’il est un descendant de quelque chose d’extrêmement puissant ou impressionnant. Dans Grimm, le détective Nick Burkhardt découvre qu’il est un descendant de la célèbre famille Grimm, destinée à protéger l’humanité non seulement des criminels, mais aussi des créatures maléfiques déterminées à provoquer la destruction. Une chasse aux monstres amusante.

MTV À ne pas confondre avec le film de 1985 mettant en vedette Michael J. Fox, cette série suit Tyler Posey dans le rôle de Scott McCall, un adolescent qui se fait mordre par un loup-garou et doit défendre sa ville contre toutes sortes d’êtres surnaturels. Ajoutez une bonne dose d’angoisse chez les adolescents, de drames relationnels et des tribulations quotidiennes du lycée pour faire bonne mesure.

Chris Raphaël Si vous aimez les immortels impertinents, un soupçon de comédie et beaucoup de plaisanteries entre Michael Sheen et David Tennant, Good Omens est le spectacle pour vous. Mettant en vedette des anges, des démons, des sorcières et un antéchrist littéral, Good Omens est une adaptation stellaire du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett de 1990 qui vous fera dire “juste un épisode de plus” à chaque fois que le générique roule.

Jean Thijs Carnival Row raconte l’histoire d’êtres mythologiques qui sont forcés de se cacher à la vue de tous, mélangeant des fae avec des humains dans un environnement tendu et meurtrier. Mettant en vedette Orlando Bloom en tant qu’inspecteur à moitié fae, l’émission dévoile un complot tordu qui pourrait changer le visage même de la ville. Si rien d’autre, ça vaut le coup d’entendre tous les noms funky fae.

Amazone The Boys est… Eh bien, ce n’est pas le genre de tarif de super-héros auquel nous nous attendons. Tout le schtick de super-héros sain et sérieux passe par la fenêtre avec cette représentation granuleuse, sombre et sanglante de ce que serait le monde si certains des héros étaient aussi des gens vraiment, vraiment méchants. C’est drôle, intense et plein de rebondissements – mais certainement pas pour les timides.