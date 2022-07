Les meilleures émissions de télévision fantastiques de Netflix que vous devez absolument regarder

Netflix est chargé avec vraiment bon fantaisie spectacles. Il y a des choix évidents comme Le sorceleur et Ombre et os mais, au-delà de cela, il y a une quantité ridicule à vérifier.

Voici où nous pensons que vous devriez commencer.

Si vous êtes après la fantaisie filmstête ici.

Nos émissions fantastiques Netflix préférées

Netflix Quand j’ai entendu pour la première fois qu’Henry Cavill avait joué le rôle de Geralt dans l’émission télévisée The Witcher, basée sur un roman qui est devenu un jeu vidéo très populaire, j’ai pensé: “Ça ne peut pas être bon.” Puis j’ai regardé le premier épisode et j’ai pensé : “Ce n’est pas bien.” Mais alors, finalement, le spectacle était en quelque sorte bon? Puis c’est devenu un phénomène. C’est maintenant l’une des émissions les plus populaires sur Netflix.

Netflix Arcane est tellement bon. Basé sur les personnages et les traditions de League of Legends, Arcane est juste un spectacle absolument magnifiquement animé sur la famille, les traumatismes et l’impact de la pauvreté. Juste un spectacle étonnamment bon à regarder.

Emma McIntyre/Getty Images Très bien, je vais mettre Supernatural sur la liste. Suivez les frères Winchester, d’une beauté surnaturelle, alors qu’ils chassent toutes sortes de goules et de gobelins, de démons, de fantômes et de monstres. Préparez-vous – il y a 15 saisons ridicules de cette émission disponibles sur Netflix.

Netflix Ombre et os (2021—) Shadow and Bone est basé sur une série de romans fantastiques pour jeunes adultes écrits par Leigh Bardugo. Il y a un sentiment que ce spectacle n’était pas assez aussi bon que certains auraient pu l’espérer, et ne l’ont pas fait assez aller aussi grand public que certains s’y attendaient. Mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas le vérifier.

Netflix En tant qu’homme écossais, je suis à la fois reconnaissant pour Outlander et plein de ressentiment envers lui. Cela a rendu les hommes écossais à nouveau cool, mais a également donné aux gens des attentes ridiculement démesurées et injustes envers nous. On ne peut pas espérer rivaliser avec Sam Heughan, qui interprète le personnage principal Jamie Fraser. Ridicule. Outlander est une étrange émission de voyage dans le temps dont le personnage principal, Claire, est transporté dans le temps de la Seconde Guerre mondiale à 1743 en Écosse. C’est définitivement un non-sens de roman d’amour, mais c’est un non-sens de roman d’amour conscient de soi. Il est construit pour binging.

Nickelodéon Avatar : le dernier maître de l’air (2005-2008) Avatar: The Last Airbender doit être l’un des meilleurs spectacles d’animation déjà. Aang est le dernier maître de l’air titulaire, un type de messie qui peut contrôler les quatre éléments principaux : l’air, le feu, l’eau et la terre. Mais même essayer de décrire ce qui rend Avatar si charmant, intelligent et étonnamment lourd est inutile. Faites-vous plaisir et regardez-le.

Netflix L’Académie des parapluies (2019—) L’Umbrella Academy fait partie de toute une série d’émissions de super-héros sur le thème des adultes qui sont sorties il y a quelques années. Il se prend un peu plus au sérieux que The Boys, qui est sorti sur Prime Video, mais c’est toujours une montre très convaincante. Il a également certains des meilleurs moments de chute d’aiguille sur n’importe quelle émission sur Netflix. Fait-le.

Kévin Baker/Netflix Le cristal sombre: l’âge de la résistance (2019) Basé sur le classique culte de 1982, The Dark Crystal: Age of Resistance était plutôt bon pour un exercice d’appât nostalgique. Malheureusement, les frais de production ont poussé Netflix à l’annuler avant que nous n’ayons une deuxième saison. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vérifier le premier.

Netflix OK, faisons ça une fois de plus… je ne peux pas croire que j’ai Trois Émissions de télévision basées sur des jeux vidéo sur cette liste ! Mais encore une fois, Castlevania est très bien. Un spectacle de dark fantasy basé sur le jeu vidéo du même nom, Castlevania est super populaire, captivant et spectaculairement bien animé. Donnez-lui une chance, même si vous n’avez jamais entendu parler du jeu.

Bbc Une émission télévisée de la BBC basée sur les légendes arthuriennes, Merlin ajoute une esthétique Doctor Who au genre fantastique. C’est un peu daté, bien sûr, mais Merlin a un culte grâce à des performances fantastiques. Ne vous attendez pas à des valeurs de production de niveau Game of Thrones.

Gonzalo Jiménez/CNET Les Aventures glaçantes de Sabrina (2018-2020) Basé sur la sitcom pour enfants Sabrina The Teenage Witch, The Chilling Adventures of Sabrina se réinvente comme un drame sombre axé sur l’occulte. Miraculeusement, ça marche. Préparez-vous à une fin étrange, mais ce spectacle est à la hauteur.

Netflix Hellbound est une émission de fantasy sombre sur des créatures surnaturelles qui entraînent les gens en enfer. Si vous venez de terminer Squid Game et que vous avez envie de plus de télévision coréenne, ne cherchez pas plus loin. Ce règles.

Netflix Sweet Tooth est un drame fantastique basé sur la bande dessinée du même nom. Après une pandémie — restez avec moi ici — des bébés hybrides naissent, mi-humains, mi-animaux. Comme on pouvait s’y attendre, un schisme apparaît. Certaines personnes ne peuvent pas gérer l’émergence de ce nouvel hybride et les blâment pour la pandémie. Le spectacle a été renouvelé pour une deuxième saison, c’est donc le bon moment pour rattraper son retard.

Netflix Nous l’avons officiellement appelée la deuxième meilleure émission sur Netflix. Est-ce un spectacle fantastique? Sorte de. Il contient certainement des éléments fantastiques étranges et, quoi qu’il en soit, vaut votre temps. L’histoire est centrée sur Prairie Johnson, une femme qui rentre chez elle après avoir été portée disparue pendant des années. La torsion : Avant elle était aveugle, maintenant elle peut voir. Tout ce qui vient de cette tournure étrange devient de plus en plus bizarre. Donnez-lui un coup de feu.

Nickelodéon La Légende de Korra (2012-2014) Je ne peux pas mettre Avatar sur la liste sans ajouter The Legend of Korra. Situé dans le même univers, des années après les événements de l’Avatar original, La Légende de Korra est une version beaucoup plus adulte de la série, traitant de thèmes étonnamment matures. C’est dramatiquement sous-estimé. Regarde ça.

Saut Shonen hebdomadaire Puis-je m’en tirer en ajoutant des anime à cette liste ? Désolé, je le fais. Si vous êtes un fan d’anime, il y a de fortes chances que vous regardiez déjà Demon Slayer ou, à tout le moins, que vous soyez conscient de son existence. À l’heure actuelle, c’est probablement l’anime le plus populaire de la planète. Demon Slayer est essentiellement une émission sur un gars qui tue des démons. La torsion : Sa sœur est aussi en partie démon, et ils voyagent ensemble. C’est magnifiquement animé et les scènes de combat sont balistiques.

Funimation L’Attaque des Titans (2013-2022) Puisque nous faisons de l’anime maintenant, autant faire L’Attaque des Titans. Attack on Titan est un anime se déroulant dans un univers vaguement médiéval où les êtres humains sont constamment menacés par des “Titans” humanoïdes de la taille d’un gratte-ciel qui mangent des humains. C’est absolument dingue. Tu devrais regarder ça.

Netflix Le Prince Dragon (2018—) Le prince dragon est souvent comparé favorablement à un autre spectacle légendaire de cette liste – Avatar. C’est à peu près les éloges que vous pouvez obtenir pour un spectacle fantastique animé.