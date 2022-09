Les meilleures émissions de télévision fantastiques absolues sur HBO Max

Pendant le défilement HBO Maxles offrandes fantastiques, Maison du Dragon n’est pas la seule série télévisée qui mérite votre attention. Le service de streaming propose toutes les saveurs de la fantaisie, de l’hilarant au déchirant.

Voici nos meilleurs choix pour les émissions fantastiques actuellement disponibles sur HBO Max.

Ollie Upton/HBO Maison du Dragon (2022—) Si vous avez manqué Game of Thrones, plongez dans House of the Dragon, une préquelle qui se déroule environ 200 ans avant Thrones. L’émission se concentre sur la famille Targaryen chevauchant des dragons. Le roi Viserys (Paddy Considine) siège sur le trône de fer et il a déclaré sa fille, la princesse Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D’Arcy), son héritière. Mais tout le monde n’aime pas cette idée, y compris le sanguinaire Prince Daemon (Matt Smith) et la reine Alicent (Emily Carey/Olivia Cooke), qui est la mère du fils que Viserys rêvait d’avoir depuis des années. Et si vous connaissez l’auteur George RR Martin, vous savez comment vous préparer aux combats à l’épée et aux tournois, aux mariages aussi sanglants que n’importe quelle bataille et aux dysfonctionnements familiaux qui incluent, euh, l’inceste. Jaime et Cersei n’ont rien sur ces couples.

Cartoon Network/YouTube/CNET Capture d’écran Par-dessus le mur du jardin (2014) Les demi-frères Wirt (Collin Dean) et Greg (Elijah Wood de Lord of the Rings/Hobbit Fame) se perdent dans une forêt surnaturelle appelée The Unknown en essayant de retrouver le chemin du retour. Une grenouille amicale, un oiseau bleu qui parle et un mystérieux bûcheron (exprimé par Christopher Lloyd) les accompagnent tous dans leur quête, tandis qu’une bête effrayante tente de les transformer en arbres. Vous obtiendrez des vibrations modernes de Hansel et Gretel. Les 10 épisodes durent 11 minutes chacun, donc cette émission ne nécessite pas un engagement de temps énorme.

Cartoon Network/YouTube/CNET Capture d’écran Laboratoire de Dexter (1996-2003) Le petit génie Dexter, avec son accent de Peter Lorre, a des parents désemparés et une sœur aînée qui ne comprennent tout simplement pas ses prouesses scientifiques. Il peut inventer une machine à cloner, un Beardatron qui fait pousser instantanément les poils du visage et apprend aux animaux à parler, mais il ne semble pas pouvoir se débarrasser de son ennemi juré, le génie Mandark. Il s’agit de la troisième série animée de Genndy Tartakovsky à figurer sur cette liste, et comme les autres, c’est une créativité folle de haute qualité tout le long.

BBC/HBO Ses matières sombres (2019-2022) Basé sur la série de livres populaires, His Dark Materials suit l’orpheline décousue Lyra et son démon (compagnon animal) Pan alors qu’elle apprend à lire un mystérieux instrument révélateur de la vérité appelé l’aléthiomètre et se lance dans un voyage essentiel et dangereux. Katie Collins de CNET écrit que pour autant que l’adaptation soit une aventure fantastique, “c’est aussi une exploration nuancée de la religion, de la philosophie, de la physique, de l’alchimie, de la politique et du mythe”. Les deux premières saisons sont maintenant sur HBO Max, et une troisième saison est en route.

Bbc Doctor Who (1963-présent, mais tous les épisodes ne sont pas disponibles) Certains disent que Doctor Who devrait être classé dans la science-fiction, mais le spectacle de longue durée a définitivement des éléments fantastiques. Le Docteur (ne les appelez pas Doctor Who ; c’est le nom de l’émission) est un Time Lord, un être extraterrestre qui semble être humain et parcourt l’univers dans le Tardis, qui semble être une boîte bleue de la police britannique. Ncuti Gatwa est le docteur actuel, remplaçant Jodie Whittaker, la première femme docteur. Ce spectacle est apprécié des générations, mais vous pouvez y participer à tout moment. HBO Max n’a pas l’émission qui remonte à ses débuts en 1963, mais vous pouvez toujours y regarder de nombreux épisodes.

Réseau de dessin animé Le personnage principal de Samurai Jack a été envoyé dans un avenir dystopique par un démon métamorphe nommé Aku et doit retourner à son époque pour empêcher le mal de triompher. Le spectacle animé mélange la guerre des samouraïs japonais traditionnels avec des robots, des monstres, des extraterrestres et plus encore. Le créateur Genndy Tartakovsky s’est inspiré du spectacle Kung Fu de David Carradine des années 1970, qui a envoyé un moine Shaolin avec une formation en arts martiaux à travers le Far West américain. HBO Max a les cinq saisons; les quatre premiers, qui se sont déroulés de 2001 à 2004, et la cinquième saison de renaissance, qui s’est déroulée en 2017 et est considérée par beaucoup comme une version plus sombre et plus adulte de la série.

HBO Jeu des trônes (2011-2019) Vous ne savez rien, Jon Snow, tant que vous n’avez pas regardé l’énorme série de 73 épisodes de Game of Thrones. Vous n’aimerez peut-être pas la fin controversée, mais le spectacle lui-même, avec ses dragons, ses marcheurs blancs, ses loups-garous et plus encore, est un chef-d’œuvre fantastique. Ne vous attachez pas trop à l’un des personnages, car peu d’entre eux obtiennent une fin heureuse. Ah très bien. Vous pouvez vous accrocher à Tyrion (Peter Dinklage).

Natation adulte Rick et Morty sont-ils de la fantaisie ? Sci-fi ? Autre chose? La célèbre série d’animation pour adultes se concentre sur le savant fou Rick, ses petits-enfants Morty et Summer Smith et leurs parents, qui se lancent tous dans des aventures bizarres à travers les dimensions. Dans un épisode, Rick apprend qu’il a peut-être imprégné une planète – pas un résident de la planète, mais la planète réelle. Il faut un peu le regarder pour comprendre.

Réseau de dessin animé Les Super Nanas (1998-2005) Blossom, Bubbles et Buttercup ne sont pas des enfants de maternelle ordinaires : ce sont des sœurs de super-héros avec un père scientifique, le professeur Utonium, et elles aident leur ville, Townsville, à combattre les criminels. Ce sont probablement les super-héros féminins les plus mignons et les plus coriaces de tous les temps. L’émission a été diffusée de 1998 à 2005 sur Cartoon Network, et les six saisons sont maintenant sur HBO Max.

HBO Les Restes (2014-2017) The Leftovers, basé sur le roman de Tom Perotta de 2011, raconte l’histoire d’un monde où 2% de la population disparaît tout simplement dans un événement connu sous le nom de départ soudain. Ce n’est pas tant l’histoire de ceux qui ont disparu que de ceux qu’ils ont laissés derrière eux, qui doivent essayer de faire face à la perte inexplicable. Les trois saisons sont sur HBO Max.

Natation pour adultes/YouTube/CNET Capture d’écran Primal de Genndy Tartakovsky (2019—) Genndy Tartakovsky, connu pour Samurai Jack et Dexter’s Laboratory, entre autres classiques animés, s’est inspiré pour Primal de romans pulp et autres. Il s’agit du lien entre un homme des cavernes et un tyrannosaure, liés par la tragédie, qui se battent comme la paire de copains la plus inhabituelle. Bien que la série soit loin d’être silencieuse, il n’y a pas de dialogue, alors préparez-vous pour cela. La première saison de 10 épisodes est maintenant sur HBO Max.

Cartoon Network/YouTube/CNET Capture d’écran Steven Univers (2013-2020) La magie de Steven Universe ne se manifeste pas dans une simple explication de l’intrigue. Dans ce spectacle animé d’une profondeur éblouissante, Steven Universe vit des aventures entouré et soutenu par ses amis, les Crystal Gems, des humanoïdes magiques qui lui apprennent l’amour, la perte et la famille. (Steven lui-même est mi-humain, mi-Gemme.) Les cinq saisons, plus le film Steven Universe et une série d’épilogues, Steven Universe Future, sont sur HBO Max.

Photographie par Eli Joshua Ade/HBO Il y a de l’horreur, il y a du surnaturel, et oui, il y a des éléments fantastiques dans Lovecraft Country, la série acclamée de HBO en 2020 sur un homme noir voyageant à travers le Sud ségrégué dans les années 1950. Atticus Freeman (Jonathan Majors) est à la recherche de son père disparu, et il doit lutter non seulement contre le racisme et les préjugés, mais aussi contre d’horribles monstres non humains qui rappellent un roman de HP Lovecraft.

Réseau de dessin animé Temps d’aventure (2010-2018) Jake le chien et Finn l’humain vivent dans le pays post-apocalyptique de Ooo, où ils interagissent avec des créations colorées telles que le roi des glaces (exprimé par Tom Kenny, voix de SpongeBob SquarePants), la princesse Bubblegum et bien d’autres. Ne vous laissez pas berner par l’idée qu’il s’agit d’une émission pour enfants; Adventure Time est également apprécié des adultes.