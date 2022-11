Les meilleures émissions de télévision de science-fiction absolues sur HBO Max

Comme la plupart des streamers, HBO Max propose une large gamme de séries de science-fiction, y compris des originaux, des titres plus anciens et d’excellentes offres internationales. Ce qui distingue les originaux de HBO, c’est un sceau de qualité marqué “prestige TV”. Station onze est l’exemple type d’un salon de prestige. Avec de longs épisodes, des valeurs de production élevées et un excellent score Metacritic (81), la série post-apocalyptique non conventionnelle est la quintessence et le summum des offres de science-fiction de HBO Max.

Malheureusement, vous remarquerez peut-être que quelques titres disparaissent de HBO Max, y compris Snowpiercer. De plus, Made For Love a été annulé après la saison 2. Tout cela fait suite à la Warner Bros. et Découverte fusionnement. Voici plus sur ce que cela signifie.

Pour d’autres séries de science-fiction excellentes et remarquables sur HBO Max, faites défiler vers le bas.

HBO Alice au pays des merveilles rencontre énormément de robots. Le western de science-fiction vraiment hallucinant pourrait tourner dans des cercles complexes d’ici la saison 3, mais sa première saison exaltante a enfoncé la porte de la grange. Situé dans un parc d’attractions violent et sinistre, où de riches invités peuvent tirer, tuer et violer les hôtes androïdes de diverses manières, l’accent est mis sur Dolores, une hôte qui commence à devenir sensible. Non, elle n’est pas contente de la façon dont elle a été traitée. Addictif et stimulant, Westworld vous demande de comprendre les pièces de son puzzle. Plus, beaucoup disent la saison 4 est un retour en forme.

Capture d’écran Warner Bros./YouTube/CNET Personne d’intérêt (2011-2016) Ce drame policier de science-fiction, créé par Jonathan Nolan, s’est taillé une place parmi les meilleures émissions de télévision de science-fiction de tous les temps. La série est centrée sur une partie de la technologie Precog-esque utilisée par le gouvernement pour prédire les attaques terroristes. Cependant, la machine peut également avertir de crimes plus petits, mais toujours mortels, et une équipe dissidente d’enquêteurs clandestins a entrepris d’aider les personnes d’intérêt apparentées. Traitant de questions délicates telles que le concept de “le plus grand bien”, Person of Interest est une procédure d’espionnage fascinante, spectaculaire et complète.

Photographie de John P. Johnson/HBO Max Que feriez-vous si votre mari installait une puce dans votre cerveau pour surveiller chacun de vos mouvements ? Hazel Green (Cristin Milotti) fait face à ce dilemme et part rapidement en fuite avec l’aide pas totalement utile de son père (Ray Romano). Traversez le territoire délicat de ce drame relationnel satirique avec un côté Black Mirror et un dauphin serviable. Eh oui, Made for Love est aussi plein de surprises qu’il est finalement dérangeant.

Télévision Warner Bros. Une émission héritée influente, Babylon 5 a peut-être daté les bords de nos jours, mais ce serait un blasphème de l’ignorer sur cette liste. La prémisse de base voit un groupe d’humains et d’espèces extraterrestres travailler ensemble sur la station spatiale Babylon 5 alors que la Terre se taille une place dans la communauté galactique. L’intrigue politique, les études de personnages et la menace de guerre s’ensuivent.

Capture d’écran TNT/YouTube/CNET Ciels tombants (2011-2015) Avec le producteur exécutif Steven Spielberg, cette science-fiction post-apocalyptique apporte un drame familial aux invasions extraterrestres. Falling Skies est centré sur un groupe de survivants qui prévoient de se défendre après une invasion mondiale par des extraterrestres. Cinq saisons introduisent plusieurs races extraterrestres, des voyages dans l’espace et une confrontation finale satisfaisante.

HBO Si vous avez été époustouflé par It’s a Sin de Russell T. Davies, Years and Years est un incontournable. L’ambitieuse série de science-fiction s’étend sur 15 ans, sautant en avant chaque épisode pour capturer les hauts et les bas de la famille éclectique Lyons. Des développements technologiques aux bouleversements de la vie à couper le souffle, les Lyonnais traversent la sonnerie sans jamais renoncer à un sens de l’humour réconfortant.

Photographie de Ian Watson/HBO Max Croyez tout ce que vous entendez à propos de Station Eleven. L’une des meilleures émissions de 2021, le thriller dystopique méditatif (ce dernier descripteur ne peut s’appliquer qu’à certains épisodes) est une télévision de prestige qui vous emmène dans un voyage vers des destinations surprenantes, émouvantes et uniques. Après deux chronologies, l’accent est principalement mis sur la brillante héroïne Kirsten (Mackenzie Davis), une femme qui a survécu à une pandémie destructrice du monde et parcourt maintenant les restes avec une troupe de théâtre connue sous le nom de Traveling Symphony. Créé par Patrick Somerville, dont le travail d’écriture sur The Leftovers peut être ressenti ici, Station Eleven jette un regard optimiste sur la fin du monde.

Photographie de Coco Van Oppens Élevé par les loups (2020-22) Raised by Wolves satisfera ceux qui veulent passer un parcelle de temps (près de 10 heures, sans compter la deuxième saison) dans un monde porté à l’écran avec l’aide de Ridley Scott. Deux androïdes, Mère et Père, tentent d’établir une colonie humaine athée sur une nouvelle planète, après qu’une guerre avec un ordre religieux a détruit la Terre. Mais ils découvrent bientôt que contrôler les croyances des humains est une tâche délicate. Réalisant les deux premiers épisodes, en plus de tirer les ficelles en tant que producteur exécutif, Scott met en place une exploration provocatrice de l’IA et des croyances religieuses. Il y a du sang, de grandes performances et une avance puissante dans la mère d’Amanda Collin. (Malheureusement, malgré une deuxième saison stellaire, la série a été annulée.)

Photographie avec l’aimable autorisation de HBO Ses matières sombres (2019-2022) Cette adaptation télévisée de His Dark Materials est la deuxième tentative de porter à l’écran les romans fantastiques classiques de Philip Pullman. (Le flop de 2007 The Golden Compass, avec Nicole Kidman et Daniel Craig, était ancré dans un scénario lent et superficiel.) Situé dans un monde où les âmes des gens se manifestent comme des animaux familiers, le matériel source n’est pas exactement simple. Lancez-vous dans des univers parallèles, des ours polaires qui parlent et une histoire follement imaginative sur la croissance, et vous vivez une aventure philosophique passionnante. Ruth Wilson, James McAvoy et Dafne Keen renforcent cette tentative plus lisse et plus mature. La saison 3 sera diffusée sur HBO Max le 5 décembre.

HBO Max Bien qu’il s’agisse à 90% d’un spectacle de super-héros, Peacemaker présente des visiteurs d’une autre planète, il se retrouve donc sur cette liste. La série dérivée de Suicide Squad est centrée sur le titulaire de la paix, un John Cena scandaleux qui explore où son slogan – “Je chéris la paix de tout mon cœur. Je me fiche du nombre d’hommes, de femmes et d’enfants que je tue pour l’obtenir” — vient de. Jurant, sanglant et rebondissant sur une bande-son rock, la série écrite par James Gunn est une période mouvementée avec un cœur surprenant.

HBO Les Restes (2014-2017) Peut-être que c’est considéré comme plus surnaturel que la science-fiction, et c’est certainement loin d’être de la science-fiction dure, mais allez. C’est Les Restes. C’est Damon Lindelof, le génie qui a transformé Watchmen en une émission de télévision encensée. The Leftovers suit ce qui se passe après la disparition inexplicable de 2% de la population mondiale. Au milieu de l’émergence d’un certain nombre de cultes, les trois saisons se concentrent sur deux familles, les Garveys et les Murphys, et comment l’événement “Sudden Departure” bouleverse leur vie.

Photographie de Macall Polay La femme du voyageur temporel (2022) Il a peut-être été annulé après une saison, mais c’était une sacrée (bizarre) saison. La femme du voyageur temporel s’articule autour d’un concept absurde : un homme (Theo James) saute spontanément d’avant en arrière dans le temps – sans emporter ses vêtements avec lui. En d’autres termes, il se retrouve nu devant des trains venant en sens inverse, au milieu de la rue et dans des forêts où il rencontre sa future épouse (Rose Leslie). Basé sur le roman populaire d’Audrey Niffenegger, qui a donné naissance à un film en 2009, The Time Traveler’s Wife satisfera les fans du livre et divertira ceux qui sont capables de regarder au-delà du léger facteur ick. Les fans de Doctor Who notent que Steven Moffat écrit la série, apportant son esprit et sa complexité de voyage dans le temps.

Capture d’écran vidéo par Bonnie Burton/CNET À ce stade, de nouveaux fans pourraient être difficiles à trouver en ce qui concerne cette émission britannique de longue date. Mais si vous êtes intéressé à plonger dans l’aventure follement inventive, de genre et de barnstorming, essayez les derniers épisodes de Jodie Whittaker. Whittaker prend la place du Docteur, un aventurier extraterrestre qui voyage dans le temps et dans l’espace avec un cœur bon et un sens de l’humour hors du commun. Amusement sérieux.

Capture d’écran Warner Bros./YouTube/CNET Cinq saisons de cette procédure de science-fiction vous attendent. Plongez dans des univers parallèles et des chronologies alternées avec la Fringe Division, une équipe d’agents chargés d’enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Après une première saison médiocre, Fringe a trouvé sa voie, apportant des idées inventives et un noyau émotionnel émouvant.