Les meilleures émissions de télévision de Nicole Kidman, classées

Nicole Kidman est l’une des plus grandes stars de cinéma que nous ayons jamais eues. Éthéré, royal et un peu bizarre, l’acteur né en Australie a réalisé plus de 80 films depuis le début des années 1990. Elle fait partie de l’imaginaire du public depuis aussi longtemps grâce à un début de carrière alimenté par les pages de potins ; une collaboration très médiatisée avec son futur ex-mari, Tom Cruise, alors qu’ils étaient au sommet de leur célébrité ; et plusieurs réinventions cinématographiques depuis. Qu’elle est devenue une légende pour un spot des cinémas AMCoù elle vante les vertus du cinéma auprès d’un public déjà présent dans les salles, est tout à fait approprié ; cela a toujours été le grand été de Nicole Kidman.

Curieusement, Kidman est également devenu une star de la télévision ces dernières années. Depuis 2017, lorsqu’elle faisait partie de l’ensemble du film de David E. Kelley De gros petits mensongeselle est devenue l’une des stars les plus visibles du petit écran. Elle propose une nouvelle émission presque chaque année et peut être trouvée dans au moins une série originale sur la majorité des grands services de streaming. Et Dieu merci : quelque chose d’étincelant se produit lorsqu’un acteur du calibre de Kidman se consacre pleinement à traduire la grandeur surnaturelle de son iconographie pour les délices uniques de la télévision. Au fil des années, il est devenu clair que la Nicole Kidman de la télévision a une saveur spécifique : ses personnages sont souvent des snobs riches, élégants et stressés appartenant aux échelons supérieurs de la société – même si elle s’est parfois mise à incarner des personnages dans des circonstances de vie plus modestes. , à des résultats mitigés. Mais dans l’ensemble, la transition de Kidman vers la télévision est marquée par des projets qui mettent son énergie à la Galadriel au service de l’exploration de vérités plus sombres.

Ci-dessous, nous classons les rôles télévisés modernes de l’acteur en fonction d’une combinaison de la façon dont la série représente l’expérience télévisée de Nicole Kidman et de la qualité globale de la série elle-même. Pour nos besoins, nous pratiquons une définition spécifique de moderne: Kidman est apparue à la télévision australienne dans les années 80, avant de devenir une star de cinéma dans les années 1990. Jours de tonnerre. Elle reviendrait légèrement à la télévision avec des camées dans Rue Sésame et Bonjour mesdames : le filmmais nous ne comptons pas cela. Elle a également joué dans le téléfilm de 2012 Hemingway et Gellhornmais c’est un film, donc ça ne compte pas non plus. Non, c’était en 2017 De gros petits mensonges que a marqué le début de la véritable expérience télévisée Nicole Kidman que nous aimons.

2022, Apple TV+

Dans cette entrée de la série d’anthologies de paraboles féministes d’Apple TV+, Kidman est une femme, Robin, qui passe beaucoup de temps avec sa mère, interprétée par Judy Davis, alors qu’ils font un road trip d’une nuit. Robin se trouve dans une situation difficile dans la vie. Sa mère, déjà difficile, souffre de démence, d’où le road trip qui vise à la réinstaller chez Robin. Alors qu’elle est aux prises avec la perspective de perdre lentement sa mère, elle doit également faire face au départ imminent de son fils aîné pour l’université, ce qui la pousse à se sentir encore plus à la dérive. Elle s’en sort donc naturellement en mangeant des photographies, ce qui lui permet de vivre brièvement la scène contenue dans l’image.

Oui, c’est une idée étrange de poursuivre les thèmes de la mémoire de l’épisode, mais « La femme qui mangeait des photographies » est une nouvelle qui n’a pas vraiment besoin de s’expliquer. En tant que personnage, Robin représente la plus grande distance par rapport aux archétypes financiers qui définissent généralement les rôles télévisés de Kidman : Robin vit dans une maison modeste en banlieue, où elle est mariée à l’affable et brutal Simon Baker, mais Kidman porte une perruque. qui prend la forme de cheveux courts étrangement parfaits inspirés des années 80. Robin est le Kidman de la télévision le moins intéressant, mais « La femme qui a mangé des photographies » nous donne à plusieurs reprises l’image indélébile de Kidman en train d’abattre de vieux Polaroïds comme des Cheetos.

2013, Télévision Sundance

La série de suivi de Jane Campion pour Sommet du lac est largement, et à juste titre, considéré comme inférieur à son prédécesseur, principalement pour le péché de rendre explicite ce qui était poétiquement implicite dans la première saison et pour ne jamais vraiment reconnaître à quel point c’est étrange, artificiel et tout simplement déroutant. Prenons le personnage de Kidman, Julia Edwards, qui commence l’histoire en plein divorce de son mari, Pyke, avec qui elle a une fille adoptive, Mary, qui avait été abandonnée 17 ans plus tôt par Robin Griffin, le détective de Sydney jouait par Elisabeth Moss, qui est la principale protagoniste de la série. Mary s’avère également avoir une relation amoureuse avec Puss, un Allemand skeezy dont le bordel se trouve être le site du grand crime sur lequel Robin finit par enquêter… c’est tout un truc. Tout est lié, mec !

Kidman est largement secondaire par rapport à l’action dans Fille de Chinemais comme à son habitude, elle continue de pousser le rayon maquillage dans ses derniers retranchements. Dans le rôle de Julia, Kidman est coiffé de cheveux gris bouclés qui ne seraient pas totalement déplacés dans Hocus Pocuset il encadre un visage parsemé de taches de rousseur, un nez altéré par un renflement prothétique et de fausses dents ancrées par un écart notable. C’est toute une transformation et l’une des rares qualités vraiment mémorables de cette saison télévisée par ailleurs oubliable.

2024, Amazon Prime Vidéo

Créé par L’adieuc’est Lulu Wang, Expatriés est un drame lugubre sur deux femmes – l’épouse financière de Kidman, Margaret, et Mercy, la plus jeune et capricieuse américaine d’origine coréenne de Ji-young Yoo – qui sont liées par la tragédie lorsque la négligence de cette dernière entraîne la disparition de l’enfant de la première. Il y a aussi une troisième expatriée dans le mélange, Hilary (Sarayu Blue), qui est une ancienne amie de Margaret, mais ses problèmes sont plus existentiels et elle est en quelque sorte accessoire au désespoir central. Expatriés est un peu le bordel, un drag chaotique qui cosplaye la mélancolie de Wong Kar-Wai tout en effectuant des critiques de classe superficielles, mais la série Prime Video a deux choses à faire. Premièrement, son magnifique cadre hongkongais est somptueux à admirer, même si ce plaisir a été rendu compliqué par les sensibilités politiques entourant la ville au fil des années depuis que la production a été tournée. Deuxièmement, Kidman donne une performance convaincante dans le rôle d’une femme complètement détruite par la perte de son enfant. La façon dont la richesse de son personnage entre en ligne de compte a une touche d’absurde : à Hong Kong, notoirement cher, elle loue un pied-à-terre spécialement dédié aux besoins du deuil. Pour Kidman, même la tristesse est glamour.

2021, Hulu

Kidman je suis allé à la méthode pour celui-cice qui est logique. Il a été filmé pendant la pandémie, et vous aussi voudrait simplement être une toute autre personne pendant une longue période. Neuf parfaits inconnus voit l’Australienne adopter un accent presque intelligible d’Europe de l’Est alors qu’elle incarne Masha, le gourou de Tranquillum House, un centre de bien-être boutique promettant une expérience de guérison transformatrice par, dirons-nous, des moyens non conventionnels. (La drogue et ce qui peut être lisiblement décrit comme un facteur de torture psychologique dans la procédure.) Cette série Hulu est la plus faible des trois émissions de Kelley mettant en vedette Kidman, avec un récit sinueux qui ne mène pas vraiment à quelque chose de satisfaisant, et en son temps, il souffrait définitivement de pâlir par rapport au thème de la station similaire Le Lotus Blancqu’il a fait ses débuts juste après. Mais il faut dire quelque chose sur ce que Masha permet à Kidman de faire, c’est-à-dire canaliser l’énergie éthérée naturelle de l’acteur vers une figure ressemblant à un chef de secte qui dérive de manière ambiguë entre réconfortant, mystérieux et carrément troublant.

2023-actuel, Paramount+

En parlant d’un personnage qui vous marcherait sur le cou, voici Kaitlyn Meade. Le métier de Kidman à la télévision implique généralement les couches supérieures de la richesse, mais avec Meade, elle peut exercer un autre type de pouvoir : celui de l’État sécuritaire américain. Dans le monde de Opérations spéciales : LionneMeade fait partie de la superstructure américaine : une haut fonctionnaire de la CIA mariée à un milliardaire (alors ne vous inquiétez pas, elle est toujours riche) et particulièrement douée pour travailler avec des sénateurs – tout en gérant Joe, un agent acharné. joué par Zoé Saldaña. Kidman pourrait ne pas sembler au départ être un bon choix pour l’univers toujours croissant de Taylor Sheridan, et bien sûr, il y a une légère dissonance à la regarder débiter le dialogue de Sheridan. (« Quand nous voudrons vous entendre parler, nous vous dirons de parler, putain. ») Pourtant, il existe un lien clair entre les emblèmes de l’élite américaine qu’elle a tendance à jouer et son rôle dans Lionneet c’est tout simplement amusant de voir Kidman comme un sombre gestionnaire de la CIA qui n’a que des combinaisons de pouvoir et des bons mots.

2024, Netflix

Le couple parfait n’est pas parfait. En fait, c’est un peu trop générique, comme si l’idée du « tout un mystère de meurtre avec des gens riches » avait été analysée et aplatie par la machine à cheeseburger gastronomique de Netflix. Mais bon, un cheeseburger a toujours bon goût. Cette série limitée, développée par Jenna Lamia et réalisée par Susanne Bier, présente tous les éléments d’un bon moment insensé : il y a un mariage à Nantucket, il y a un meurtre, et il y a une famille et une suite louches et super riches qui constituent une liste empilée de suspects possibles. Kidman est plutôt génial dans le rôle de Greer Garrison Winbury, l’auteur à succès et très britannique qui est au centre de tout cela. Sa perruque coiffée est une sublime vague océanique de blonde, et son mode dans cette série est celui d’une puissante matriarche, quelqu’un qui, avec des dispositions de glace et d’acier, passe beaucoup de temps à essayer de contenir les retombées publiques d’un meurtre qui menace de ruiner sa famille et sa réputation. C’est un personnage qui fait particulièrement bon usage du regard de Kidman : perçant, vigilant, indiscernable.

2017-2019, HBO

La première des collaborations de Kidman avec Kelley a pris le banger de lecture de plage de Liane Moriarty, a giflé l’imprimatur de prestige de HBO et a généré une sensation indéniable en mélangeant soigneusement le highbrow avec le lowbrow. Plus important encore, puisque le premier retour de Kidman à la télévision après avoir atteint la célébrité au cinéma en 1990, De gros petits mensonges définir le modèle de l’expérience TV Nicole Kidman. Celeste Wright de Kidman – une ancienne avocate vivant désormais sous la coupe étouffante de son mari violent, Perry, joué par un Alexander Skarsgård toujours et terrifiant – établit bon nombre des tropes fondamentaux qui définiraient la façon dont nous avons tendance à penser aux rôles télévisés de Kidman : femme piégée dans une prison de richesses sterling. Sur la base de cette seule contribution, on peut raisonnablement faire valoir que cette émission devrait figurer tout en haut de cette liste. Mais contrepoint : De gros petits mensonges est beaucoup trop une pièce d’ensemble – Kidman partage le tableau avec Reese Witherspoon, Shailene Woodley et (dans une certaine mesure) Laura Dern et Zoë Kravitz, qui ont toutes leurs problèmes distincts – pour justifier une place en tête d’affiche. De plus, la deuxième saison n’était pas très bonne. Ce qui nous amène à…

2020, HBO

L’idéal platonique de l’expérience TV Nicole Kidman. La défaite réunit Kidman avec elle Paddington co-star Hugh Grant dans le rôle de Grace Fraser, une psychologue glamour et épouse de l’oncologue de pointe de Grant qui se défait progressivement lorsqu’il est désigné comme le principal suspect du meurtre d’une femme mystérieuse. Il y a tout ce que vous attendez de Television Kidman : c’est une mondaine aisée, elle a une maison sur la plage et elle porte une vaste garde-robe de manteaux incroyablement opulents alors que le monde qu’elle a connu autrefois fond complètement autour d’elle. La défaite Kidman travaille également avec un mélange d’ingrédients qui convient à ses goûts actuels : c’est un joint de Kelley, sous la direction de Susanne Bier, et adapté d’un autre film passionnant, en l’occurrence celui de Jean Hanff Korelitz. Vous auriez dû savoir. Grant, qui occupe son premier emploi à la télévision américaine, est parfait à la fois en tant que cadet et mari gluant pour le svelte Kidman ; ils se combinent pour former exactement le genre de couple de bal de charité de l’Upper East Side que vous aimez détester à la télévision. La défaite a été un succès retentissant pour HBO en partie à cause d’un timing providentiel, servant d’évasion de rêve de fièvre de premier ordre pendant l’hiver profond de la pandémie. Mais son succès était presque certainement dû à la manière dont il offrait le Kidman pur et non coupé.