Les meilleures émissions de télévision de jeux vidéo que vous pouvez regarder en 2023

Vous vous souvenez de l’époque où les adaptations de jeux vidéo étaient universellement terribles ?

C’est un lointain souvenir car, en tant que culture et collectif, nous nous sommes saisis d’une solution : les émissions de télévision. Depuis qu’une étincelle brillante a décidé d’arrêter d’intégrer des jeux vidéo de 30 heures dans la structure rigide du film en trois actes, les adaptations de jeux vidéo classiques sont devenues de plus en plus fortes. Netflix, en particulier, a eu une course incroyable, produisant et diffusant des émissions de télévision vraiment fantastiques basées sur les jeux vidéo que nous aimons tous.

Le dernier d’entre nousactuellement diffusé sur HBO, bénéficie de cette transition, et il semble comme beaucoup d’autres sont en route.

Mais restons dans le moment : voici quelques émissions de télévision basées sur des jeux vidéo que vous pouvez regarder tout de suite.

Netflix J’ai déjà parlé de Cyberpunk: Edgerunners, et je le ferai encore. C’était mon anime préféré de 2022, et peut-être mon émission préférée, période. Visuellement, il n’y a rien de tel que Cyberpunk : Edgerunners, et narrativement, c’est aussi serré qu’un tambour. Le rythme court et frénétique des épisodes de 20 minutes vous met presque immédiatement sur des montagnes russes. Vous terminerez cette émission sans respirer et recommencerez à la regarder.

Nous sommes à peine à la moitié de la première saison de The Last of Us, mais c’est déjà un succès retentissant. Sans opposition dans le programme, cette adaptation parfaitement réalisée du classique de Naughty Dog est tout ce dont tout le monde veut parler – et avec raison. Pas aussi schlocky que The Walking Dead, mais plus accessible que Station Eleven, The Last of Us trouve un équilibre délicat. C’est probablement notre adaptation de jeu vidéo en direct préférée jamais. Extrêmement bon. (Je garde ça au n ° 2 pour l’instant. Si ça colle à l’atterrissage, je pourrais le pousser vers le haut.)

Netflix Arcane est vaguement basé sur la tradition de League of Legends, un MOBA multijoueur en ligne compétitif joué de manière obsessionnelle par des millions. C’est probablement le dernier jeu que vous vous attendez à voir transformé en émission de télévision, mais nous y sommes. Parce qu’Arcane n’existe pas seulement, il règne. C’était sans doute le meilleur spectacle Netflix sorti en 2021. Il a une esthétique magnifique et complètement unique qui élève tout. C’est beau à regarder, et l’histoire livre également à la pelle. Mais oui, un avertissement de déclenchement rapide : Imagine Dragons figure en bonne place dans la bande originale. Ne dis pas que je ne te l’ai pas dit.

Netflix Techniquement, The Witcher est basé sur la série de romans, qui est finalement devenue une trilogie de jeux vidéo acclamés par la critique, mais soyons réalistes ici une seconde : l’émission télévisée n’aurait pas lieu sans le succès fulgurant de The Witcher. 3 : Chasse sauvage. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, le spectacle est excellent. Nous avons une tournure intéressante dans l’histoire avec Henry Cavill quittant la série et remplacé par Liam Hemsworth, mais même si cela s’effondre, il reste encore quelques saisons de qualité de The Witcher dans les livres. Essayez!

Netflix/Capture d’écran par Oscar Gonzalez J’adore Castlevania le jeu vidéo, mais à ce stade, j’ai l’impression – en termes de pertinence culturelle – que l’émission télévisée Netflix l’a complètement éclipsé. C’est vraiment fou qu’une émission télévisée à gros budget basée sur une série de jeux vidéo quelque peu négligée puisse être un tel succès, mais cela témoigne de la qualité de Castlevania. La meilleure partie – ça continue de s’améliorer. Nous en sommes à quatre saisons maintenant, et il n’y a pas encore de baisse de qualité.

La société Pokémon Il est presque difficile de considérer Pokemon comme une adaptation de jeu vidéo. Après littéralement des centaines d’épisodes dans des dizaines de séries télévisées et de films, je considère la série comme quelque chose de distinct des jeux. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’impact culturel de l’émission Pokemon, je serais fou de le laisser de cette liste. Alors voilà!

Paramount Plus D’accord, attends. Laissez-moi cuisiner. Oui je comprends. Cette nouvelle version télévisée de Halo s’écarte radicalement de l’histoire relativement simple du jeu vidéo. Oui, Master Chief enlève son casque et c’est bouleversant. Mais allez mec … Halo n’a jamais été The Last of Us. Il n’allait jamais résister à une adaptation simple. Je pense que ce que nous obtenons, en fin de compte, est une émission d’action de science-fiction assez solide que j’ai bien aimé regarder. Celui-ci a été renouvelé pour une deuxième saison sur Paramount, nous verrons donc plus de Halo sur nos écrans de télévision très prochainement.

Netflix Cuphead est étrange. C’est un dessin animé basé sur un jeu vidéo qui rend hommage aux dessins animés des années 1930. Cela ne fonctionne pas à 100%, mais c’est très amusant et beau à regarder. Les épisodes sont sympas et courts aussi.