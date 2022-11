Les meilleures émissions de télé-réalité sur Netflix

Netflix héberge beaucoup de télé-réalité. Creusez assez profondément et vous rencontrerez des titres farfelus, y compris une série sur les “influenceurs animaux” (Pet Stars) et une émission où les concurrents essaient de faire des repas gastronomiques à partir de restes (Best Leftovers Ever !). Bien que je n’aie vu ni l’un ni l’autre, je sais que Netflix propose de superbes émissions de téléréalité originales que vous ne voudrez pas manquer.

Voici sept des meilleures émissions de télé-réalité sur Netflix. Assurez-vous d’ajouter ces originaux à votre routine de visionnage de la télévision.

L’ennui m’envoie souvent à l’épicerie pour acheter un mélange à gâteau et un pot de glaçage. Le résultat de mon huile de coude est un tas sans vie et décevant, mais cela ne gâche pas l’expérience. Je veux dire, j’ai encore fabriqué quelque chose, et ça a même bon goût. Nailed It procure la joie de la pâtisserie amateur et la dégage en une demi-heure facilement dévorable. Trois non-pâtissiers s’affrontent pour recréer des cake pops professionnels, des biscuits glacés et des gâteaux à plusieurs niveaux époustouflants. Certains espoirs dévoilent des produits de boulangerie vraiment désastreux, mais le spectacle les applaudit toujours pour avoir fait l’effort. L’accent est mis sur le fait de passer un bon moment, pas sur la reproduction d’une confiserie d’apparence impossible. Les juges charismatiques Nicole Byer et Jacques Torres offrent des évaluations hilarantes (mais finalement agréables) des friandises finies, ce qui facilite le sourire.

Les réseaux sociaux peuvent ressembler à un jeu. Alors pourquoi ne pas en faire littéralement un ? Dans The Circle, un groupe de candidats connaissant les médias sociaux tentent d’être couronnés le joueur “le mieux noté” à la fin de la série. Les concurrents apportent des personnalités à haute énergie et leur propre stratégie gagnante – en choisissant de jouer comme eux-mêmes ou de “poisson-chat” comme quelqu’un de complètement différent (ou quelque chose entre ces deux extrêmes). Ils sont séquestrés dans des pièces individuelles et chargés d’envoyer des messages à leurs collègues concurrents au moyen d’un écran. Tous les joueurs se « notent » périodiquement les uns les autres, et la paire la mieux classée peut choisir qui éliminer de la compétition. C’est un concept créatif, et le spectacle propose de nombreux rebondissements pour animer les choses. Vous pensez qu’il serait facile de repérer ceux qui simulent complètement une personnalité en ligne ? Eh bien, vous seriez surpris.

Blown Away n’a pas commencé sur Netflix. Il a d’abord été diffusé sur une chaîne canadienne appelée Makeful. Mais c’est maintenant sur le streamer, vous invitant à apprécier une forme d’art complètement fascinante. Des souffleurs de verre talentueux s’affrontent dans des défis et suivent un thème, qu’il s’agisse de créer un article ménager, un personnage de dessin animé original ou une pièce sur le changement climatique. Les membres de la distribution moins performants sont éliminés jusqu’à ce qu’un gagnant émerge. C’est une formule de compétition de réalité familière, mais l’art élaboré qui est amené du concept à la création vaut la peine de rester. Ceux qui ne reconnaissent les sculptures en verre que comme des produits finis assis dans une galerie s’intéresseront à la chance de jeter un coup d’œil dans les coulisses. Préparez-vous à être hypnotisé, et peut-être même inspiré à vous lever et à faire quelque chose avec vos mains.

Je l’ai déjà dit, et je le ferai encore une fois avec plaisir : Dating Around est une montre incontournable pour les fans de téléréalité. Cette entrée au catalogue de Netflix a une prémisse sans fioritures, ce qui en dit long compte tenu de sa société sauvage sur la plateforme de streaming (Too Hot to Handle, Sexy Beasts, Love Is Blind). Ne vous méprenez pas, il y a encore beaucoup à faire pour vous investir dans ce qui se passe à l’écran. Des célibataires à New York et à la Nouvelle-Orléans partagent une nuit de boissons, de dîners et de conversations, donnant lieu à la fois à des rencontres insupportablement gênantes et à une chimie éblouissante. La sensation réduite de l’émission permet à ses acteurs en vedette de briller. Capturant l’ambiance des lieux nocturnes de la ville, tout a l’air fantastique. Si je dois continuer à louer ce spectacle, je le ferai. J’ai hâte de mettre la main sur la saison 3.

Cardi B, Chance the Rapper et Tip “TI” Harris jugent cette compétition de télé-réalité qui voit de jeunes espoirs s’affronter pour devenir la prochaine superstar du hip-hop. Nous devons commencer par mentionner ces trois-là – une grande partie de l’attrait de la série est le temps que nous passons avec eux. Le format de la série ressemble à des options comme American Idol. Il y a des auditions en direct dans différentes villes, seuls certains repartent pour concourir à nouveau, etc. Mais cela réduit de moitié environ le nombre total d’épisodes. Les rappeurs non signés sont jugés à la fois sur leur capacité vocale et sur leur présence sur scène lorsqu’ils interviennent et se produisent. Certains d’entre eux sont stellaires, mais la série tire vraiment sa force de ses juges de renom (et de ses juges invités – le grand Snoop Dogg intervient lors du premier épisode). Nous connaissons ces chiffres, et nous nous accrochons à chaque mot qu’ils disent. Lorsque Cardi B partage qu’elle cherche “l’un de nous”, cela signifie quelque chose et cela nous aide à investir complètement dans le trajet.

Netflix

Lorsque j’ai appuyé sur play sur le premier épisode de Next in Fashion, j’avais une question brûlante à l’esprit : en quoi ce concours de mode diffère-t-il de son prédécesseur emblématique, Project Runway. Avant que le brainstorming et la couture ne commencent sur la série Netflix, une séance de questions-réponses dirigée par les animateurs Alexa Chung et Tan France révèle que de nombreux créateurs ont déjà habillé des célébrités de premier plan. Puis la France demande aux designers qui parmi eux est un nom familier. La réponse? Pas un seul. On a donc l’impression qu’il s’agit d’une meute de designers aguerris et accomplis qui sont là pour gagner une plus grande reconnaissance.

Quand je regarde Project Runway, je n’ai pas l’impression que ces designers ont déjà “réussi”. Avec Next in Fashion, j’attends des créateurs de haut niveau, et quelques personnalités qui collent au thème du défilé. Chung et France gardent l’ambiance édifiante et amusante, et les vêtements produits sont suffisamment impressionnants.