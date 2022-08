Les meilleures émissions de télé-réalité sur Netflix

Netflix ne joue pas à des jeux en ce qui concerne les émissions de télé-réalité – la bibliothèque du streamer est vaste. Creusez assez profondément et vous rencontrerez des titres farfelus, y compris une série sur les “influenceurs animaux” (Pet Stars) et une émission où les concurrents essaient de faire des repas gastronomiques à partir de restes (Best Leftovers Ever!). Bien que je n’aie vu ni l’un ni l’autre, je sais que Netflix propose de superbes émissions de téléréalité originales que vous ne voudrez pas manquer.

Voici sept des meilleures émissions de télé-réalité sur Netflix. Assurez-vous d’ajouter ces originaux à votre routine de visionnage de la télévision.

Netflix

Lorsque j’ai appuyé sur play sur le premier épisode de Next in Fashion, j’avais une question brûlante à l’esprit : en quoi ce concours de mode diffère-t-il de son prédécesseur emblématique, Project Runway. Avant que le brainstorming et la couture ne commencent sur la série Netflix, une séance de questions-réponses dirigée par les animateurs Alexa Chung et Tan France révèle que de nombreux créateurs ont déjà habillé des célébrités de premier plan. Puis la France demande aux designers qui parmi eux est un nom familier. La réponse? Pas un seul. On a donc l’impression qu’il s’agit d’une meute de designers aguerris et accomplis qui sont là pour gagner une plus grande reconnaissance.

Quand je regarde Project Runway, je n’ai pas l’impression que ces designers ont déjà “réussi”. Avec Next in Fashion, j’attends des créateurs de haut niveau, et quelques personnalités qui collent au thème du défilé. Chung et France gardent l’ambiance édifiante et amusante, et les vêtements produits sont suffisamment impressionnants.