Les meilleures émissions de science-fiction absolues sur Netflix

Netflix est assis sur un large éventail de séries de science-fiction, de Choses étranges à Miroir noir à L’OA. Il exploite également un excellent contenu international, y compris Sombre de science-fiction allemande – l’une des meilleures séries sur Netflix point final – ainsi que des joyaux cachés, tels que les voyageurs de science-fiction canadiens.

Faites défiler vers le bas pour trouver, espérons-le, la meilleure science-fiction Netflix pour vous, ainsi que d’excellentes offres internationales.

Netflix La réponse de l’Allemagne à Stranger Things prend délibérément son temps avant d’entrer dans des lieux complètement fascinants et originaux. Un noir de science-fiction, Dark mêle voyages dans le temps, conspirations et familles éloignées dans une histoire intergénérationnelle déclenchée par la disparition d’un enfant. Si ce genre de couches méticuleusement conçues sont ce que vous recherchez dans votre narration, installez-vous. Les trois saisons du regard méditatif de Dark sur le voyage dans le temps et ses effets sur la nature humaine attendent de vous frapper de plein fouet.

JoJo Whilden/Netflix Les annulations de Netflix ne deviennent pas plus criminelles que la suppression de The OA. Cette histoire follement unique suit Prairie Johnson, une jeune femme aveugle qui revient après avoir été portée disparue pendant des années, maintenant avec la capacité de voir. Elle prétend être “l’ange originel” et convainc un petit groupe d’habitants d’écouter son histoire impossible, impliquant des enlèvements et de grandes évasions. L’OA est le genre de science-fiction ancrée qui vous prend, vous et ses héros, complètement au dépourvu lorsqu’il présente ses concepts fantastiques. Regardez les deux premières saisons impeccables sur Netflix et priez pour que la troisième soit captée ailleurs.

Netflix Choses étranges (2016—) Ce ne serait pas une meilleure liste sans Stranger Things. Si d’une manière ou d’une autre vous avez manqué l’ode des Duffer Brothers à l’horreur des années 80 et à Steven Spielberg, les choses sont sur le point de devenir tubulaires. Nous suivons El, une fille quasi muette qui a fait l’objet d’expériences scientifiques. Elle développe des pouvoirs de télékinésie, qu’elle utilise pour repousser les monstres qui envahissent depuis une dimension alternative effrayante. Le monde de l’Indiana, Hawkins, est détaillé avec amour pour tous ceux qui ont besoin d’un hit nostalgique des années 80 et les personnages inadaptés, joués par une jeune distribution stellaire, font partie de tout ce qui fait de ce spectacle un tour de force.

Netflix Ouais, Gong Yoo de Squid Game est dedans. Que devez-vous savoir d’autre ? Ce mystère de science-fiction sud-coréen suit un équipage d’astronautes en mission dans un centre de recherche abandonné sur la lune. Leur cible : un échantillon d’une substance inconnue à des fins peu claires. La trahison, les mensonges du gouvernement et les secrets personnels font basculer ce voyage spatial addictif.

Netflix Perdus dans l’espace (2018-2021) Le redémarrage de la série de 1965 du même nom nous propulse en 2046, deux ans après que l’humanité se retrouve au bord de l’extinction. La talentueuse famille Robinson part avec un équipage pour coloniser une nouvelle planète. En plus d’un drame familial incontournable, ils font face à de nouveaux environnements étranges et à un étrange robot extraterrestre qui se lie d’amitié avec le jeune Will. Le mystère, le cœur et un méchant mémorable dans le Dr Smith de Parker Posey donnent à Lost in Space beaucoup de carburant pour décoller (les saisons 2 et 3 sont nettement améliorées par rapport à la saison 1).

Capture d’écran Warner Bros./YouTube/CNET Si The 100 ressemble à votre drame standard pour adolescents, préparez-vous à dépasser vos attentes. Il y a une raison pour laquelle cette série post-apocalyptique a marqué sept saisons: The 100 apporte de riches dilemmes de construction du monde et moraux qui poussent les personnages stéréotypés dans des endroits uniques et fascinants. Les 100 en question sont une génération de détenus juvéniles envoyés sur Terre pour déterminer si elle est habitable après l’apocalypse. 100 pour cent essaient celui-ci.

AVEC LA COURTOISIE DE NETFLIX Amour, Mort + Robots (2019—) Cette série d’anthologies animées pour adultes couvre une gamme de genres, avec de nombreux épisodes frappant le bouton de comparaison Black Mirror. Des robots dans une ville post-apocalyptique, des agriculteurs pilotant des combinaisons mécaniques et une mission spatiale qui a mal tourné apparaissent tous dans la première saison. Bien que les épisodes puissent être aléatoires (certains ont été critiqués pour leur traitement des femmes), vous trouverez de nombreuses animations impressionnantes et stimulantes.

Netflix Carbone modifié (2018-2020) Altered Carbon se déroule dans un monde cyberpunk où les consciences humaines peuvent être transférées dans différents corps. Cela voit l’enquêteur et ex-soldat Takeshi Kovacs transporté dans le corps de Joel Kinnaman dans la saison 1 et d’Anthony Mackie dans la saison 2. Initialement, l’histoire de Kovacs implique de résoudre un meurtre, avant qu’il ne se lance dans une quête pour découvrir ce qui est arrivé à son propre perdu. aimer. Altered Carbon peut parfois être maladroit, mais ses bonbons visuels et sa valeur de divertissement vous hissent à travers l’exposition et les commentaires sociaux autoritaires.

Murray Fermer/Netflix Des créateurs de The Matrix vient une autre histoire qui joue avec la réalité. Sense8 suit huit inconnus du monde entier qui découvrent qu’ils sont mentalement et émotionnellement liés. Non seulement ces fenêtres sur des vies très différentes enseignent la tolérance, mais les “sensats” peuvent également exploiter les compétences de l’autre face à une organisation sinistre qui les traque. Si vous aimez les divers personnages de Sense8, vous tomberez éperdument amoureux de ce drame de science-fiction sincère et sensuel.

Netflix Malheureusement, cette série de science-fiction ne connaît pas de deuxième saison – une autre victime de Netflix qui a été tuée bien trop tôt. Deux chronologies, des cultes et un mystère sont enveloppés dans le package alléchant d’Archive 81. L’émission aux multiples genres met en vedette Mamoudou Athie dans le rôle de Dan Turner, un archiviste qui prend un concert pour restaurer une collection de bandes vidéo endommagées des années 90. Il obtient bien plus que ce qu’il avait prévu, entraîné dans une enquête sur une secte mystérieuse et une jeune femme qui peut ou non être morte. Un thriller surnaturel avec de l’horreur, du noir et de la science-fiction s’infiltrant dans son atmosphère effrayante, Archive 81 a tout pour plaire.

Netflix Hilary Swank est la grande star au cœur du drame spatial d’Away. Elle incarne Emma Green, une astronaute de la NASA et commandante d’une expédition sur Mars. Les choses commencent mal et l’équipe internationale d’Emma la remplit de doutes quant à sa capacité à commander. Avec un temps partagé entre le drame Earthbound et un divertissement fiable au-dessus de la stratosphère, Away réussit surtout à décrocher un voyage complet.

Netflix Cette science-fiction apocalyptique de Belgique vous empêchera probablement de voler de si tôt. Situé dans un avion, Into the Night voit un œil rouge détourné par un soldat qui, avec le reste des passagers, finit par survivre à un événement mondial mortel au sol. Peuvent-ils faire avancer l’avion assez longtemps pour les emmener en lieu sûr ? Cette prémisse à elle seule devrait suffire à vous inciter à attraper cet excellent thriller tendu.

Laurie Sparham/Netflix Alors que la série d’anthologies technologiques sombres de Charlie Brooker peut être aléatoire, à son meilleur, Black Mirror emballe ses mini-films avec une exploration d’idées technologiques futuristes à travers des histoires douloureusement humaines. L’un d’entre eux est San Junipero, qui suit deux femmes dans les années 80 (bande sonore cue banging) alors qu’elles tombent amoureuses d’une manière qu’elles ne pourraient pas faire dans leur “vraie” vie en dehors de la ville balnéaire. L’aspect technique est révélé avec un timing génial et, en général, le spectacle explore les conséquences de nos vies branchées de manière dérangeante et parfois édifiante.

Netflix Divulgation complète: Netflix a malheureusement annulé Voyageurs après sa troisième saison, mais cette science-fiction bien tracée hors du Canada parvient à se terminer avec un bang ambitieux. Nous commençons avec Marcy, une femme handicapée qui est battue après avoir aidé un ami à échapper à des voyous. Elle meurt – puis revient à la vie. Cette science-fiction forte et axée sur les personnages révèle ses secrets de manière intelligente, en suivant des agents du futur chargés d’empêcher l’effondrement de la société, mais aussi de naviguer sur le territoire délicat de vivre une double vie.