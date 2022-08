Les meilleures courses officielles électorales présentent des négateurs des résultats de 2020

PHOENIX (AP) – Un législateur de l’Arizona soutenu par l’ancien président Donald Trump qui a assisté au rassemblement du 6 janvier 2021 qui a précédé l’assaut violent contre le Capitole américain et un autre législateur qui pense également que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 devraient être annulés sont parmi quatre Les républicains se disputent le plus haut poste électoral sur le champ de bataille présidentiel.

C’est une tendance observée dans plusieurs primaires républicaines cette année qui a conduit à des résultats mitigés pour ceux qui colportent des théories du complot et promeuvent le mensonge selon lequel une fraude généralisée a conduit à la défaite de Trump. Les élections primaires de mardi présentent des candidats similaires au Kansas et dans l’État de Washington.

Au Kansas, les électeurs choisiront entre un challenger qui remet en question les résultats de la présidentielle de 2020 et le républicain sortant qui pense que l’élection était sécurisée dans son État. La primaire ouverte de l’État de Washington a également un candidat qui soutient les affirmations non étayées de Trump, bien que ce ne soit pas le défi le plus difficile auquel le titulaire démocrate est confronté.

Jusqu’à présent cette année, les électeurs primaires républicains sont divisés sur l’opportunité de mettre les sceptiques sur les élections lors du scrutin de novembre.

En juin, les électeurs du Nevada ont choisi l’ancien législateur de l’État Jim Marchant, qui a répété les fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées à Trump, pour affronter le démocrate dans une course ouverte au poste de secrétaire d’État. Mais dans le Colorado, les électeurs du GOP ont rejeté un greffier des élections locales qui s’est présenté avec des alliés de Trump pour promouvoir des complots sur les machines à voter et a plutôt choisi un républicain qui a juré de garder la politique hors des élections.

Et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, qui a rejeté l’appel de Trump à “trouver” suffisamment de votes pour qu’il remporte l’État, a facilement survécu à un défi primaire pour avancer dans la primaire de mai de cet État.

La course au secrétaire d’État de l’Arizona est la plus accrocheuse et la plus importante des batailles primaires de mardi, en partie à cause du représentant de l’État républicain Mark Finchem.

L’officier de police à la retraite du Michigan et membre actuel de l’Arizona House était au Capitole le 6 janvier et affirme que Trump a perdu l’Arizona à cause d’une fraude généralisée. Il a soutenu un “audit” sénatorial controversé et très critiqué des résultats des élections de 2020 dans le comté le plus peuplé de l’État et a tenté cette année d’amener l’Assemblée législative contrôlée par les républicains à informer le Congrès que l’Arizona voulait décertifier la victoire électorale de Joe Biden.

Finchem poursuit également devant un tribunal fédéral l’un des principaux candidats du GOP au gouverneur de l’Arizona pour bloquer l’utilisation de machines de comptage des votes en Arizona. Le procès soutient qu’ils sont potentiellement sujets au piratage qui peut changer les votes. Un juge réfléchit à l’opportunité de rejeter l’affaire.

Les affirmations de Finchem interviennent malgré l’absence de preuves valables d’une fraude généralisée qui aurait changé le résultat en Arizona, où Biden a battu Trump d’un peu plus de 10 000 voix. Il soutient que des « scrutins fictifs » ont entaché les résultats.

“Donc, pour que vous disiez qu’il n’y a aucune preuve, je pense que les médias ignorent délibérément les preuves qui existent”, a déclaré Finchem.

Ses principaux concurrents incluent un autre membre de la State House, Shawnna Bolick, une partisane de Trump qui soutient que les élections de 2020 étaient profondément imparfaites. Elle a déclaré lors d’un débat télévisé qu’elle n’aurait pas certifié l’élection si elle avait été secrétaire d’État, bien qu’il soit obligatoire de le faire en l’absence d’une ordonnance du tribunal.

“Et j’aurais enfreint la loi à ce moment-là et cela aurait été bien”, a-t-elle déclaré lors du débat mené sur Arizona PBS.

Les deux autres candidats républicains sont la sénatrice d’État Michelle Ugenti-Rita, qui reconnaît la victoire de Biden et a fait de la réforme électorale un objectif clé au cours de ses 12 années à l’Assemblée législative, et Beau Lane, un homme d’affaires et nouveau venu politique qui a obtenu l’approbation du républicain. Le gouverneur Doug Ducey.

Ugenti-Rita a déclaré qu’aucun des autres candidats n’avait sa compréhension de la loi électorale et qu’elle pensait avoir un large soutien dans tout l’État.

“Ils reconnaissent immédiatement mon bilan et mon expérience, et ils se sentent assurés que je peux faire le travail et c’est le message”, a déclaré Ugenti-Rita à propos des électeurs. « C’est ce que les gens veulent. Ils en ont fini avec les platitudes – cela ne mène nulle part à la politique.

Lane a déclaré que son expérience de cadre faisait de lui le meilleur choix pour le poste. Il a noté son long engagement dans la politique républicaine, à l’époque où, jeune homme, il était page à la convention républicaine de 1980 au cours de laquelle Ronald Reagan a été nommé président.

“Par-dessus tout, nous avons besoin de quelqu’un qui peut être un marchand équitable et aider à restaurer la confiance dans les élections”, a-t-il déclaré.

Lane a déclaré qu’à part quelques ratés et des cas isolés de fraude électorale, l’élection de 2020 s’était bien déroulée, bien qu’il se soit joint aux autres républicains pour critiquer la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs, qui sollicite la nomination de son parti au poste de gouverneur.

“Y a-t-il eu une fraude organisée et truquée qui a changé le résultat des élections?” Il a demandé. “Je n’ai vu aucune preuve de cela.”

Deux démocrates sollicitent la nomination de leur parti – l’ancien enregistreur du comté de Maricopa Adrian Fontes, qui a perdu son siège aux élections de 2020, et le chef de la minorité de l’Arizona House Reginald Bolding. Tous deux critiquent Finchem et d’autres républicains qui remettent en question les résultats des élections de 2020 et disent qu’une victoire de Finchem serait dangereuse pour la démocratie.

Au Kansas, le secrétaire d’État Scott Schwab est également confronté à un défi de sa droite dans la primaire du GOP de l’État.

Schwab est un ancien membre de Kansas House qui a défendu l’utilisation des urnes, qui, selon Trump et d’autres républicains, sont susceptibles d’être utilisées à mauvais escient, même s’il n’y a aucune preuve généralisée de cela. Il a rejeté les théories sans fondement sur la fraude, au moins comme une possibilité lors des élections au Kansas.

“Il y avait des inquiétudes que les gens avaient dans d’autres États, et certaines personnes veulent avoir cette inquiétude au Kansas, mais ce ne sont que des rumeurs -” J’ai entendu cela en Géorgie. J’ai entendu ça en Arizona, j’ai entendu ça au Nevada, donc au Kansas », a déclaré Schwab lors d’une récente interview. “Et vous ne pouvez pas copier et coller des situations d’un État à l’autre simplement parce que nos statuts sont si différents.”

Le principal adversaire de Schwab est Mike Brown, un entrepreneur en construction et ancien commissaire du comté de Johnson, le plus peuplé de l’État et abritant les banlieues de la région de Kansas City.

Brown a mis en doute la sécurité des élections au Kansas au cœur de sa campagne. Il a promis d’interdire les urnes et a déclaré qu’il utiliserait le bureau du secrétaire d’État pour poursuivre les cas de fraude électorale, plutôt que d’adopter l’approche de Schwab consistant à passer par des procureurs.

Brown a déclaré que lorsque Schwab dit que les élections au Kansas se sont déroulées sans problème majeur, la question est: “Parce qu’il l’a dit, ou parce qu’il peut le prouver?”

“Sa réponse est:” Il n’y a rien à voir ici, continuez à avancer “”, a-t-il ajouté. “Vous devriez commencer à regarder et vous devriez arrêter de bouger.”

Les «deux premiers» de l’État de Washington comprennent le secrétaire d’État démocrate Steve Hobbs, qui a été nommé par le gouverneur Jay Inslee en novembre dernier et espère conserver son siège pour les deux années restantes du mandat de quatre ans de l’ancien secrétaire d’État républicain Kim Wyman. Il est le premier démocrate à occuper ce poste depuis 1965, prenant le siège de Wyman après son départ pour un poste de sécurité électorale dans l’administration Biden.

Hobbs fait face à plusieurs challengers républicains et non affiliés, dont Tamborine Borrelli, une candidate “America First” qui a été condamnée à une amende par la Cour suprême de l’État le mois dernier pour avoir fait des réclamations légalement sans fondement alléguant une fraude électorale généralisée.

Jusqu’à présent, Hobbs a levé le plus parmi les candidats à la course, suivi de la vérificatrice du comté de Pierce, Julie Anderson, qui se présente en tant qu’impartiale et a déclaré qu’elle était la plus expérimentée dans la gestion des élections.

Parmi les républicains dans la course, l’ancien sénateur Mark Miloscia – il est maintenant à la tête du conservateur Family Policy Institute – a levé le plus d’argent. Le sénateur républicain Keith Wagoner traîne Miloscia en argent mais a été approuvé par l’ancien secrétaire d’État républicain Sam Reed.

Hobbs a souligné son expérience en tant que lieutenant de la Garde nationale de Washington et ses mois à la tête du bureau pour expliquer pourquoi il est le mieux placé pour résoudre des problèmes allant des problèmes de cybersécurité à la désinformation électorale.

Anderson a déclaré qu’elle se présentait de manière non partisane en raison de l’hyperpolarisation à travers le pays, affirmant que “nous n’avons pas besoin de partis politiques au bureau du secrétaire d’État appelant des balles et des grèves au marbre”.

Dans le cadre du système primaire de Washington, les deux premiers électeurs se qualifient pour les élections générales de novembre, quel que soit le parti. Les résultats prendront probablement des jours à être comptés, car il s’agit d’une élection par correspondance.



Les rédacteurs de l’Associated Press, John Hanna à Topeka, Kansas, et Rachel La Corte à Olympia, Washington, ont contribué à ce rapport.



Bob Christie, l’Associated Press