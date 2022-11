Les meilleures courses de l’Arizona attendent les résultats finaux dans une élection remplie de tension

Plus bas dans le scrutin se trouve M. Hamadeh, qui a également dénoncé les médias et est enfermé dans une course en dents de scie pour le poste de procureur général contre Kris Mayes, un démocrate. Et dans la course au poste de secrétaire d’État, M. Finchem, un théoricien du complot soutenu par Trump qui s’est identifié comme membre de la milice Oath Keepers dans le passé, suit Adrian Fontes, un démocrate et ancien enregistreur de l’État. plus grand comté, Maricopa.

Les conditions politiques semblaient mûres pour que les républicains fassent de gros ramassages à mi-parcours, mais les électeurs avaient d'autres idées.

Sur Twitter, Mme Lake et M. Masters ont projeté la victoire. Mme Lake a déclaré jeudi à Fox News qu’elle avait “une confiance absolue à 100% dans le fait que je serai le prochain gouverneur de l’Arizona”. M. Hamadeh, après avoir pris une petite avance dans sa course injustifiée, a publié une photo de lui sur Twitter lors d’un rassemblement et a semblé revendiquer la victoire en écrivant : « Je tiens à remercier les habitants de l’Arizona de m’avoir confié cette grande responsabilité. Il a depuis perdu du terrain et est légèrement à la traîne.

Dans un e-mail aux partisans jeudi, la campagne Masters a déclaré avoir vu des problèmes “troublants” lors de l’élection et a demandé des contributions: “Nous nous attendons à une voie à suivre contestée et à des batailles juridiques à venir.”

Sur Twitter, M. Finchem a demandé en plaisantant à ses abonnés de “s’assurer” que Mme Hobbs et M. Fontes n’étaient pas “dans l’arrière-salle avec des bulletins de vote à Pima ou Maricopa”. M. Fontes a riposté en écrivant: “Arrêtez avec ces ordures de complot.”

Mme Hobbs et M. Fontes ont tous deux appelé les partisans à respecter le processus de dépouillement. “Malgré ce que mon adversaire qui nie les élections essaie de faire croire, le schéma et la cadence des votes entrants sont exactement ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré Mme Hobbs. écrit sur Twitter.

Les résultats finaux pourraient prendre encore plus de temps à être déterminés, car une nouvelle loi de l’Arizona prévoit un recomptage automatique dans tous les concours électoraux où la différence entre les deux meilleurs candidats était de 0,5% ou moins du total des suffrages exprimés.

Dans la dernière ligne droite de la campagne, les meilleurs candidats démocrates et leurs substituts – dont l’ancien président Barack Obama et Jill Biden, la première dame – ont qualifié les élections de l’État de vitales pour préserver la démocratie nationale. Ils ont qualifié Mme Lake et les autres principaux candidats républicains de l’Arizona de source de division et de danger, et ont décrit les mi-mandats comme un référendum sur les négationnistes dont l’ascension aux plus hautes fonctions publiques de l’État aurait des conséquences désastreuses sur le déroulement des élections et le transfert du pouvoir.