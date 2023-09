Les meilleures couleurs de bruit éprouvées pour améliorer la qualité du sommeil

Si vous vivez en ville ou si des membres de votre famille vous empêchent de dormir, vous entretenez probablement une relation amour-haine avec les bruits nocturnes. Les changements sonores forts sont discordants et peuvent interrompre votre sommeil. Les machines à bruit peuvent générer un bruit constant bruit de couleur cela aide à bloquer ces sons indésirables.

Vous pensez probablement au bruit blanc en ce moment. Le bruit blanc est le plus connu et les machines qui le produisent sont sur le marché depuis des décennies. Mais ce n’est pas le seul bruit qui peut vous aider à dormir. Examinons les types de bruit, à quoi ils ressemblent et lequel est le meilleur pour dormir.

Au fait, qu’est-ce qu’une onde sonore ?

Toutes les différentes « couleurs » du bruit résonnent avec différentes amplitudes et différentes fréquences. Ils peuvent tous vous aider à dormir, mais cela vaut la peine d’expérimenter les différents sons. Wikipédia

OK, passons à un peu de science. Vous pouvez déconstruire les ondes sonores en deux composantes :

Fréquence , qui fait référence à la vitesse à laquelle l’onde vibre par seconde et se mesure en Hertz (des souvenirs lointains de sciences au lycée reviennent encore ?). Un Hertz signifie une vibration par seconde.

, qui fait référence à la vitesse à laquelle l’onde vibre par seconde et se mesure en Hertz (des souvenirs lointains de sciences au lycée reviennent encore ?). Un Hertz signifie une vibration par seconde. Amplitudeaussi appelé pouvoir, qui fait référence à la taille des vagues. Ceci est généralement mesuré en décibels, une mesure du volume ou de l’intensité du son.

Toutes les différentes couleurs du son vibrent à des fréquences différentes et leurs noms sont vaguement analogues aux couleurs de la lumière. Par exemple, le bruit blanc émet toutes les fréquences audibles par l’oreille humaine, tout comme la lumière blanche contient toutes les couleurs de la lumière visibles à l’œil humain.

Ne confondez pas les couleurs du son avec le bruit ambiant, qui fait référence au bruit de fond présent dans un environnement donné ; par exemple, le grondement d’un train mêlé au bavardage des passagers, ou le bruissement des feuilles dans le vent mêlé au chant des oiseaux.

Les couleurs du son sont des signaux continus et immuables à une fréquence et une amplitude particulières.

Pourquoi devriez-vous utiliser le bruit pour dormir ?

Nous avons parlé de ce que sont les ondes sonores, voyons maintenant pourquoi elles peuvent vous aider à dormir.

Il couvre les autres sons : En général, ce n’est pas le son en lui-même qui nous réveille ou nous empêche de nous endormir. Ce sont plutôt les brusques changements de son qui nous réveillent – ​​pensez à une porte qui claque, à un chien qui aboie ou à un éclair. C’est là que les bruits du sommeil entrent en jeu. En remplissant nos chambres d’un son constant, nous pouvons étouffer ces distractions extérieures et créer un environnement plus apaisant.

En général, ce n’est pas le son en lui-même qui nous réveille ou nous empêche de nous endormir. Ce sont plutôt les brusques changements de son qui nous réveillent – ​​pensez à une porte qui claque, à un chien qui aboie ou à un éclair. C’est là que les bruits du sommeil entrent en jeu. En remplissant nos chambres d’un son constant, nous pouvons étouffer ces distractions extérieures et créer un environnement plus apaisant. Cela vous aide à vous détendre et à vous concentrer sur votre sommeil: Pour beaucoup de gens, la raison pour laquelle ils n’arrivent pas à s’endormir la nuit est qu’ils n’arrivent pas à « éteindre » leur esprit. Avec les soucis quotidiens, l’anxiété et une liste de choses à faire sans fin, il peut être difficile de se détendre suffisamment pour s’endormir la nuit. Dormir avec des bruits, tels que le bruit brun, vous aidera à vous concentrer sur le son et vous permettra de vous endormir plus facilement.

Machine à bruit blanc originale autoproclamée, Marpac fabrique des versions de son Dohm Classic depuis 1962. Marpac

Quelles couleurs de bruits sont bonnes pour dormir ?

Bruit blanc pour dormir

Héritage des sons du sommeil, le bruit blanc endormit les gens depuis des lustres. Étant donné que le bruit blanc englobe toutes les fréquences que toute personne peut entendre (environ 20 Hertz à 20 000 Hertz), il a le potentiel de bloquer tout son extérieur.

La consistance du bruit blanc crée un effet de masquage éprouvé, qui peut aider les gens à s’endormir plus rapidement. Le bruit blanc ressemble à l’électricité statique que vous entendez lorsque vous réglez accidentellement la télévision par câble sur une chaîne inutilisée.

Le bruit blanc est idéal pour : Ceux qui ont insomnie ou TDAH.

Essayez-le : Parce qu’il s’agit de la couleur la plus populaire de toutes, pratiquement toutes les applications de sons pour le sommeil l’incluent. Vous pouvez également trouver des tonnes de produits qui utilisent du bruit blanc, comme celui-ci Machine à bruit blanc Marpac avec plus de 10 000 avis cinq étoiles.

Bruit rose pour dormir

Le bruit rose est récemment devenu le chouchou de tous les sons du sommeil, probablement parce que des recherches récentes ont montré que le bruit rose peut augmenter le temps passé en sommeil profond et améliorer la mémoire.

Le bruit rose est un mélange de hautes et basses fréquences, comme le bruit d’une pluie battante ou de douces vagues de l’océan, le rendant doux et apaisant. Il a également plus de puissance dans les bandes de fréquences inférieures que le bruit blanc, et ces basses fortes le rendent moins dur pour l’oreille humaine.

Parce qu’il comprend à la fois des hautes et des basses fréquences, il présente également des avantages en matière de blocage du son qui peuvent aider à étouffer les bruits gênants qui vous empêchent de vous endormir. Par exemple, si vous vivez dans un complexe d’appartements où les gens vont et viennent toute la nuit, le bruit rose peut vous aider à étouffer les bruits des moteurs ou des bruits de pas.

Le bruit rose est idéal pour : Les gens qui ont le sommeil léger.

Essayez-le : Vérifier Ventilateur de sommeil DreamWeaver de Honeywellun petit ventilateur de chevet qui émet un bruit rose accompagné de l’oscillation et du refroidissement d’un ventilateur.

Le Dreamweaver est un nouveau produit de Honeywell qui combine un ventilateur oscillant et un bruit rose pour une répétition ultime. Honeywell

Bruit brun pour dormir

Considérez le bruit brun comme une version plus profonde du bruit rose, avec encore plus de basses fréquences et une énergie concentrée dans les basses fréquences. Cela semble atténué par rapport au bruit blanc, mais en quelque sorte plus fort, comparable aux vagues dures de l’océan pendant une tempête ou au grondement d’un cuivre fredonnant une note grave.

Contrairement aux autres sons, le bruit brun ne porte pas le nom de la couleur marron réelle. Au lieu de cela, le bruit brun tire son nom de sa similitude avec mouvement brownienle mouvement aléatoire et rapide des particules dans un liquide.

Le bruit brun est idéal pour : Les personnes qui vivent dans des endroits bruyants ou qui ont du mal à avoir l’esprit clair la nuit.

Essayez-le : Le LectroFan Classique a 10 variations de bruit, englobant le blanc, le rose et le marron. Vous pouvez également trouver du bruit brun sur la plupart des applications de sons pour le sommeil.

LectroFan fabrique une petite machine à bruit de chevet qui émet une variété de « couleurs » différentes pour vous aider à dormir. LectroFan

Bruit bleu pour dormir

L’énergie du bruit bleu est principalement concentrée à l’extrémité haute fréquence, avec très peu de tons profonds pour l’équilibrer. En tant que tel, le bruit bleu ressemble au sifflement d’un tuyau d’arrosage plié. Si vous n’êtes pas sensible aux sons aigus, le bruit bleu fait un excellent travail en masquant fortement les bruits extérieurs.

C’est dur à volume élevé, mais les ingénieurs du son utilisent souvent le bruit bleu pour tramageun processus par lequel ils ajoutent intentionnellement du bruit à une production, comme un remix de chanson, afin d’adoucir le son.

Le bruit bleu est le meilleur pour: Ceux qui n’entendent pas très bien les sons aigus.

Essayez-le : Étant donné que le bruit bleu est plus dur que les autres couleurs, peu de fabricants l’incluent dans les appareils sonores de base pour le sommeil. Si vous aimez vraiment le bruit bleu, vous devrez probablement débourser plus d’argent pour un appareil haut de gamme qui vous permet de mélanger et de personnaliser des sons à différentes fréquences, comme le Système de thérapie sonore pour le sommeil et les acouphènes Sound Oasis Deluxe S-6000. Il existe cependant une application pour les iPhones, Bruit blanc pour iOSqui a une piste de bruit bleu.

Quelle couleur de bruit est la meilleure pour dormir ?

La vérité est que nous ne savons pas quelle couleur de bruit est la meilleure pour dormir. Personne ne le sait avec certitude, car aucun scientifique n’a mené de recherche comparant explicitement différentes couleurs de son dans un environnement contrôlé. Pour savoir quel type de bruit vous aide le mieux à dormir, testez-les tous avec une application.

J’aime Bruit blanc Lite pour iOS. J’utilise la version allégée sur mon téléphone depuis des années et je l’utilise chaque fois que j’ai besoin d’un peu d’aide pour m’endormir. Il contient toutes les différentes couleurs de son expliquées dans cet article, ainsi que d’autres sons familiers, tels que la climatisation, un ventilateur oscillant, de légères précipitations et un orage. Vous pouvez même mélanger des morceaux pour créer le cocktail sonore parfait pour vous.

Une fois que vous avez trouvé un son que vous aimez et qui vous a toujours aidé à vous endormir, envisagez d’acheter une machine à sons pour le sommeil, comme le Machine à bruit blanc haute fidélité LectroFan, qui propose 20 sons parmi lesquels choisir. Les machines dédiées offrent souvent un son de plus haute définition et peuvent atteindre des volumes plus élevés qu’un téléphone.