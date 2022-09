Les meilleures compagnies aériennes du monde pour 2022, selon Skytrax

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture et la fermeture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

Londres (CNN) — De Covid au chaos, ce fut une autre année cahoteuse pour l’industrie aéronautique. Dans une grande partie de l’hémisphère nord, la saison estivale chargée a été assaillie de retards et d’annulations, tandis qu’aux États-Unis, une nouvelle étude a révélé cette semaine que la satisfaction des passagers d’avion est en baisse dans tous les domaines.

Pourtant, alors que nous entrons dans les mois de voyage plus calmes de septembre et octobre, il y avait lieu de célébrer à Londres vendredi, alors que les dirigeants de l’industrie se réunissaient à l’hôtel Langham pour les Skytrax World Airline Awards 2022 – la première fois que l’événement avait été détenu en personne depuis 2019.

Skytrax, un site d’examen et de classement des compagnies aériennes et des aéroports basé au Royaume-Uni, a mené plus de 14 millions d’enquêtes auprès de clients dans plus de 100 pays entre septembre 2021 et août 2022 pour découvrir la compagnie aérienne préférée actuelle dans le monde.

Le vainqueur de cette année n’était pas étranger au podium. Qatar Airways, nouvellement couronnée, a remporté le premier prix sept fois au total depuis l’introduction des récompenses en 1999. Le porte-drapeau qatari a également remporté huit autres gongs vendredi, dont la meilleure classe affaires, le meilleur siège en classe affaires et la meilleure classe affaires. Salle à manger du salon. Ça va être beaucoup à rapporter dans les bagages à main.

Il y a à peine deux mois, le transporteur a pris la première place du classement AirlineRatings.com des meilleures compagnies aériennes au monde.

Le directeur général du groupe Qatar Airways, Akbar Al Baker, a remercié ses “employés incroyables” pour “leur dévouement et leur dynamisme continus” et a déclaré que “gagner ces prix l’année même où nous célébrons notre 25e anniversaire est encore plus gratifiant”.

Peu de temps après avoir reçu le prix, il a déclaré à CNN Travel que le secret du succès durable de la compagnie aérienne était : “Un service cohérent, un produit cohérent, une attention constante aux passagers et un dévouement absolu de tous ceux qui travaillent dans la compagnie aérienne.”

Un habitué des listes “best of”, Emirates était n ° 3 dans le classement 2022 de Skytrax. Adam Scheck/AP

Singapore Airlines, le nouveau transporteur n° 2 mondial selon l’enquête de Skytrax, a également remporté neuf prix, dont celui du meilleur personnel de cabine, de la meilleure première classe, du meilleur siège de première classe et de la meilleure restauration de première classe.

La surprise de Ryanair

Emirates, le porte-drapeau des Émirats arabes unis, occupait la troisième place et a également été récompensé pour le meilleur divertissement en vol, la meilleure classe économique, la meilleure restauration en classe économique et le meilleur siège en classe économique premium.

La compagnie japonaise ANA (All Nippon Airways) est arrivée au 4e rang et a également été nommée compagnie aérienne la plus propre du monde : ce qui n’est pas une mince affaire alors que deux ans de Covid-19 ont signifié que les clients sont particulièrement attentifs aux normes d’hygiène et de propreté. Il a également remporté quatre autres prix, dont celui des meilleurs services aéroportuaires.

La compagnie aérienne australienne Qantas est arrivée cinquième dans l’enquête menée auprès de plus de 350 compagnies aériennes, menée en anglais, français, espagnol, russe, japonais et chinois.

Delta Air Lines était la première compagnie aérienne aux États-Unis, remportant six catégories de prix spécifiques à une région, tandis que Turkish Airlines était le premier transporteur en Europe, remportant quatre prix, dont le titre très compétitif de meilleure compagnie aérienne en Europe.

Dans l’un des plus grands bouleversements de la journée, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair – qui n’a jamais eu peur de courtiser la controverse en 37 ans d’histoire – a triomphé aux prix pour la première fois, remportant la couronne de la meilleure compagnie aérienne à bas prix en Europe . Ce succès auprès des clients doit en grande partie être dû à son émergence cet été comme l’une des compagnies aériennes les plus fiables de la région, annulant relativement peu de vols et proposant même des vols de “secours” en juillet et août pour aider les personnes bloquées par les annulations de leurs concurrents.

Albertine Murasira, une hôtesse de l’air pour RwandAir, qui a remporté le prix du meilleur service de personnel aérien en Afrique, a déclaré que ce prix encouragerait le transporteur à relever encore ses normes.

Comme il s’agit d’un prix pour “les meilleurs employés, c’est une très grande victoire pour nous”, a-t-elle déclaré à CNN. “Cela va nous encourager à continuer à prendre soin de nos passagers.”

Edward Plaisted, PDG de Skytrax, a déclaré que si les prix célébraient le meilleur de l’aviation, l’industrie s’attaquait toujours à la pression de Covid, aux pénuries de personnel et aux flambées des prix du carburant causées par le conflit en Ukraine.

“Dans l’ensemble, cela n’a pas été la période la plus heureuse à bien des égards”, a-t-il déclaré au public de la cérémonie.

Les compagnies aériennes ne paient aucun frais d’entrée ou d’inscription pour être éligibles aux récompenses et tous les coûts de l’enquête et de l’événement de récompenses sont payés par Skytrax. Pour la liste complète des gagnants, visitez le site Skytrax.

Les 20 meilleures compagnies aériennes du monde en 2022, selon Skytrax

1. Qatar Airways

2. Compagnies aériennes de Singapour

3. Emirats

4. ANA (All Nippon Airways)

5. Qantas Airways

6. Japan Airlines

7. Compagnies aériennes turques

8. Air France

9. Air coréen

10. Compagnies Aériennes Internationales Suisses

11. British Airways

12. Etihad Airways

13. China Southern Airlines

14. Compagnies aériennes de Hainan

15. Lufthansa

16. Cathay Pacific

17. KLM

18. EVA Air

19. Vierge Atlantique

20. Vistara

Qantas est le porte-drapeau australien et n ° 5 sur la liste de cette année. Tino Plunert/dpa/picture-alliance/AP

Le meilleur personnel de cabine au monde

Compagnies aériennes Singapour

La meilleure propreté des cabines des compagnies aériennes au monde

ANA All Nippon Airways

Le meilleur salon d’aéroport indépendant au monde

Place Premium

Le meilleur salon de classe affaires au monde

Vierge Atlantique

Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde

Sun Express

Meilleure compagnie aérienne à bas prix au monde / Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Asie

Air Asia

Meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe

Ryanair

Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord

Compagnies aériennes du sud-ouest

Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Afrique

FlySafair

Meilleure compagnie aérienne low-cost long-courrier au monde

Trottinette

Les meilleures compagnies aériennes au monde

La meilleure compagnie aérienne de première classe au monde : Singapore Airlines

Meilleure compagnie aérienne en classe affaires au monde : Qatar Airways

La meilleure compagnie aérienne en classe économique premium au monde : Virgin Atlantic

La meilleure compagnie aérienne en classe économique au monde : Emirates