Les meilleures collations riches en protéines pour réaliser vos macros en déplacement

Les quatre diététistes affirment que chaque fois que vous avez faim entre les repas, c’est une bonne idée de préparer une collation riche en protéines. Kirkpatrick explique que les protéines maintiennent la glycémie stable, ce qui aide à éviter de grands changements d’énergie et d’humeur. Donc, si vous voulez éviter de vous endormir à votre bureau vers 16 heures, choisir une collation riche en protéines sera un meilleur choix que quelque chose qui est principalement à base de glucides. Kirkpatrick ajoute qu’une collation riche en protéines sera également plus rassasiante, vous serez donc moins susceptible de trop manger sur le moment ou plus tard, au moment du repas.

Être informé des faits est une chose, mais mettre cela en pratique ne se produira que si c’est facile. Il est essentiel de garder votre cuisine approvisionnée en collations riches en protéines qui ne demandent presque aucun effort. Voici 10 idées pour commencer, toutes approuvées par une diététiste.

10 collations faibles en calories et riches en protéines

1. Saumon séché

«Je sais que la viande de bœuf séchée est très populaire, mais j’adore la viande de saumon séchée parce qu’elle offre un excellent rapport qualité-prix sur le plan nutritionnel», déclare Kirkpatrick. En plus des protéines, elle dit que la viande séchée de saumon est riche en acides gras oméga-3, qui contribuent à assurer la satiété, à alimenter la croissance musculaire et à favoriser la santé du cerveau.

2. Œufs durs

Les œufs sont une mine d’or de nutriments, c’est pourquoi De Santis et Kirkpatrick les aiment tous deux comme collation riche en protéines. Un oeuf contient six grammes de protéines, vous devrez donc en manger deux pour qu’il soit considéré comme « riche en protéines ». Outre les protéines, les œufs sont une bonne source de graisses insaturées, de vitamine D et cholinece qui est bon pour le cerveau et le cœur.

3. Yaourt grec avec poudre de protéines et baies

Une collation facile, faible en calories et riche en protéines, qu’Angelone recommande consiste à mélanger une cuillère de poudre de protéines (elle aime le goût de chocolat) dans du yaourt grec et à ajouter des myrtilles ou des fraises dessus. Vous obtenez 20 grammes de protéines à partir du yaourt grec seul, donc même sans la poudre de protéines, il peut être considéré comme une bonne collation riche en protéines.

4. Fromage cottage et fruits

Kirkpatrick et Bannan disent tous deux de ne pas négliger le fromage cottage lorsque l’on pense aux collations riches en protéines pour remplir votre réfrigérateur. Une tasse contient 24 grammes de protéines. Lorsque vous achetez du fromage cottage (et du yaourt d’ailleurs), Kirkpatrick conseille d’en acheter un nature et d’ajouter vous-même toute garniture supplémentaire à la maison pour éviter les sucres ajoutés et les édulcorants artificiels. Par exemple, Bannan aime ajouter de l’ananas ou des pêches à son fromage cottage pour le sucrer.

5. Édamame

Surtout si vous êtes végétalien ou végétarien, Kirkpatrick dit que l’edamame est une collation riche en protéines à conserver au réfrigérateur. «Il y a tellement d’excellents nutriments dans l’edamame», explique Kirkpatrick. En plus 18,5 grammes de protéines par tasse, c’est une bonne source de fibres, de fer, de calcium et de vitamine C.

6. Noix et graines

De Santis dit que les noix et les graines sont l’un des moyens les plus simples d’ajouter plus de protéines à votre journée, car vous pouvez simplement les manger par poignée et elles ne nécessitent aucune préparation.et c’en est un autre parfait pour les végétaliens et les végétariens. Puisqu’il existe de nombreux types différents de noix et de graines, changer de type est un bon moyen de vous assurer que vous obtenez également un large mélange de nutriments. Outre les aliments populaires comme les cacahuètes, les noix de cajou, les noix et les amandes, les diététistes conseillent de ne pas négliger les pistaches, les graines de chanvre et les graines de citrouille.

7. Pois chiches rôtis

«J’adore les pois chiches rôtis comme source de protéines, car ils contiennent également beaucoup de fibres», explique De Santis, en vérifiant le nom du nutriment crucial qui ne contient que des protéines. 5 pour cent des Américains en consomment suffisamment. Vous pouvez acheter des pois chiches rôtis prêts à manger à l’épicerie ou en ligne, ou vous pouvez les préparer vous-même en les faisant cuire au four pendant 45 minutes à 350 ℉. Avant la cuisson, versez un filet d’huile d’olive dessus et assaisonnez-les avec vos épices préférées, comme le curcuma, le paprika ou l’ail. Une tasse de pois chiches rôtis contient 14,5 grammes de protéines.

8. Tranches de pomme au beurre de noix

Puisque les noix constituent une bonne collation riche en protéines, il est logique que le beurre de noix le soit aussi. L’associer à une pomme vous donnera plus de fibres et vous rassasiera mieux que de simplement manger des cuillerées du pot. Bannan aime cette collation pour la combinaison du sucré et du croquant. Elle dit que vous obtiendrez environ huit grammes de protéines par portion de beurre de noix. (En d’autres termes, soyez généreux pour augmenter la quantité de protéines suffisamment pour répondre à vos besoins en protéines.)

9. Shake protéiné

Le fait que les boissons protéinées figurent sur cette liste nous rappelle qu’elles doivent être considérées comme une collation riche en protéines et non comme un repas complet. « Une boisson protéinée vous apportera environ 25 grammes de protéines », explique Kirkpatrick. Pour une recette générale à suivre, combinez une cuillère de votre poudre de protéine préférée avec 3/4 tasse de lait ou de lait alternatif de votre choix, une banane et tout autre complément de votre choix (comme des épinards, des fruits, du chia). graines ou cannelle), puis mixez.

10. Thon, avocat et crackers

Angelone aime combiner une demi-boîte de thon (qui contient 16,5 grammes de protéines) avec de l’avocat écrasé et le mettre sur des craquelins à grains entiers pour une collation riche en protéines qui contient également des oméga-3 et des fibres. C’est savoureux, rassasiant et ne prend que quelques minutes à préparer.

La variété est la clé

C’est formidable d’avoir vos aliments préférés éprouvés et riches en protéines, mais De Santis recommande de changer ce que vous choisissez. (En d’autres termes, essayez plusieurs collations de cette liste au lieu d’en prendre une ou deux à plusieurs reprises.) « Chaque aliment contenant des protéines présente des avantages différents. Par exemple, les pois chiches contiennent également des fibres et le yaourt grec contient également des probiotiques. J’encourage vraiment les gens à consommer une grande variété de sources de protéines pour en tirer le meilleur parti », dit-il.

Et rappelez-vous : les collations riches en protéines sont censées compléter les protéines que vous consommez au moment des repas. « Concentrez-vous sur l’incorporation de protéines dans chaque repas et collation pour maintenir des niveaux d’énergie stables tout au long de la journée », explique Bannan.

Un autre bon rappel est que même si les protéines suscitent beaucoup d’attention et sont d’une importance majeure, les quatre diététistes affirment qu’elles ne constituent encore qu’un des nombreux nutriments dont le corps a besoin. Bannan souligne l’importance d’avoir une alimentation équilibrée, affirmant qu’il faut équilibrer les sources de protéines avec une variété de fruits, de légumes et de grains entiers. «Ces aliments offrent des fibres supplémentaires et des nutriments essentiels comme des vitamines et des minéraux», dit-elle. « L’ajout d’aliments riches en fibres peut faciliter la digestion et favoriser une sensation de satiété, tandis que les nutriments contenus dans les fruits et légumes soutiennent la santé globale. »

Avec une cuisine équipée de collations riches en protéines dont le service demande un minimum d’effort, il sera beaucoup plus facile d’atteindre vos objectifs en matière de protéines. (Cela vous évitera également de manger un demi-sac de bretzels à la moutarde et au miel en une seule fois.) Choisissez une collation riche en protéines pour vos muscles, votre niveau d’énergie et votre humeur. Plus important encore, faites-le parce que c’est vraiment très bon.