Les meilleures citations de Zlatan Ibrahimovic alors qu’il prend sa retraite à 41 ans

Zlatan Ibrahimovic est l’un des footballeurs les plus divertissants au monde, sur et en dehors du terrain. Mais c’est la fin d’une époque puisque le joueur de 41 ans a annoncé dimanche sa retraite après avoir terminé la saison avec l’AC Milan. Sa carrière a duré 24 ans, avec des passages à l’Inter Milan, Barcelone, PSG, Manchester United et LA Galaxy.

Des grèves incroyables aux commentaires scandaleux, il nous a constamment tenus en haleine. Il va manquer au monde du football, mais nous avons compilé certaines de ses meilleures citations.

1. « Je ne peux pas m’empêcher de rire à quel point je suis parfait. »

2. « À la suédoise ? Non. À la yougoslave ? Bien sûr que non. Ça doit être à la Zlatan. »

3. « Zlatan ne fait pas d’auditions. »

– Lorsque le manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a proposé un essai à Ibrahimovic, alors adolescent.

4. « Quoi [John] Carew fait avec un ballon de football, je peux faire avec une orange. »

– En réponse aux suggestions de Carew selon lesquelles les films et astuces d’Ibrahimovic étaient « inutiles ».

5. « D’abord je suis allé à gauche; il l’a fait aussi. Puis je suis allé à droite et il l’a fait aussi. Puis je suis encore allé à gauche et il est allé acheter un hot-dog. »

– Sur la façon dont il a tordu le défenseur de Liverpool Stéphane Henchoz à l’envers.

6. « Quand vous m’achetez, vous achetez une Ferrari. Si vous conduisez une Ferrari, vous mettez de l’essence super dans le réservoir, vous prenez l’autoroute et vous appuyez sur l’accélérateur. [Pep] Guardiola a fait le plein de gasoil et a fait un tour à la campagne. Il aurait dû acheter une Fiat. »

– Lors de sa seule saison à Barcelone où il a enduré une relation tendue avec Pep Guardiola, alors entraîneur.

7. « Qu’est-ce que tu veux dire par ‘présent ?’ Elle a eu Zlatan. »

– Sur le cadeau de fiançailles de son ex-petite amie.

Zlatan Ibrahimovic n’a jamais été du genre à mâcher ses mots. MICHAEL CAMPANELLA/Getty Images

8. « Nous cherchons un appartement. Si nous ne trouvons rien, j’achèterai probablement l’hôtel. »

– Lors de sa révélation en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

9. « C’est vrai que je ne connais pas grand-chose des joueurs ici, mais ils savent vraiment qui je suis. »

– Lors de son passage en Ligue 1 en 2012.

10. « Nous parcourions sa playlist dans la loge — il y avait beaucoup de Justin Bieber, Jonas Brothers et Selena Gomez. C’est bon de savoir que même David Beckham n’a pas bon goût en tout. »

11. « Il y avait la pensée que cela m’enverrait à la retraite. J’ai envoyé tout leur pays à la retraite. »

– Après avoir marqué deux fois pour qualifier la Suède pour l’Euro 2016 contre le Danemark.

12. « Je ne crois pas qu’ils puissent changer la Tour Eiffel pour ma statue, même les gens derrière le club. Mais s’ils le peuvent, je resterai ici — je vous le promets. »

– Sur son avenir avec le PSG.

13. Et il y a eu ce fameux échange avec un journaliste avant les éliminatoires de la Coupe du monde 2014 :

Zlatan : « Seul Dieu sait qui passera. »

Journaliste : « C’est difficile de lui demander. »

Zlatan : « Tu lui parles. »

14. Et quand la Suède a perdu contre le Portugal et n’a pas réussi à se qualifier ?

« Une Coupe du monde sans moi, ce n’est rien à regarder, donc ça ne vaut pas la peine d’attendre la Coupe du monde. »

15. « Absolument pas. J’ai commandé un avion. C’est beaucoup plus rapide. »

– Sur des rumeurs selon lesquelles il aurait acheté une Porsche.

16. « J’avais l’impression d’avoir 11 bébés autour de moi. »

– Sur la réponse des joueurs de Chelsea à son carton rouge en quarts de finale de la Ligue des champions 2015.

17. « Je m’en fous de qui gagne. Je pars en vacances. »

– Sa réponse après l’élimination de la Suède de l’Euro 2012.

18. « Un Zlatan blessé est une chose sérieuse pour n’importe quelle équipe. »

19. « J’aime aussi les feux d’artifice, mais je les allume dans les jardins ou dans les stands de kebab. Je n’ai jamais mis le feu à ma propre maison. »

– Sa réponse à l’incident du feu d’artifice de Mario Balotelli.

20. « Je peux jouer dans les 11 positions parce qu’un bon joueur peut jouer n’importe où. »

21. « Je ne t’ai pas blessé exprès et tu le sais. Si tu m’accuses encore, je te casserai les deux jambes, et cette fois ce sera exprès. »

– Il n’a pas apprécié l’accusation de Rafael van der Vaart qui l’a volontairement blessé.