Le rappeur Earl « DMX » Simmons laisse derrière lui un héritage de musique émouvante remplie de douleur, de passion et d’espoir.

Simmons est décédé vendredi dans un hôpital de White Plains, New York, après avoir subi une crise cardiaque la semaine dernière et avoir été placé sous assistance respiratoire, selon un communiqué publié par sa famille à l’Associated Press. La star, qui est devenue célèbre dans la scène hip-hop des années 90 et 2000, avait 50 ans.

Alors que le monde pleure la perte d’une légende du hip-hop avec un son distinctif et des chansons pleines de vérité, nous revenons sur certaines de ses paroles et citations les plus mémorables.

DMX sur son éducation turbulente et sa famille:

« Merde, est-ce de ma faute, j’ai fait quelque chose / pour qu’un père quitte son premier enfant à 7 ans pour faire ma première offre? » – « Slippin ‘ » (1998)

« Tout ce que je sais, c’est la douleur, tout ce que je ressens c’est la pluie / Comment puis-je maintenir avec ça sur mon cerveau. » – « L’hymne de Ruff Ryder » (1998)

«Tu veux être moi? Voici ce que vous faites / Grandissez négligée par les deux parents et continuez à vous en sortir. » – « Faites-vous » (2000)

« X est le méchant. Ce n’est pas qui je suis. Je ne suis pas la personne que les médias me décrivent. J’avais l’habitude d’être très clair sur qui était quoi et quelles caractéristiques chaque personnalité avait. Mais je ne sais pas. À ce stade, je ne suis même pas sûr qu’il y ait une différence. Je suis Earl quand je suis avec mes enfants. Mes enfants me manquent. » – ABC 15 Arizona (2011)

Sur le hip-hop:

« J’ai grandi avec le hip-hop. Le hip-hop n’est pas seulement de la musique, c’est un style de vie, » – People’s Party avec Talib Kweli (2020)

« De nos jours, il y a tellement de variantes de rap. Appelez ça comme ça, si ce n’est pas du rap, ne vous appelez pas rappeur », – Breakfast Club (2012)

« Si le grand public l’accepte, d’accord. Je ne vais pas le faire pour le grand public. Je préfère faire de la musique pour les gens avec qui je suis en contact, des gens sur lesquels je peux compter. C’est pour ça que je fais ma musique . Les gens dans le quartier. » – GQ (2019)

«Au moment où la majorité des fans ont entendu ma voix, j’avais traversé toutes les tensions et tout. J’ai rappé pendant 13 ans avant de devenir célèbre. Donc c’était comme, quoi que ce soit qui allait être fait à ma voix, c’est fait à ma voix. C’est pourquoi c’est toujours la même chose. » – L’émission de radio Ralphie (2012)

Sur la dépendance:

« Fais attention à ceux qui veulent toujours te faire planer / Parce que le moment venu, celui-là te laissera mourir. » – « Angel » (1999)

«J’ai découvert plus tard qu’il a lacé le blunt avec du crack… Pourquoi ferais-tu ça à un enfant? Il avait 30 ans et il savait que je l’admirais. Pourquoi ferais-tu ça à quelqu’un qui te regarde?» – Parti populaire avec Talib Kweli (2020)

« J’aurai toujours un problème de drogue. Ce n’est pas parce que vous arrêtez de planer que vous n’avez pas de problème parce que c’est un combat constant tous les jours, » – « Iyanla, Fix My Life » (2013)

«J’ai appris que je devais gérer les choses qui me faisaient mal. Je n’avais vraiment personne à qui parler… dans le quartier, personne ne veut entendre ça. Parler de vos problèmes est considéré comme un signe de faiblesse alors qu’en fait c’est l’une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire. L’une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire est de la mettre sur la table, de la hacher et de la laisser sortir. « – Parti populaire avec Talib Kweli (2020)

Sur la religion:

« Je n’ai pas besoin d’avoir un but en tête. J’ai juste besoin d’avoir un but. Et je ne connais même pas ce but, parce que Dieu m’a donné ce but depuis avant que je sois dans l’utérus, donc je suis va remplir ce but… que je le veuille ou non, que je le sache ou non, parce que l’histoire a déjà été écrite. Si vous appréciez le bien, alors vous devez accepter le mal. » – GQ (2019)

« Alors que je vais traverser, tout ce que tu veux que je fasse / Dis-moi juste quoi faire, Seigneur donne-moi un signe! » – « Seigneur donne-moi un signe » (2006)

«C’est plus facile de pécher, mais ça me fait mal au cœur / J’essaye vraiment de gagner, alors par où commencer?» – « Prêt à le rencontrer » (1998)