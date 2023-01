Les meilleures choses pour vous garder au chaud cet hiver, selon le personnel le plus confortable de CNET

L’hiver est définitivement arrivé et contrairement à la famille Stark, la plupart d’entre nous n’ont pas de loups géants contre lesquels se blottir pour rester au chaud. Au lieu de cela, nous comptons sur des vêtements chauds et une technologie cool pour nous sentir bien.

L’équipe CNET n’est pas à l’abri du froid des mois les plus froids, nous avons donc dressé une liste de nos appareils chauffants préférés pour vous aider à faire les bons choix cet hiver.

Clark Mes pieds ont froid quand il fait froid, alors la solution évidente est de porter des chaussettes chaudes et/ou des pantoufles. J’ai parcouru de nombreuses paires de pantoufles douces lavables en machine et de pantoufles en peau de mouton à fond souple au fil des ans. Mais pour une raison quelconque, il ne m’est jamais venu à l’esprit jusqu’à récemment d’obtenir des pantoufles à semelles dures que je peux aussi garder (au lieu de glisser mes pieds hors de mes pantoufles) quand j’avais besoin de courir jusqu’au bout de l’allée pour aller chercher du courrier ou sortez brièvement par la porte dérobée pour convaincre le chien d’entrer à l’abri de la pluie. Vous avez beaucoup de choix sur le type de pantoufle que vous voulez et je ne suis pas ici pour porter des jugements. Mais pouvoir garder mes pantoufles pour ces brèves incursions hors de ma maison californienne m’a aidé à rester au chaud, ne serait-ce que parce que je n’ai pas à changer de chaussures à la porte et à ne pas oublier de remettre mes pantoufles à mon retour. à l’intérieur. Oui, de tous les problèmes du monde, c’est un petit. Mais pour moi, cela a changé la donne. -Connie Guglielmo Vous recevez des alertes de prix pour Clarks Womens Open Back Suede Leather Comfort Clog Slipper JMS0583C – Plush Fausse Fur Trim – Indoor Outdoor House Slippers for Women (6 M US, Natural)

Turbo Ce foyer électrique Suburbs est un radiateur d’appoint qui ressemble à une cheminée. Bien que cela puisse sembler ringard, ce produit est extrêmement confortable et invitant. Il réchauffe facilement mon sous-sol mal chauffé et il est également apaisant à regarder. Oui, je sais que ce n’est pas un vrai feu. Mais mon cerveau dit simplement “Ooooh, survie” et s’évanouit quand je m’assieds près du radiateur. C’est simplement un grand pas en avant par rapport à un radiateur d’appoint ordinaire en termes d’ambiance. Ma seule mise en garde est qu’il ne peut pas osciller et qu’il n’a qu’un seul niveau d’intensité, contrairement à de nombreux appareils de chauffage d’appoint plus maladroits. Pourtant, j’aime le fait qu’il dispose d’un thermostat, d’une minuterie et d’une télécommande. D’un point de vue de sécurité crucial, il est également facile de se rappeler de l’éteindre car les fausses flammes continuent de clignoter tant que le radiateur est allumé. Je recommande de s’asseoir à côté tout en portant un jean doublé de polaire, mon autre achat préféré de cette saison, tout en tenant une tasse de quelque chose de chaud. — Laure Hautala Vous recevez des alertes de prix pour TURBRO Suburbs TS25 Cheminée Électrique Infrarouge Poêle – 25″ Cheminée Autoportante avec Effets de Flamme Réglables, Protection Contre la Surchauffe, Minuterie, Télécommande – 1400W, Noir

Smartwool Je ne suis généralement pas une personne “vous devez acheter cette marque”, mais : vous devez acheter cette marque. Les hauts, bas, bonnets, gants et chaussettes Smartwool sont fabriqués à partir de laine mérinos, qui promet de réguler la température corporelle et d’évacuer la transpiration. Et d’après mon expérience, cela fonctionne : les produits Smartwool sont devenus mes incontournables lorsque je sais que je vais devoir être à l’extérieur dans le froid et faire une grande différence. Ils sont chers, mais un investissement – ces pièces résistent au fil du temps. J’ai des chemises de couche de base depuis des années maintenant. Ce n’est pas pour rien qu’ils proposent également des vêtements de grande taille et ont mis en place un certain nombre de pratiques respectueuses de l’environnement. –Alison DeNisco Rayome

Ocoopa Je me fie régulièrement aux chauffe-mains, mais je n’aime pas les produits à usage unique, alors je suis allé chercher quelque chose sur lequel je pouvais compter et j’ai atterri là-dessus. Il s’agit essentiellement d’une grosse batterie et d’un élément chauffant, avec un port de charge USB-C. Il y a trois niveaux de production de chaleur, le niveau supérieur étant très chaud, et je trouve qu’une charge complète me dure généralement environ deux heures lorsqu’il fait assez froid pour en avoir besoin. — Russel Holly Vous recevez des alertes de prix pour les chauffe-mains rechargeables Ocoopa

Hanes Je vis en Caroline du Sud, donc la plupart du temps, le temps est assez raisonnable et vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’équipement pour le temps froid. Pour cette raison, la plupart du temps, je n’ai besoin que d’un sweat-shirt pour commencer la journée, puis l’après-midi, je suis en short et en t-shirt. Je n’aime pas dépenser beaucoup d’argent en vêtements (je ne l’ai jamais fait), alors ce sweat Hanes est parfait. Il me garde suffisamment au chaud, est doux et possède une capuche et une poche avant pour mes mains. Il s’adapte à la taille et a bien résisté à de nombreux lavages. Il est disponible dans un grand nombre de couleurs, vous pouvez donc en avoir quelques-unes sans vous ruiner. — Jared Di Pane Vous recevez des alertes de prix pour Hanes Pullover EcoSmart Hooded Sweatshirt, Black, Large

Crumpe Bien sûr, je pourrais augmenter le chauffage dans toute ma maison ou me blottir dangereusement près des bouches de chauffage. Mais quand les frissons s’installent, je suis beaucoup plus susceptible d’atteindre mon coussin chauffant. Une chaleur luxuriante et localisée me réchauffe en quelques minutes tout en réduisant ma facture d’énergie. Mieux encore, un coussin chauffant est éminemment portable, ce qui signifie que je peux l’enrouler autour de mes pieds sur le canapé, le draper sur mes genoux à mon bureau ou diffuser de la chaleur dans mon dos pendant que je lis au lit. –Jessica Dolcourt Vous recevez des alertes de prix pour Coussin chauffant Pure Enrichment PureRelief XL

HeatTech Oui, c’est bien de prévoir un temps froid, mais que se passe-t-il lorsque vous voyagez et que vous sous-estimez considérablement la chute des températures ? Vous ne voulez pas acheter une toute nouvelle garde-robe, juste quelque chose pour passer quelques jours afin que votre voyage d’affaires ou vos vacances ne soient pas gâchés. Entrez Uniqlo, une marque de mode rapide avec sa gamme de produits HeatTech de vêtements d’intérieur abordables (ou de sous-vêtements longs si vous êtes traditionnel). Pour moins de 20 $, vous pouvez vous procurer une paire de collants qui vous facilitera grandement la vie. En tant qu’ancien New-Yorkais, je peux vous dire que protéger les jambes est le moyen le plus rentable de traverser une période de froid, bien qu’Uniqlo propose également des hauts, des gants et des chapeaux pour compléter votre tenue de survie hivernale à petit budget. Les magasins Uniqlo ne sont pas partout dans le pays, mais vous pouvez en trouver un à Chicago, New York, Boston, Seattle, San Francisco et la région de Washington, DC (ainsi qu’à Los Angeles et Orlando, bien que vous ne le gagniez probablement pas). pas besoin de HeatTech ici !). Tout le monde peut commander en ligne et obtenir ses protections d’hiver abordables en quelques jours – ou voir s’il y a un H&M en ville avec sa propre ligne de caleçons longs thermiques. -David Lumb

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.