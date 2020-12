La Laponie est le véritable pays des merveilles hivernales, béni de neige six mois par an. Il est peut-être mieux connu comme la maison du Père Noël, mais cette région subarctique a beaucoup plus à offrir, même virtuellement.

Voici notre guide alternatif de la Laponie, qui ne tourne pas autour de l’homme à la barbe blanche.

La Laponie est-elle un pays?

Non, la Laponie est une région qui s’étend sur trois pays scandinaves: la Finlande, la Suède et la Norvège. Il possède une belle nature sauvage, des stations de ski et des phénomènes naturels comme le soleil de minuit et les aurores boréales.

Quelle est la meilleure période pour visiter la Laponie?

Premièrement, avec des restrictions de voyage en place dans de nombreux endroits, vous cherchez peut-être un moyen de profiter de la Laponie à distance. FinnAir a créé un expérience de vol en réalité virtuelle. Vous pouvez choisir parmi huit voyages spéciaux disponibles à partir du jour de Noël. Certes, le Père Noël fait toujours partie de ce voyage, mais c’est une expérience unique, non? Et avec les restrictions de voyage toujours strictes dans de nombreux pays européens, il se peut que la Laponie soit aussi proche que possible pour le moment.

Si vous prévoyez d’y aller en personne, il n’y a pas de mauvais moment pour visiter la Laponie. Cela dépend vraiment de ce que vous cherchez à tirer de votre voyage. Janvier et février sont les meilleurs mois pour skier et mars offre les conditions optimales pour repérer les aurores boréales.

La neige fond entre avril et août si vous recherchez un temps plus chaud pour la randonnée. Et à partir de novembre, la lourde couverture de neige revient.

Découvrez la culture sami

Si vous souhaitez en savoir plus sur les personnes originaires de Laponie, visitez le Peuple sami dans la ville norvégienne de Tromsø.

Cette population autochtone a été les premiers colons de l’Arctique européen. Découvrez leur vie et leur culture, qu’ils chérissent depuis des milliers d’années, et dégustez de la cuisine traditionnelle sâme.

Leur sympathique rennes vous emmènera même faire une promenade en traîneau.

Les fans gelés devraient visiter Kemi

Si vous voulez embrasser votre Elsa intérieure, alors une visite au château de neige à Kemi doit être sur votre liste de choses à faire.

Il est possible de faire un court voyage à la frontière suédoise ici et, bien sûr, de prendre une photo de vous debout dans deux pays à la fois.

Parcs nationaux et grottes de Laponie

Passez la frontière à Björkliden en Suède où il est possible de faire une randonnée hivernale Parc national d’Abisko ou explorez le Grottes de Kåppas – Le plus long système de grottes de Suède.

Célèbre pour son ski et ses aurores boréales, Bjorkliden a beaucoup pour les aventuriers en plein air toute l’année.

Vous pouvez également vous essayer à l’art de pêche sur la glace.

Faites de la plongée avec tuba avec les baleines

Si vous pouvez regarder au-delà des températures glaciales de l’eau, nager aux côtés d’Orca sauvage doit être l’un des points forts d’une visite en Laponie.

Il existe une gamme de visites guidées vous pouvez choisir dans la région de Skjervøy en Norvège.

Dormir sous les aurores boréales

Aucun voyage en Laponie n’est complet sans une observation des magnifiques aurores boréales – alias – les aurores boréales.

Il existe de nombreuses visites guidées dans toute la région. , Pour un point de vue privilégié, réservez vous-même une nuit dans une capsule d’observation de luxe, comme celles du Hôtel Arctic Treehouse à Rovaniemi, en Finlande, ou dans le luxe pods de glamping à Torassieppi.

Ils sont spécialement positionnés pour avoir une vue panoramique sur cette magnifique exposition de la nature. Sûrement l’expérience ultime de dormir sous les étoiles.

Qu’est-ce qui vous donnera les meilleures chances de voir les aurores boréales?

Nous sommes heureux que vous ayez posé la question. C’est une combinaison de ciel dégagé et d’un peu de chance, mais il y a quelques choses que vous pouvez faire pour augmenter vos chances.

Essayez de visiter entre août et avril – c’est à ce moment que les nuits sont les plus sombres, il sera donc plus facile de les repérer.

Vos chances seront également plus grandes au fur et à mesure que vous irez au nord.

Que mangent-ils en Laponie?

Le régime lapon est considéré comme l’un des plus sains au monde. Il se compose de viande de gibier maigre comme le renne (peut-être ne le dites pas à vos enfants), de poisson frais, de baies de forêts et de tourbières locales, ainsi que de copieuses spécialités de fondue.

Lors de votre visite dans la région, vous devez essayer la chicouté – une baie sauvage très recherchée et riche en vitamine C.

Si vous visitez Rovaniemi en Finlande au printemps, vous serez là pour la ‘Chef renne de l’année‘(«Vuoden Porokokki»), un concours entre certains des chefs les plus renommés de Finlande.

Les spécialités locales à essayer à Rovaniemi sont un dessert sucré appelé « leipäjuusto » qui signifie « fromage à pain », et « rieska », un type de pain plat à l’orge qui est généralement apprécié avec du beurre.

L’une des spécialités de la Laponie suédoise est le «fromage au café», généralement fabriqué à partir de lait de renne ou de chèvre. Cela peut sembler bizarre mais cela n’aromatise pas le café, cela ajoute simplement une texture crémeuse.

Le café est bouilli sur un feu ouvert traditionnel avant d’être servi dans des tasses en bois de bouleau appelées «kosa». Le fromage au café est ensuite saupoudré en cubes.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus fort, essayez le terva snapsi, un spiritueux finlandais à base de goudron de pin au goût de fumée. Les Finlandais ne jurent que pour réchauffer les coques après une journée sur les pistes. Mais il est également utilisé pour imperméabiliser les bateaux, vous avez donc été prévenu!

Trouvez votre zen dans la forêt d’Halipuu

Si vous en avez un peu exagéré sur le terva snapsi, dirigez-vous vers la forêt d’Halipuu pour vous reposer et vous détendre et rencontrer un homme qui s’appelle le « Campfire Barista ». Il vous préparera un café sur – vous l’avez deviné – un feu de camp en vous imprégnant de l’ambiance de ce bel endroit.

Ce sera une pause-café pas comme les autres en sirotant au son d’un feu crépitant sous la paisible verrière blanche. Vous pouvez également en essayerCocooning arctique‘- une expérience de bien-être qui consiste à s’allonger dans un hamac et à se balancer doucement parmi les arbres.

L’étreinte des arbres est presque une règle non écrite ici. Après tout, il est appelé la «forêt étreindre». À un moment comme celui-ci où nous ne pouvons pas nous embrasser, au moins vous pouvez obtenir des endorphines avec un peu d’amour des arbres. Il y a même un championnat du monde pour ça.

Et obtenez ceci – vous pouvez même prendre un visite virtuelle en direct de Halipuu Woods dans le confort de votre canapé. Un guide local vous rejoindra sur Zoom et vous expliquera comment les Lapons utilisent les forêts pour leur bien-être depuis des siècles – avant que cela ne devienne à la mode.

Avez-vous déjà été en Laponie? Quelle a été votre activité préférée? Taguez-nous sur Twitter @euronewstravel.