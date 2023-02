Les meilleures chansons jouées lors des funérailles sont révélées – en choisirez-vous une ?

BAT Out of Hell de Meat Loaf est l’un de nos morceaux préférés à exploser lors des funérailles, selon un sondage.

L’hymne rock de 1979 – qui comprend la phrase “Je serai parti quand le matin viendra” – fait partie des dix meilleures chansons choisies pour les êtres chers.

Cependant, il est apparu que de nombreux parents en deuil n’avaient aucune idée de ce que le défunt aimerait être joué.

Le succès provocant de Blue Öyster Cult en 1976 (Don’t Fear) The Reaper est un autre favori décalé, tout comme le joyeux Always Look On The Bright Side of Life de Monty Python de Life of Brian en 1979.

Mais le plus populaire est le vieux fidèle My Way de Frank Sinatra de 1969, avec ses paroles d’ouverture : “Et maintenant la fin est là, Et donc je fais face à ce dernier rideau.”

Vient ensuite You’ll Never Walk Alone de 1963 de Gerry and the Pacemakers, suivi de Over the Rainbow, la ballade fantaisiste de Judy Garland de 1939.

Une enquête menée auprès de 100 pompes funèbres et de 1 500 personnes récemment endeuillées a révélé que seulement un quart des personnes en deuil en chef connaissaient la préférence musicale du défunt.

Selon le sondage réalisé par SunLife, moins d’un pour cent connaissaient tous les souhaits funéraires de leur proche.

Environ un sur cinq a admis n’avoir aucune idée de ce qu’il voulait.

Les patrons de SunLife ont maintenant mis en place un générateur de chansons funéraires pour aider les gens à choisir.

Un porte-parole a déclaré: «Quand il s’agissait d’organiser des funérailles, seulement 25% connaissaient la préférence de leur proche pour la musique.

“Étonnamment, seulement 0,3 % connaissaient tous les souhaits de leur proche et 18 % ne connaissaient aucune de ses préférences.”

Son rapport annuel sur le coût de la mort a révélé que le prix moyen des funérailles était de 3 953 £.